Хосеп Гвардиола стал третьим после Карло Анчелотти и Жозе Моуринью тренером, выигравшим три из пяти ведущих национальных футбольных чемпионатов. К трем испанским триумфам с «Барселоной» и трем немецким с «Баварией» он добавил английское чемпионство с «Ман Сити».

Тренерская карьера 47-летнего каталонца началась в 2008-м. Работает он девятый сезон. И в семи из них руководимые им команды выигрывали национальное первенство. Сумасшедшая статистика! Одна беда, в «Баварии» и «Ман Сити» от Гвардиолы в первую очередь ждали прорыва в Лиге чемпионов. Но на международной арене после «Барсы» у каталонца пока не складывается. Вот и последняя еврокампания преждевременно оборвалась на «Ливерпуле». Да так больно, что болельщики «горожан» до сих пор отойти не могут. 1:5 по сумме двух четвертьфинальных матчей с принципиальным соперником сильно подпортили радость от третьего в XXI веке чемпионства «Сити» в АПЛ. Хотя, эта победа Пепа имеет все шансы получиться уникальной.

КАКИЕ РЕКОРДЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ МОЖЕТ ПОБИТЬ «СИТИ»-2017/18

30 побед

Кому принадлежит: «Челси»-2016/17

Сейчас у «Сити»: 28, в запасе матчи с «Суонси» (д), «Вест Хэмом» (г), «Хаддерсфилдом» (д), «Брайтоном» (д) и «Саутгемптоном» (г)

15 побед в гостях

Кому принадлежит: «Челси»-2004/05

Сейчас у «Сити»: 14, в запасе матчи с «Вест Хэмом» и «Саутгемптоном»

95 очков

Кому принадлежит: «Челси»-2004/05

Сейчас у «Сити»: 87, осталось одержать три победы в пяти матчах

48 очков в гостях

Кому принадлежит: «Челси»-2004/05

Сейчас у «Сити»: 44, осталось обыграть «Вест Хэм» и «Саутгемптон»

103 гола

Кому принадлежит: «Челси»-2009/10

Сейчас у «Сити»: 93, осталось забить 11 мячей в 5 матчах (при сохранении текущего темпа – 2,8 гола за игру – забьют 14)

18-очковый отрыв от второго места

Кому принадлежит: «МЮ»-1999/00 (от «Арсенала»)

Сейчас у «Сити»: 16 очков от «МЮ», у которого впереди матчи с «Борнмутом» (г), «Арсеналом» (д), «Брайтоном» (г), «Вест Хэмом» (г) и «Уотфордом» (д)



Фото: Gettyimages.ru

ТИТУЛ № 23

Чемпионство в АПЛ стало для Гвардиолы 23-м тренерским титулом. В среднем получается 2,5 трофея за сезон. Более высокий темп (2,7) демонстрирует только Зинедин Зидан в «Реале», который, в отличие от Гвардиолы, продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов-2017/18. Однако в абсолютных величинах французу до каталонца пока далеко.

Самые продуктивные действующие тренеры в ведущих европейских лигах и клубных турнирах УЕФА/ФИФА

Титулы Тренер Победные турниры 23 Хосеп ГВАРДИОЛА Чемпионат Испании (3), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (3), Лига чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (3), клубный ЧМ (3), чемпионат Германии (3), Кубок Германии (2), чемпионат Англии (1), Кубок английской лиги (1) 21 Жозе МОУРИНЬЮ Лига чемпионов (2), чемпионат Англии (3), Кубок Англии (1), Кубок английской лиги (4), Суперкубок Англии (2), чемпионат Италии (2), Кубок Италии (1), Суперкубок Италии (1), чемпионат Испании (1), Кубок Испании (1), Суперкубок Испании (1), Лига Европы (2) 19 Карло АНЧЕЛОТТИ* Чемпионат Италии (1), Кубок Италии (1), Суперкубок Италии (1), Лига чемпионов (3), Суперкубок УЕФА (3), клубный ЧМ (2), чемпионат Англии (1), Кубок Англии (1), Суперкубок Англии (1), чемпионат Франции (1), Кубок Испании (1), чемпионат Германии (1), Суперкубок Германии (2) 19 Арсен ВЕНГЕР Чемпионат Франции (1), Кубок Франции (1), чемпионат Англии (3), Кубок Англии (7), Суперкубок Англии (7) 15 Лоран БЛАН* Чемпионат Франции (4), Кубок французской лиги (4), Суперкубок Франции (5), Кубок Франции (2) 13 Луи ВАН ГАЛ* Лига чемпионов (1), Лига Европы (1), Суперкубок УЕФА (2), Интерконтинентальный кубок (1), чемпионат Испании (2), Кубок Испании (2), чемпионат Германии (1), Кубок Германии (1), Суперкубок Германии (1), Кубок Англии (1) 12 Роберто МАНЧИНИ Кубок Италии (4), чемпионат Италии (3), Суперкубок Италии (2), чемпионат Англии (1), Кубок Англии (1), Суперкубок Англии (1) 11 Юпп ХАЙНКЕС Лига чемпионов (2), чемпионат Германии (4), Кубок Германии (1), Суперкубок Германии (3), Суперкубок Испании (1) 9 Луис ЭНРИКЕ* Чемпионат Испании (2), Кубок Испании (3), Суперкубок Испании (1), Лига чемпионов (1), Суперкубок УЕФА (1), клубный ЧМ (1) 9 Унаи ЭМЕРИ Лига Европы (3), чемпионат Франции (1), Кубок Франции (1), Кубок французской лиги (2), Суперкубок Франции (2) 9 Массимилиано АЛЛЕГРИ Чемпионат Италии (4), Суперкубок Италии (2), Кубок Италии (3) 8 Зинедин ЗИДАН Чемпионат Испании (1), Суперкубок Испании (1), Лига чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), клубный ЧМ (2)

* В настоящий момент без работы.

Как распределялись титулы Гвардиолы по сезонам

Сезон Клуб Титулы 2008/09 Барселона чемпионат Испании, Кубок Испании, Лига чемпионов 2009/10 Барселона чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ 2010/11 Барселона чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лига чемпионов 2011/12 Барселона Кубок Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ 2013/14 Бавария чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ 2014/15 Бавария чемпионат Германии 2015/16 Бавария чемпионат Германии, Кубок Германии 2016/17 Ман Сити – 2017/18 Ман Сити чемпионат Англии, Кубок английской лиги

НА ОЧЕРЕДИ ЛИГА 1 И СЕРИЯ А?

Понятно, что главная цель Гвардиолы – снова испытать вкус победы Лиги чемпионов, который с 2011 года успел порядочно выветриться. Из этого «Сити» каталонцу вполне по силам вылепить сильнейшую команду Европы. Ну а если не получится, есть еще два чемпионата, где он еще не становился лучшим. В таких клубах, как «ПСЖ» или, скажем, «Милан», Пепа оторвали бы с руками.

Кстати, четыре разных топ-чемпионата пока выигрывал только Анчелотти. Наверняка Гвардиола попробует в будущем итальянца догнать и обогнать.