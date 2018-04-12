У динамовцев в конце сезона очень сложный календарь. В понедельник они играли с ЦСКА (победили 2:1), в субботу принимают «Локомотив», в среду 18 апреля поедут в гости к «Зениту», а еще через три дня их ждут в Хабаровске. Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» не сетовал на тяжелый график, вспомнил совместную работу с Юрием Семиным и порадовался прогрессу Кирилла Панченко.

- Дмитрий Валерьевич, настроение после победы над ЦСКА улучшилось?

- Конечно, оно после любой победы улучшается. Три очка набрали, немного в турнирной таблице поднялись.

- Игроки и тренеры с ужасом смотрят на календарь оставшихся матчей?

- Почему же: он был известнет год назад. Да, тяжелый, но все команды играют друг с другом по два матча – дома и в гостях.

- Подготовка к игре с «Локомотивом» отличается от подготовки к прошедшей встрече с ЦСКА?

- Да, сейчас у нас на подготовку всего четыре дня. Перед игрой с армейцами было больше. Мы работаем в плановом порядке. Главное после игры с ЦСКА – хорошо восстановиться, чтобы игроки подошли к матчу свежими. Этим и занимаемся.

- Вы несколько сезонов играли в «Локомотиве» под руководством Юрия Семина. Какие остались воспоминания?

- Самые лучшие. Был хороший коллектив, яркие победы и чемпионство.

- Сейчас с Палычем (так Семина называют футбольные люди) общаетесь?

- Редко, но бывает.

- Вы же и в «Динамо» с ним пересекались.

- Да, в том году я как перешел в «Динамо» и Юрий Семин возглавил команду.

- Его стиль работы в «Динамо» отличался от локомотивского?

- У Юрия Павловича есть своя футбольная философия. Ее он старался внедрить и в «Динамо».

- Почему не получилось?

- Это вы у него спросите.

- «Локомотив» по делу лидирует в чемпионате России?

- Да.

- Чем он отличается от других кандидатов на чемпионство?

- Более стабильной игрой, без резких спадов и провалов.

- Коллеги-тренеры шутят, что «Динамо» напрямую влияет на чемпионскую гонку?

- Не слышал об этом.

- Решили, как полетите в Хабаровск: за сутки до встречи или непосредственно к матчу?

- Прямо к матчу.

- Вопрос по Кириллу Панченко. После игры с «Краснодаром» вы говорили, что он не готов. Матч с «Арсеналом» Кирилл провел получше, с ЦСКА уже вовсю дирижировал в центре поля и отдал голевую передачу Александру Ташаеву, когда тот открыл счет. Он набирает боевую форму?

- Действительно, с каждой встречей его игровые кондиции улучшаются. Сейчас у него все хорошо.

- В одном из интервью вы сказали, что Панченко будет плеймейкером. Не боитесь, что раскрыли карты всем будущим соперникам «Динамо»?

- Как играет Кирилл Панченко знают все. А кто еще не знает, имеет возможность просмотреть все его игры.