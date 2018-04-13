В УЕФА не принято откладывать жеребьевку. Вчера сыграли – сегодня узнали имена своих следующих соперников. Не будем зря нагнетать интригу. В полуфиналах Лиги Европы между собой встретятся «Марсель» с «Зальцбургом» и «Арсенал» с «Атлетико». В Лиге чемпионов за право играть в финале поспорят «Рома» с «Ливерпулем» и «Бавария» с «Реалом».

Ничего нового в этой информации нет, зато у нас есть для вас немного вкусных фактов по каждой паре. Кстати, матчи «Арсенала» с «Атлетико» и «Реала» с «Баварией» уже назвали досрочными финалами. Мы же уверены, что «Рома», «Ливерпуль», «Зальцбург» и «Марсель» готовы с этим аргументировано поспорить.

ЛИГА ЕВРОПЫ

«Марсель» - «Зальцбург»

Такое бывает редко, но все же бывает – в полуфинале Лиги Европы встречаются команды, которые на групповом этапе играли друг против друга. Обе команды в сентябре попали в Группу I. С первого места, кстати, вышел не французский клуб, а именно «Зальцбург». В домашнем поединке австрийцы обыграли «Марсель» со счетом 1:0, а в гостевом поединке сумели сохранить безголевую ничью.

Есть козырь и у «Марселя». В четвертьфинале французский клуб выбил из розыгрыша «старшего брата» команды из Зальцбурга – немецкий «Лейпциг». Дело в том, что «Лейпциг» с «Зальцбургом» принадлежат одной и той же компании – производителю энергетиков из Австрии под названием «Ред Булл», который окрыляет. Главную ставку в «Ред Булле» делают на «Лейпциг», зачастую отправляя из него в Австрию талантливых молодых футболистов, чтобы те пообтесались. Если «Марсель» пройдет и «Зальцбург», то нанесет сильный урон «Ред Буллу».

Букмекеры уверены, что именно французский клуб является фаворитом в этой паре. На проход «Марселя» в финал можно поставить с коэффициентом 1,7. На успех «Зальцбурга» ставки принимаются с коэффициентом лишь 2,1.

«Арсенал» - «Атлетико»

Сложно себе представить, но эти две команды, так давно и так успешно выступающие в европейских кубковых турнирах, за всю историю друг с другом не встречались ни разу. Никакой истории, никакого багажа – все с чистого листа.

«Арсенал» на протяжении восьми предыдущих сезонов не мог добраться до полуфинала еврокубка, семь раз и вовсе остановившись на стадии 1/8 финала. В последний раз в четверку лучших «канониры» попали в сезоне 2008/09, когда в полуфинале Лиги чемпионов команда Арсена Венгера проиграла «Челси». Зато мадридский «Атлетико» за это же время выиграл Лигу Европы дважды – в 2010 и 2012 годах.

Симпатии букмекеров в этой паре остались на стороне «Атлетико», хотя для «Арсенала» одержать победу жизненно необходимо, иначе они не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон. Поставить на проход в финал команды Диего Симеоне можно с коэффициентом 1,5. Ставки на клуб Арсена Венгера принимаются в коэффициентом 2,5.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

«Бавария» - «Реал»

Мало кто помнит, но именно с мадридским «Реалом» ровно 20 лет назад, в сезоне 1997/98, Юпп Хайнкес впервые в своей карьере выиграл Лигу чемпионов. Тогда в финале был повержен туринский «Ювентус», главной звездой которого был нынешний наставник мадридского клуба Зинедин Зидан. Интересно, сможет ли ученик превзойти учителя?

А ведь и старина Юпп не так прост. Он трижды до этого возглавлял команды, которые принимали участие в Лиге чемпионов и трижды с ними доходил до финала, выиграв два из них. Почему бы и не продолжить эту статистику финалов?

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» и «Бавария» сыграют друг с другом в 25 и 26 раз в истории. Для клубов из разных стран Европы – это рекорд – полная противоположность паре «Арсенала» с «Атлетико» из Лиги Европы. Удивительно, но статистика этих встреч – в пользу «Баварии». Мюнхенский клуб выиграл 12 матчей, проиграв 11. Еще 3 встречи завершились вничью. Теперь у «Реала» будет возможность качнуть чашу весов в свою сторону.

Букмекеры, во всяком случае, в это верят. Поставить на проход в финал мадридского «Реала» можно с коэффициентом 1,7. У «Баварии» шансов меньше, но не намного. Поставить на выход в финал немецкой команды можно с коэффициентом 2,3.

«Ливерпуль» - «Рома»

Из всей компании только итальянская «Рома» в своей истории еще не выигрывала Лигу чемпионов. Если главные андердоги турнира все же смогут вновь сотворить невероятное, то они станут 23-й командой, которая поднимет над головой «ушастый» Кубок чемпионов. Не верите, что они смогут это сделать? Вспомните, что они сотворили с «Барселоной».

Более того, «Рома» еще ни разу в своей истории не проигрывала в полуфинале европейских турниров. Правда, и выигрывали римляне не так часто – лишь раз. В сезоне 1983/84 в полуфинале был обыгран шотландский «Данди Юнайтед». Тогда Рома вышла в финал Кубка чемпионов, где проиграла…

…правильно, «Ливерпулю»! Основное и дополнительное время той встречи завершилось вничью со счетом 1:1. в серии послематчевых пенальти был сильнее «Ливерпуль». В отличие от «Ромы», ни разы Лигу чемпионов не выигрывавшей, «Ливерпуль» - один из самых титулованных участников турнира в истории. На счету англичан пять завоеванных Кубков чемпионов. Последний из них был выигран в 2005 году. Если «Ливерпуль» пройдет в финал и в Киеве одержит победу, он с шестью кубками обойдет «Барселону» и «Баварию». Больше завоевывали Кубок чемпионов только две команды – «Реал» и «Милан».

Букмекеры верят в «Ливерпуль». На англичан можно поставить с коэффициентом 1,4. Соответствующий показатель на «Рому» составляет лишь 2,9. Хотя… вы только вспомните, какой коэффициент те же букмекеры давали на то, что «Рома» очутится в полуфинале. а она здесь!