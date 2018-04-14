Мурад Мусаев попал с корабля на бал. Из плавно следующего своим курсом молодежного подразделения «Краснодара» - в самый эпицентр финальных премьер-лиговых схваток.

Двух матчей достаточно, чтобы присмотреться к новому «Краснодару». А это действительно будто новая команда. Вот выжимка показательных фактов из матча с «Арсеналом».

Первый тайм: владение мячом – 50 на 50. Навскидку не вспомнишь игру шалимовского «Краснодара», и уж тем более домашнюю, когда бы он уступал сопернику мяч на паритетных началах. А тут - пожалуйста. Потому что владение у «Краснодара» теперь было качественно иным. Никакой жвачки-тянучки, все помыслы и движения – ради поиска самого острого хода.

Эпизод со вторым голом: завершал атаку Петров, забивающий не чаще раза в год, а из краснодарских игроков ближе всех к воротам Тулы оказался центрдеф Гранквист. Притом, что это был не розыгрыш стандарта, а вполне затяжная комбинационная круговерть – и получилось нечто из классики тотального футбола.

Федор Смолов из солиста-завершителя превратился в одно из колесиков атакующего механизма, колобком перемещаясь туда-сюда.

За первый тайм хозяева провели, наверное, втрое больше острых атак, чем прежде проводили матча за три.

И вот такой радикально обновившийся «Краснодар» волей календаря может сделаться на финише вершителем судеб. И своей собственной, разумеется, и нескольких других.

В следующее воскресенье «быкам» играть стыковой, по всей вероятности, матч с ЦСКА за третью путевку в Лигу чемпионов. Их возросшие амбиции, заметим, уже оперативно приняты во внимание – имею в виду абсолютно нелепую дисквалифицирующую карточку Смолову. Или на арбитра Чистякова в том моменте помутнение нашло – или нечто иное, обязательное к исполнению. Другое дело, что у Мусаева атака так шустро и многообразно завертелась, что способна справиться и без Смолова, пожалуй. Тем более против необратимо тихоходной цеэсковской защиты.

А следом у «Краснодара» будет домашняя встреча с «Локо». И судя по тому, как Юрий Семин изловчился настропалить команду на решающий календарный отрезок – кроме «Краснодара», других труднопреодолимых соперников у лидера, похоже, не предвидится. А значит, и для исхода чемпионской гонки встреча с участием кубанской команда станет если не решающей, то определяющей. Диспозиция на сегодня: «Локо» готов полный матч действовать максимально плотно и темпово, тогда как «Краснодар», отвыкший от востребованной Мусаевым остроты ума и жеста, - пока что нет. Но кто знает, на что способен этот молодой да ранний. Должен бы чувствовать себя подобно попавшей вдруг на бал Золушке, то есть полурастерянно, - а он, улыбаясь, знай себе, выкладывает свои перфекционистские планы без утайки…

Но и это еще не все. В заключительном туре «Краснодару» встречаться с «Рубином». Который только-только учуял аромат горящей, возможно, лигоевропейской путевки (в случае выигрыша «Спартаком» Кубка)!

Только и скажешь: мало кому из тренеров доводилось вот так дебютировать - в игре со столь высокими ставками.