ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и по сумме двух встреч не вышел в следующую стадию.

В ПОИСКАХ ЧУДА

Лига чемпионов на правах старшего брата только что показала: даже на стадии четвертьфинала в еврокубках произойти может все, что угодно. Даже если ты сокрушил соперника в первом матче со счетом 4:1. Кто-кто, простите? «Реал» и «Барса»? Оказывается даже их можно грохнуть, и этим обязан был вдохновиться ЦСКА. Точнее, уже вдохновился, если верить оптимистичным речам Виктора Гончаренко и Алексея Березуцкого на предматчевой пресс-конференции.

Эх, жаль, что никак не залезть в голову Арсену Венгеру и его футболистам. А вдруг постукивали коленками перед стартовым свистком? Может, переживали и не забывали о злом роке и плохой статистике встреч с армейцами? Ага, тут забудешь: битком «Арена ЦСКА», неслабый перфоманс от болельщиков и мотивация запредельного уровня. Хозяевам, главное, не бояться и верить в чудо, ставшее на этой еврокубковой неделе явью.

Быть может Венгер понимал всю серьезность намерений ЦСКА, а может просто сконцентрировался на Лиге Европы и выставил абсолютно лучший состав, что мог. Петр Чех, испанские крайние защитники Начо Монреаль и Эктор Бельерин, топовая связка между ними из Лорана Косьелни и Шкодрана Мустафи. Выше многофункциональная тройка: Джек Уилшер – разорвавший армейцев в Лондоне Арон Рэмзи – опорник Мохаммед Эль-Ненни и трио завершителей: выдумщик Месут Озил с мощными и техничными форвардами Дэнни Уэлбеком и Александром Ляказеттом.

У ЦСКА тоже в составе был Александр – Головин. Его окружали Алан Дзагоев и новичок команды Кристиан Бистрович. Схема с тремя защитниками не удивила, обороняться должны были братья Березуцкие и Сергей Игнашевич – люди, уже останавливавшие «Арсенал». Латералей исполнили Константин Кучаев и Кирилл Набабкин, в нападении – замечательно показавший себя против «Динамо» (1:2) Федор Чалов и урегулировавший конфликт с главным тренером Ахмед Муса. Справедливости ради, и предложить ничего более в плане кадров Гончаренко не мог: обойма-то крохотная. Чего не скажешь о поддержке в 29 284 зрителя, новом численном рекорде стадиона на 3-й Песчаной улице.

ЭФФЕКТ «РОМЫ»…

Несмотря на резвое начало за авторством ЦСКА, соперник полностью переигрывал москвичей в середине поля, успевая и на подборах и на перехватах. Армейцы логично использовали частенько пустующие из-за высоко играющих Бельерина и Монреаля зоны на флангах. Чалов был чуть ли не отличником по соотношению удачных прорывов вдоль левой бровки. Видимо, не прошел конфликт с Гончаренко даром для Мусы, нигериец не успел вовремя открываться в зону инсайда под разрезающие передачи партнеров. И все же как бы хорошо не исполнял Головин вездесущего диспетчера, как бы Александр не дирижировал игрой ЦСКА, футболисты «Арсенала» все равно быстрее думали, двигали мяч много резче и за это стабильно каждые три-четыре минуты получали то по коленям и голеностопам, то в бедра и головы.

Уже на 38-й минуте Гончаренко снял Дзагоева с игры. Алан получил повреждение и попросил замену, вместо него вышел Витиньо. Новый импульс, пусть и вынужденный – это всегда хорошо. И он моментально перешел в эмоциональный всплеск: Кучаев слева идеально навесил на Набабкина, после чего Чех вытащил мертвый мяч, но на добивании успел Чалов. Вот это уже интересно! Жаль только, что не 20 минутами ранее случился гол армейцев.

И выросли крылья у хозяев, психологически задавили они «Арсенал». И в этом давлении, в миг сменившимся на физическое, на носилки уложили Рэмси. Венгер настолько верил в своих, что даже не стал никого выпускать вместо валлийца, дождавшись пока тот вернется на поле спустя пять минут. Так и закончили первый тайм, по-настоящему согревший публику лишь в завершающей фазе, с минимальным перевесом армейцы. А ведь моментов было как минимум на два мяча.

…ПРЕВРАТИЛСЯ В ЭФФЕКТ РЭМСИ

Что же творилось, мама родная! ЦСКА при Гончаренко – это смелость и азарт, это Набабкин, который забивает! Безумие в чистом виде, хаос на трибунах, экстаз тренера, кони, люди – боже, какая все-таки гигантская воля к победе у ЦСКА. После дальнего удара Головина Чех плохо отбил во фланг, где на добивании первым оказался Набабкин. Он-то в касание и завершил момент на 50-й минуте. Как же результативно играют у Гончаренко крайние защитники. Е-мое, а мы, случаем, не в Риме? Потому что дальше больше, потому что дальше только лучше выглядели армейцы. Хотя, казалось бы, куда лучше?

А Венгер-то испугался! За 20 минут до конца снял он Уилшера и выпустил дополнительного защитника Калума Чамберса. А ЦСКА продолжал нагнетать. Вы бы хоть валидол перед матчем раздавали что ли. Игнашевич в нескольких сантиметрах от штанги пробил и заставил почти 30 тысяч человек синхронно схватиться за сердце и тяжело выдохнуть. Поразительно хороши армейцы, это однозначно был их лучший матч в сезоне.

Гончаренко добавил интеллекта в полузащиту, сменив объемного Бистровича на пирлообразного Бибраса Натхо. Тут же в скорости средняя линия ЦСКА уступила, не успел в опорную зону вернуться Натхо, а там неприкрытый Эль-Ненни вырезал проникающий пас на Уэлбека, и Дэнни забил третий гол в последних двух встречах. Что тут еще скажешь? Рискнули хозяева и оступились. А кто бы тут рискнул, кроме Гончаренко? Точно не Леонид Слуцкий.

Но вопреки всему продолжали полуобнаженные фанаты с трибун «верить в команду», продолжали скандировать, что «нужен гол» и продолжали гнать парней «вперед, прославлять свои цвета». И команда почти повторила достижение «Ромы», но окончательно развалилась, на 90-й минуте пропустив от пикового Рэмси третий гол в двух матчах. Но это уже никого не волновало, потому как в этот вечер ЦСКА был сильнее «Арсенала» и ещё чуточку и обязательно бы победил. Как в 2006-м.

ЦСКА - Арсенал - 2:2 (1:0)

Голы: Чалов 39 (1:0). Набабкин 50 (2:0). Уэлбек 75 (2:1). Рэмзи 90 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Игнашевич, Набабкин, Головин, Бистрович (Натхо, 72), Кучаев, Дзагоев (Витиньо, 38), Муса, Чалов (Миланов, 79)

Арсенал: Чех, Мустафи, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Эль-Ненни, Уилшер (Чемберс, 69), Рэмзи, Озил, Ляказетт (Айвоби, 77), Уэлбек

Предупреждения: Головин, 86 - нет

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

12 апреля 22:05, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция