Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что «Урал» в матче 26-го тура РФПЛ по делу победил красно-белых (2:1).

Встреча прошла на обновленной «Екатеринбург Арене». Церемония ее открытия состоялась перед матчем.

В составе победителей отличились Эрик Бикфалви (37-я минута) и Отман Эль-Кабир (88-я), у гостей – Квинси Промес (90-я).

– Начну с того, что «Спартак» вычеркнул себя из борьбы за золотые медали, – говорит Рейнгольд. – Но будет бороться за второе место. С одной стороны – даже хорошо. Нервотрепка закончилась.

В первом тайме «Спартак» имел определенное преимущество и создал голевых моментов на три гола. Надо было забивать. За плохую реализацию команда и поплатилась. Результат по игре. Победила та команда, которая хотела – «Урал».

«Спартак» еще раз доказал, что не может играть без пижонства и с должным настроем. Наверное, это в крови у некоторых футболистов. Все закономерно.

– Не считаете, что «Спартак» без Луиса Адриано выглядел в атаке хуже, чем обычно?

– Еще увидев стартовый состав, я сделал пометку, что без бразильца сегодня возможна неудача. Адриано – это половина команды. Не знаю, почему он провел матч в запасе и ни разу не дернулся на замену. И никто ничего не сказал про его здоровье. Без него «Спартак» выглядел бледно впереди. Адриано цементировал действия в атаке. Его не было и «Спартак» не мог зацепиться за мяч.

Если разбирать команды по косточкам, конечно, «Спартак» сильнее, но не это главное в футболе. Результат на табло важнее, потому что «Урал» прыгнул выше головы. Хозяева поля вышли на новый стадион и показали огромное старание. За это их можно похвалить, а «Спартаку» нужно задуматься – впереди еще много серьезных матчей. Если команда возьмет Кубок России, сезон можно будет назвать удачным.

– Не считаете, что после замен «Спартак» стал играть даже хуже, чем играл до того?

– Это спешка. Неправильные принятые решения. Очень много потерь. Еще надо сказать – Роша, друг мой любезный. Вышел, покажи что-нибудь. Был момент, когда он выходил один на один – выручай. Или вратаря надо для тебя убрать? Сыграл очень неубедительно. Со стороны других футболистов я тоже ничего не увидел.

Запасной игрок нужен – как Мельгарехо. Каждый раз, когда он выходит – усиливает игру. И отдает и забивает. Играет ответственно. Почему другие так не могут? А «Урал» независимо от этого – молодец. Вся команда хотела победы и «Спартак» сегодня получил по ушам.