Первым в миксте появился Юрий Лодыгин. Несмотря на победу, он был очень грустным. Может, переживал травму партнера по «Зениту» Андрея Лунева, а может – расстроился из-за желтой карточки. Так или иначе, голкипер отказался от общения с прессой

В это время на пресс-конференции Роберто Манчини сказал, что Кузяев уже 40 дней восстанавливается после растяжения, после которого он должен был быть готов через несколько дней. Далер был в заявке на матче против «Анжи», но на поле не вышел.

– Далер, как здоровье?

– Здоровье нормально.

– Готовы играть?

– … да, – после долгой паузы ответил полузащитник.

Первым на общение с прессой согласился Доменико Кришито, но отвечал он очень скучно.

– Это был тяжелый матч, после забитого гола мы много оборонялись.

– Есть мнение, что "Зениту" стоило забить больше, как минимум два-три мяча.

– Да, в этом наша проблема, нам трудно забивать. У нас осталось пять игр, во всех нам нужно победить.

– Ваш следующий матч уже через несколько дней, в среду с "Динамо".

– Мы должны быть к нему готовы, мы ведь проводим эту встречу тоже дома, и она для нас очень важна.

В общем, скучно. Посмотрите лучше видео, как сын Доменико ждет папу.

У Михи Мевли козыря в виде ребенка не было – его дочь еще слишком мала для футбола. Но в степени скучности послематчевого комментария он не уступает капитану «Зенита».

– Мы выиграли, поэтому чувствую себя отлично. Бывают дни, когда мы играем хорошо, но не побеждаем. Сегодня наша игра была нелучшей, зато мы выиграли. Это футбол.

– Почему "Зенит" не играл так хорошо?

– Нам надо действовать лучше, однако на данный момент очки важнее, чем игра.

Зато отличился Антон Заболотный: отмечаем профессионализм форварда сине-бело-голубых, который останавливается для общения с прессой после каждого матча.

– Самое главное, что победили. Игра есть, но есть и куда стремиться.



– Что нужно улучшить?

– Надо улучшать во всех компонентах, в командной игре.

– То, что Манчини практически точно уйдет, влияет на команду?

– Откуда такие слухи? Я ничего не знаю, у нас в раздевалке нет таких слухов.



– Вас поменяли из-за повреждения?

– Да, легкое повреждение, но незначительное.





– Вы из-за этого расстроились? Даже скамейку пнули.

– У нас была хорошая игра, хотел продолжить. К сожалению, здоровье не дало.



– Сильно расстроились, когда прочитала слова Манчини о вашей игре?

– Я не читаю прессу, у нас в раздевалке совсем другое настроение. Он может говорить в прессе что хочет, но в раздевалке он говорит совсем другое, подбадривает. Лично меня он не критиковал, всю команду в общем.



– Какая атмосфера в команде? Тренер постоянно кого-то персонально ругает.

– Нормальная рабочая атмосфера, у тренера всегда есть претензии к игрокам, чтобы они лучше играли. Я думаю, что это обоснованные претензии. Когда он объясняет какие-то нюансы, мы слушаем и стараемся выполнять указания, – закончил форвард. После общения с журналистами Заболотный еще и вышел в прямой эфир одной из спортивных радиостанций. И это очень круто, прежде такого никогда не было.

За «Анжи» отдувался Владимир Полуяхтов, все остальные игроки махачкалинской команды проигнорировали микст-зону.

– Счет 1:0 – по игре?

– Соперник забил со стандарта, а мы нет. Думаю, это и сыграло свою роль. Считаю, что мы ничего не дали создать сопернику, но результат закономерен, ведь мы сами в атаке сделали не так много. Хотя подходы к воротам были, в концовке мог отличиться Самарджич.

– Какая атмосфера сейчас в раздевалке? Есть оптимизм?

– Конечно, не надо опускать голову. Немного погорюем, а потом забудем это поражение. У нас в следующем туре важный бой.

– Следите за таблицей?

– Нет, не смотрю. Так легче, чтобы не накручивать себя.

– Просто есть вероятность, что вы попадете в стыках на "Оренбург".

– Как бог даст. Так далеко не смотрю.

– Со "Спартаком" было сложнее?

– Я не играл в той встрече. Но я думал, что "Зенит" будет играть сильнее. Думал, будут какие-то комбинации, а не только длинные переводы и подачи. Раньше "Зенит" играл хорошо, но потом их раскусили. Команды подстроились под "Зенит", приспособились к их стилю.