Быки вернулись на третье место и продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Краснодар» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» (3:0), вновь обошел «Зенит», ранее в этот же одержавший победу, и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

Все ждали от этого матча дуэли двух арендованных у «Зенита» игроков, Олега Шатова со стороны «Краснодара» и Артема Дзюбы со стороны «Арсенала». Дуэли не вышло. Дзюба-то на поле появился, а вот Шатов участия в матче принять не смог из-за травмы, которую он получил в игре против своего же «Зенита». Но и без этого противостояния интересных событий на поле хватало.

Начали команды без раскачки. Разящую атаку быки провели уже на 4-й минуте матча. Рамирес, получив отличный пас на ход от Вандерсона на левом фланге, подал в район линии штрафной площади, где оказался Виктор Классон. Швед отлично поймал мяч на подъем и слету, наклонившись, вколотил мяч в сетку ворот. Удар пошел по центру ворот, но Классон так в него вложился, что у Михаила Левашова не было ни шанса – 1:0!

Дальше «Краснодар» продолжил играть с преимуществом. Гости, конечно, периодически огрызались, но до реальных угроз не доходило.

Едва первая половина матча перевалила через свой экватор, «Краснодар» укрепил преимущество. Смолов, получив пас на правом фланге, сместился в центр, но вместо того, чтобы по привычке пробить, неожиданно пасом нашел в штрафной площади Сергея Петрова. Тот пробил по воротам, но мяч влетел в сетку только после рикошета – 2:0!

Шанс забить должен был представиться «Краснодару» еще через десять минут. Анри Хагуш в собственной штрафной площади ударил по ногам Федора Смолова. Нападающий упал. Последовал свисток. Но, вместо того, чтобы назначить очевидный пенальти, судья Артем Чистяков, находившийся в непосредственной близости от момента с хорошим обзором, наказал Смолова за симуляцию – желтая карточка. Самое страшное, что это предупреждение стало для лучшего бомбардира двух предыдущих сезонов чемпионата России четвертым. Следующий матч он пропускает. А играть «Краснодару» предстоит с ЦСКА, с которым быки борются за место в лиге чемпионов.

Прошло еще десять минут и «Краснодар» вновь должен был делать счет крупным. И вновь в качестве распасовщика выступил Федор Смолов. Нападающий в быстрой контратаке получил мяч недалеко от штрафной площади, но снова предпочел не бить – он увидел открытого справа Жоаозиньо. Пасом Федор вывел бразильца один на один с голкипером. Жоаозиньо бил уже наверняка, мимо вратаря, но мяч, направленный в дальний угол, попал в штангу.

Все оставшееся время «Краснодар» провел в атаках. У «Арсенала» впереди ничего не получалось. Замены, которые Миодраг Божович провел во второй половине, эффекта не возымели.

Зато хозяева все-таки довели счет до разгромного. За четыре минуты до конца встречи отличился вышедший на замену вместо Классона Рикардо Лаборде. «Краснодару» удалась быстрая контратака. Лабоде, получив мяч у центральной линии, протащил его до чужой штрафной, сместился в центр и неотразимо пробил в девятку – 3:0!

СТАТИСТИКА

«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Сергей Петров, Юрий Газинский, Маурисио Перейра (74 Магомед-Шапи Сулейманов), Жоаозиньо (61 Роман Шишкин), Виктор Клаэссон, Вандерсон (72 Рикардо Лаборде), Фёдор Смолов.

Запасные: Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Алексей Грицаенко, Ренат Янбаев, Игорь Калинин.

«Арсенал»: Михаил Левашов, Стофира Сунзу 43 Александр Денисов), Анри Хагуш, Иван Новосельцев, Виктор Альварес, Кирилл Комбаров (66 Лука Джорджевич) Кантемир Берхамов (56 Гурам Аджоев), Игорь Горбатенко, Сергей Ткачёв, Эванс Кангва, Артём Дзюба.

Запасные: Игорь Обухов, Алексей Березин, Хабиб Майга, Горан Чаушич, Данила Буранов, Михаил Александров, Ярослав Ивакин, Федерико Расич, Игорь Шевченко.