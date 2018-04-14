Московский “Локомотив” переиграл в гостях “Динамо” (4:0) и вновь увеличил отрыв от “Спартака” до пяти очков. Три первых мяча железнодорожники забили со штрафных ударов.

И КТО ЗДЕСЬ ЛИДЕР?

Если взглянуть на турнирную таблицу, то можно увидеть одну закономерность. «Динамо» до зоны стыковых матчей - три очка, а до зоны вылета – шесть. «Локомотив» «убежал» от «Спартака» на пять очков (по потерянным). Это к тому, что расслабляться нельзя ни лидеру, ни середняку.

Обе команды в предыдущем туре выиграли и вздохнули посвободнее. Наставник «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что команда вновь вернулась в чемпионскую гонку. «Динамо» никуда не возвращалось, но главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов признал: «Настроение после победы над ЦСКА улучшилось. Сейчас думаем, как восстановить ребят, чтобы к игре с лидером они подошли свежими». Самое интересное, что в последних пяти турах «Динамо» набрало больше очков, чем безоговорочный лидер – 11 против 10.

И у «Динамо», и у «Локомотива» очень тяжелый календарь, и обеим командам нужна некая подушка безопасности (читай очковый запас) перед матчами последних туров. Бело-голубым – чтобы не вылететь и не попасть в зону стыков, а «Локо» - чтобы взять золото, спустя 14 лет.

Опоздавшие болельщики «Локомотива» стояли в очереди, чтобы попасть на свою трибуну, под легендарную песню: «Вперед идет «Локомотив»!» По лицам фанатов можно смело определять, какое место занимает их команда прямо сейчас. Люди в красно-зеленых шарфах сейчас смотрят на всех сверху вниз. Они уже забыли, что не так давно «Локомотив» называли пятым колесом в телеге московского футбола после «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Торпедо». Торпедовцы сейчас играют в ПФЛ и московских коллективов осталось четыре. При этом динамовское колесо выглядет чуть приспущенным. Был и прокол (вылет в ФНЛ), но его быстро устранили.

И ТУТ ВЫШЕЛ РОТЕНБЕРГ

«Динамо» решило не следовать футбольному правилу «победный состав не меняют». Вместо Григория Морозова, выходившего в старте против ЦСКА, на поле с первых минут появился Федор Черных. Ему и привез самый опасный хозяйский момент в начале встречи Александр Ташаев. Последний протащил мяч со своего левого фланга и выдал пас направо. Спустя пару секунд все динамовские болельщики взвыли: «Ну зачем он стал обрабатывать мяч? Нужно было бить сходу!» К этому времени «Динамо» проигрывало 0:1. Антон Миранчук не очень часто бьет штрафные. А здесь подошел и послал мяч точно в нижний угол. Антон по сравнению со стартовым составом матча против «Ростова» заменил Мануэла Фернандеша (Юрий Семин сказал, что у него небольшие проблемы со здоровьем), чья роль – обстреливать ворота со стандартных положений вблизи штрафной. Вот так «Локо» угадал с заменой еще до начала встречи.

Ташаев, вдохновленный дублем против ЦСКА, был самым активным у хозяев. Однажды после его прохода по флангу Мацей Рыбус едва не срезал мяч в свою «девятку».

В середине поля Дмитрий Тарасов, лежа на газоне, отмахнулся после стыка с Самбой Соу. Судья Алексей Еськов смотрел сверху на эту борьбу в партере и ограничился устными внушениями. А вот фол динамовского вратаря Антона Шунина арбитр заметил сразу и наказал хозяев назначением пенальти. Забей Алексей Миранчук, было бы красиво (братья-близнецы в одном матче, кажется, не забивали), но Шунин угадал направление удара, отбил и накрыл мяч наглухо.

И все же стандартные положения продолжали выручать лидера чемпионата. Владимир Рыков нарушил правила, а Джефферсон Фарфан уложил мяч аккурат в левый нижний угол. Краткие итоги первого тайма: по опасным моментам – 3:3, а счет – 0:2.

И третий мяч “Локомотив” забил со штрафного: Алексей Миранчук навесил, а Тарасов удачно кивнул головой. Дмитрий рванул к мячу и засунул его под майку – его жена Анастасия Костенко ждет ребенка. Приплюсовав три очка, фанаты “Локо” тут же зарядили обидную и матерную кричалку про “Спартак”. Ее с удовольствием подхватили вдрыск расстроенные болельщики “Динамо”.

Вторая половина заключительного тайма ознаменовалась еще одним голом Антона Миранчука, россыпью желтых карточек и и выходом на замену защитника железнодорожников Бориса Ротенберга, который не играл с 12 марта. Заскучавшие было фаны отметили последнее событие скандированием: “Боря! Боря!”

СТАТИСТИКА

Динамо (Москва) – Локомотив (Москва) - 0:4 (0:2).

Динамо: Шунин, Рыков, Панченко, Черных (Темников, 77), Цаллагов (Теттех, 46), Козлов (Марков, 61), Соу, Рауш, Шунич, Луценко, Ташаев.

Локомотив: Гильерме, Фарфан (Ари, 73), Чорлука, Игнатьев (Ротенберг, 80), Тарасов, Эдер (Коломейцев, 55), Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ан. Мирунчук.

Голы: Ан. Миранчук, 3 – 0:1. Фарфан, 42 – 0:2. Тарасов, 58 – 0:3. Ан. Миранчук, 72 – 0:4.

Незабитый пенальти: Ал. Миранчук, 21 – вратарь.

Предупреждения: Денисов, 29. Рыков, 41. Фарфан, 58. Шунич, 58. Рыбус, 67. Чорлука, 69. Рауш, 76.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

14 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки». 10 114 зрителей.