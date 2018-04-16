Во вторник, 17 апреля, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот его основные статьи.

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Английский треугольник

Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Жозе Моуринью – c момента их прихода в английский чемпионат каждый стал злым гением для каждого и главным источником мотивации. В их «отношениях» много удивительного!

Закольцованный «Спартак»

Николай Роганов уверен – красно-белые закончат этот сезон тем же, с чего начали – трудно объяснимыми поражениями и неумением реализовать десятки голевых моментов. Проигрыш «Уралу» (1:2) – это начало конца.

Про уродов и людей

Дмитрий Роговицкий о том, как в середине прошлой недели весь футбольный мир разделился на два лагеря. Первый костерил арбитра Майкла Оливера, который удалил Джанлуиджи Буффона. Второй лагерь с не меньшей настойчивостью оправдывал действия арбитра. «В этом лагере числюсь и я», – признается автор.

«Надеюсь, Черчесова снимут до ЧМ. И назначат Конте»

Артист «Квартета И» Ростислав Хаит – о домашнем чемпионате мира, споре с Валерием Карпиным и своей команде.

А у нас такая текучка!

Сборная России провела при Станиславе Черчесове 18 официальных матчей (15 товарищеских и 3 – на Кубке конфедераций). В этих встречах было задействовано 42 полевых футболиста. «ССФ» публикует таблицу игрового времени и показателей «плюс-минус» для каждого из них. Угадаете, кто при Черчесове сыграл больше остальных?

«Тренировать «Зенит» может Газзаев»

Чемпионат России на финишной прямой, и в нем полным-полно интриг. Эксперт «ССФ» Евгений Ловчев – о том, как они разрешатся.

Горячие сердца

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич недавно провел 800-й официальный матч. В связи с этим «ССФ» решил вспомнить игроков, известных своим долголетием. Не просто тех, кто выступал до седых волос, а футбольных Мафусаилов, которые, презрев возраст, отстаивали честь страны на чемпионате мира.



ЧМ-1990: Убийцы игры и фартовые немцы

Итальянский чемпионат вошел в историю как самый нерезультативный – в среднем за матч забивалось 2,21 гола. В финале единственный мяч также пришлось вымучивать – судьбу золота решил удар защитника сборной ФРГ Андреаса Бреме со спорного пенальти на 85-й минуте.