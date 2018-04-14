«МЫ УВИДЕЛИ РАЗНИЦУ В КЛАССЕ»

Надо вспомнить исходные данные перед этим матчем. «Локомотив» проиграл дома «Амкару», Хотя все предрекали победу, затем переиграл «Ростов» в непростом матче. А «Динамо», напротив, набрало ход. Поэтому казалось, что игра будет равной, все решит один мяч. Но сегодня мы увидели большую разницу в классе команд. И эта разница отразилась на результате. Футболистов «Динамо» сложно упрекнуть – они старались, боролись, много бегали. Возможно, в первом голе, который был забит со стандарта, Шунин ошибся, но в остальных мячах его винить нельзя. Но «Локомотив» отлично использовал два стандарта и фактически исход матча был предрешен.

После игры Антон Миранчук сказал важную вещь. «Я на тренировках такие стандарты отрабатывал, и когда появилась такая возможность пробить, брат мне сказал: «Бей».

Еще одну важную вещь отмечу. Когда Фарфан уходил на замену, а он сам забил прекрасный гол и еще один организовал, Семин ему сказал: «Браво!»

Все идет от тренера. Он создает атмосферу. Мы с Палычем случайно встретились в одном ресторане в начале недели. Понятно, что поговорили о нынешнем положении в нашем чемпионате. Он совершенно спокоен. Не было таких слов: «Мы уверены, или мы обязаны». Палыч сказал, что об этом не надо говорить, надо просто делать свое дело, стараться выигрывать, а там – как сложится.

МОГИЛА ЧЕРЕНКОВА ЗАБРОШЕНА

На следующий день после нашей встречи Палыч мне позвонил с кладбища. Он приехал проведать могилу своего друга Валерия Маслова, легенды «Динамо. Для тех, кто не знает, напомню, что он играл не только в футбол, но был капитаном сборной СССР по хоккею с мячом, становился чемпионом мира. И вот Палыч мне звонит и говорит, что могила запущена. Я подумал, что он про могилу Валерия Маслова. А Палыч отвечает: «С Валерой я решу, за могилой присмотрят. Рядом могила Федора Черенкова. Какие-то шарфы там висят, но сама могила не ухожена, в запущенном состоянии».

Тут я должен сказать, что не надо в этом обвинять клуб. Это результат сложных отношений дочери от первого брака и последней жены Федора. Они все никак не поделят память о Федоре и его могилу. Поэтому хотел бы обратиться к спартаковским болельщикам: по мере возможностей взять шефство над могилой великого футболиста.

Возвращаюсь к Семину. Его команда борется за чемпионство, финиш чемпионата, напряжение запредельное, а он не забывает в такие дни отдать дань памяти своим друзьям, находит время вырваться на кладбище. И эта человечность, идущая от тренера, передается футболистам. И в этой ситуации главное, чтобы Палычу не мешали изнутри. Я еще осенью говорил, что «Локомотив» станет чемпионом, и уверен, что так и будет.

Меня тут просили рассказать про игру Рауша в свете чемпионата мира. Он выглядел неплохо – был активен, часто подключался, пытался обострять. Его обычно меняют, но, если не стали менять, значит, он игру не портил. Рауш не только шел вперед, но и вел за собой молодых партнеров, пытался изменить неудачный для «Динамо» ход матча.