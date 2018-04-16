Давайте поностальгируем в наше скучное время, когда чемпионства выигрывают те, на кого ставят еще до начала сезона.

АПЛ. Сезон-2015/16. «Лестер»

Триумф «Лестера» значил очень многое для современного футбола. Во-первых, он продемонстрировал преимущество контратакующего стиля перед игрой в контроль мяча. Во-вторых, руководители «богатых» клубов поняли, что важнее найти подходящего тренера, который бы смог построить команду, чем скупать всех звезд подряд. И, наконец, в-третьих, доказал, что рано списывать со счетов специалистов, представляющих «старую школу», ведь Клаудио Раньери в 64 года добился самой важной победы в карьере.

Ла Лига. Сезон-2013/14. «Атлетико»

Диего Симеоне сделал невозможное – в эпоху Месси и Роналду создал боеспособный коллектив, способный сдвинуть с трона «Барселону» и «Реал». Логично, что в заключительном туре «матрасники» оформили чемпионство на поле прямого конкурента, «Барсы». Гол Диего Година стал «золотым» и позволил мадридцам вырвать ничью – результат, который их полностью устроил.

Лига 1. Сезон-2011/12. «Монпелье»

Экс-президент «Монпелье» Луи Николлен по ходу самого успешного сезона для его команды говорил, что им необходимо взять титул, поскольку в дальнейшем прервать гегемонию «ПСЖ» будет архисложно. И был прав. Только «Монако» в виде исключения год назад удалось обойти парижан. Но уже по итогам нынешнего сезона – впрочем, кто бы сомневался – звездный столичный клуб вернул себе статус лучшего в стране.

Лига 1. Сезон-2010/11. «Лилль»

Не так давно во Франции финишировал на первом месте «Лилль». Эден Азар, Жервиньо, Муса Соу и Димитри Пайе – серьезная банда в свое время зажигала в составе «догов». Возглавлял ее Руди Гарсия, фанат атакующего футбола и схемы 4-3-3. После «Лилля» он поработал с «Ромой», сейчас руководит «Марселем», но ничего более значимого Гарсия так и не выиграл. По крайней мере пока.

Бундеслига. Сезон-2008/09. «Вольфсбург»

Это сейчас «волки» ведут борьбу за выживание, а еще 9 лет назад они уничтожали «Баварию» 5:1 и поднимали над головой серебряную салатницу. Автором той памятной победы был «железный» Феликс Магат. Под его строгим управлением Эдин Джеко и Либан Графите забили на двоих 54 гола, а Звездан Мисимович раздал 20 результативных передач. Спустя 6 сезонов Кевин Де брейне повторил подвиг боснийца, став лучшим ассистентом чемпионата, но этого хватило лишь для того, чтобы финишировать следом за «Баварией» Гвардиолы.

Бундеслига. Сезон-2006/07. «Штутгарт»

Теофанис Гекас – лучший бомбардир бундеслиги, «Штутгарт» – чемпион, а «Бавария» – пролетела мимо зоны ЛЧ. Сезон-2006/07 вместил в себя столько сенсаций, что спустя годы в это просто трудно поверить. 8 побед в 8 последних матчах одержали швабы и обошли тем самым всех конкурентов. Нынешний спортдир «Кельна» Армин Фе, тренировавший тогда «Штутгарт», с ностальгией вспоминает чемпионский сезон, ведь в его карьере ничего подобного ни до, ни после не случалось.