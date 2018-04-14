Когда в петербургском клубе будут подводить итоги сезона, лишь об одной вещи руководство будет говорить с гордостью – о «Фан-Променаде» на стадионе. Так «Зенит» решил проблему больших очередей, которые бывали на стадионе во время матчей сборных, и заставил болельщиков приезжать на матч не ближе к стартовому свистку, а задолго. И важно, что программу «Променада» всегда стараются сделать актуальной. Например, когда в августе на всю страну бомбанул известный рэп-баттл, «Зенит» в ближайшем домашнем матче устроил свой поединок и прямо на арене.

Встреча с «Анжи» совпала датой с проведением по всей стране «Тотального диктанта», и стадион на Крестовском острове не остался в стороне от акции. Посетители матча при предварительной регистрации также могли в ней поучаствовать. Только аншлага не случилось: в холле пустовала половина мест. Те, кто пришел, написали под диктовку текст современной писательницы Гузель Яхиной. Это был, пожалуйста, самый спокойный ивент за всю историю активностей на стадионе.

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Зенитовские болельщики на встрече с командой в конце марта отдельно критиковали аргентинских футболистов: якобы русский язык не учат, лидерских качеств не показывают. Леандро Паредес, выступивший тогда от всей банды, обещал, что дальше дела будут все лучше. Однако за прошедшие с момента диалога матчи мало что изменилось.

Фанаты решили помочь. За пять часов до игры с «Анжи» они анонсировали в социальных сетях поддержку в аргентинском стиле: белые ленты, барабаны и баннер, который переводился как «банда «Зенита». Акция удалась. Выброс лент в сторону поля не отложил стартовый свисток, так как те не заполонили собой поле, а в сопровождении барабанов фанатские заряды куда сильнее. Даже клубный гимн звучал более-менее нормально.

Пока Алексей Матюнин не дал свисток о начале матча, на перфоманс внимательно смотрел Себастьян Дриусси. И посыл фанатов «мы вам – домашнюю обстановку, а вы нам – голы и победы» он явно понял, как и Леандро Паредес.

В опасных моментах у ворот Гиорги Лории так или иначе участвовали именно они. С подачи полузащитника в дебюте матча едва не забил отбывший дисквалификацию Доменико Кришито, а форвард очень активно играл внутри штрафной. В такой день забивать должен был любой аргентинец, а вспоминая критику Роберто Манчини, все указывало на Дриусси.

Себастьян не подвел: защитники «Анжи» потеряли нападающего на угловом, и он головой поправил мяч в ворота после удара Александра Ерохина. Протест гостей на предмет офсайда был бесполезен: нога Олега Данченко была ближе к воротам.

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Администраторы сообществ «Зенита» в социальных сетях и Манчини иногда понимают состав команды по-разному. По версии первых, Ерохину досталось место на правом фланге полузащиты. На деле же весь край отдали Игорю Смольникову, левый принадлежал Юрию Жиркову, а центральных защитников было трое.

В играх с соперниками вроде «Анжи» такой подход работал беспроблемно. Редкие контратаки спокойно гасились, стандарты гости практически не исполняли, а вспомнить какой-то голевой момент вообще трудно. Еще в первом тайме Вадим Скрипченко выбегал к полю с таким настроем, что казалось: сейчас начнет бить своих футболистов.

Главная проблема «Зенита» пришла из ниоткуда. Абсолютно на ровном месте травму получил Андрей Лунев. Пока его партнеры губили момент, вратарь присел на газон, держась за бедро. Глядя на то, как хромал Андрей при уходе с поля, напрашивается подозрение, что его участие в игре с «Динамо» будет под вопросом. Как и выезд в Тулу.

Юрий Лодыгин вышел на поле впервые за месяц: его последний матч был в Ростове, и тогда он тоже вышел из-за травмы партнера. Эти 13 минут на поле он провел без работы, но схватил ненужную карточку за затяжку времени.

На выходе – первая за долгое время победа «Зенита», которую можно назвать уверенной и невымученной. Вынесенный матч с «Динамо» должен показать, как этот результат команда поддержит. Пришло время набирать ход в борьбе за Лигу чемпионов.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала) – 1:0 (1:0)

Гол: Дриусси, 36

«Зенит»: Лунев (Лодыгин, 77), Иванович, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Ерохин, Паредес, Краневиттер, Заболотный (Полоз, 53), Дриусси (Ригони, 70)

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Мусалов (Бдуковский, 84), Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Маркелов, 71), Данченко, Антон (Прудников, 65), Лескано

Предупреждения: Смольников, 39; Кришито, 52; Лодыгин, 86– Хубулов, 44

14 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 38 048 зрителей