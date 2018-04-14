О возможно чемпионской встрече для команды Хосепа Гвардиолы – в репортаже «Советского спорта».

ГВАРДИОЛА МОГ ПРОИГРАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД

Поражения от «Ливерпуля» (дважды) в Лиге чемпионов и «Манчестер Юнайтед» в АПЛ морально подкосили «Сити»: вроде бы сезон замечательный, и чемпионат Англии без пяти минут выигран, но концовка выдалась смазанной. У «Тоттенхэма» ситуация изначально иная, команда находилась на пике боролась за второе место в таблице по итогам сезона. Мог ли Хосеп Гвардиола проиграть в этом матче и довести свою черную серию до четырех встреч подряд? Да мог конечно. А Маурисио Почеттино мог проиграть? Естественно.

И отсталому было ясно, что никаких кадровых экспериментов, никаких новшеств – только лучшие вышли на поле «Уайт Харт Лэйн». Хозяева начали в классической для себя формации 4-2-3-1 с Харри Кейном на острие. В обороне Кевин Триппьер, Давидсон Санчес, Ян Вертонген и Кевин Дэйвис. В опорной зоне мощные Эрик Дайер с первым пасом и Масса Дембеле с огромным объемом работы. За кружева ответственны были все те же: Эрик Ламела, Делли Алли и Кристиан Эриксен.

«МС» появился в ином сочетании по сравнению с ответкой против «Ливерпуля». Тут и честные четыре защитника Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт, Фабиан Делф, и по сути отсутствие цербера в угоду зашкаливающей по уровню созидания банде: Давид Сильва, Илкай Гюндоган, Кевин де Брейне, Лерой Сане, Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. Попробуй разбери кто где. Разве что позиция последнего – в роли завершителя – не поддавалась сомнению.

«ТОТТЕНХЭМ» ЧУТЬ САМ СЕБЯ НЕ УНИЧТОЖИЛ

На 20-й минуте капитан Компани идеально нашел лонгболлом Жезуса. Бразилец убежал от Санчеса и сильно пробил мимо Уго Льориса метров с 13-ти. А все началось с халатности Кейна, не прессингующего Компани, а наблюдавшего за его изумительным пасом со стороны. Ну а дальше, в следующей же атаке, Льорис уничтожил себя и «Тоттенхэм», вылетев прямыми ногами на Стерлинга и смачно того сбив. Джонатан Мосс смело и справедливо указал на точку. Ну а там дело за малым: бодрый выстрел Гюндогана и 2:0 к 25-й минуте.

Казалось, «Сити» потихоньку отпустил соперника, не стал душить окончательно. Да, процент владения зашкаливал. И передачи славились невероятной точностью. Но это Англия, и Гвардиола все никак не мог этого запомнить. «Тоттенхэм» перетягивал это неуютное одеяло центральной встречи тура на себя, подбирал ключи к воротам оппонента и так и эдак. Может, не все еще потеряно?

Видимо, да. Ну наконец-то! Дожал «Тоттенхэм» в концовке тайма, вымучил гол, вспомнил, что класс у команд почти сопоставимый. После разрезающего паса от Кейна через рикошет разрыв сократил Эриксен. Датчанин отлично открылся под передачу, умно перебросил Эдерсона, хоть и со второй попытки. Интрига подобно прыщу на лице подростка взялась из ниоткуда, стремительно созрела и со всем своим видом набухла.

ЭТОТ МАТЧ СТАЛ ДЛЯ «СИТИ» ЧЕМПИОНСКИМ?

По иронии судьбы, не хватило запаса прочности «Тоттенхэму». Попытки додавить, сравнять счет и зацепиться за очки лондонцы не смогли. Мощно начали гости, классово насели на ворота Льориса, и француз в итоге пропустил еще один мяч. Теперь от Стерлинга. «МС» в этом году шикарно реализует угловые: в этот раз после удара Жезуса на добивании успел Рахим и окончательно и бесповоротно похоронил «Тоттенхэм».

Вроде было 20 минут у хозяев, но будто не поверили они в себя, загрузились не на шутку и расстроились. Ну не ровня «Тоттенхэм» пока «Манчестер Сити», хоть и возили об газон «Ювентус». Что тут скажешь, на максимуме сыграли гости, реабилитировались перед болельщиками и принялись ждать результата воскресной игры «Юнайтед» против почти вылетевшего «Вест Бромвича». Если команда Жозе Моуринью уступит – «Ман Сити» досрочно станет чемпионом.

Точнее, «Сити» в любом случае станет чемпионом. Досрочно. Если не завтра, то в следующие выходные после победы над «Борнмутом». А «Тоттенхэм» второй раз в этом сезоне уступил на своем поле, а в этом году – вообще впервые! Остался по сути из трофеев у лондонцев Кубок Англии – хороший шанс придать яркому сезону весомую огранку. А Гвардиолу стоит поздравить с почти победой в АПЛ. Он шел к этому два года.