15 апреля во время матча с «Факелом» в главного тренера «Луча-Энергии» Александра Григоряна фанат владивостоксой команды запустил живым петухом, выведя противостояние тренера и болельщиков на новый виток конфронтации.

Григорян против болельщиков «СКА-Хабаровск». Часть первая

В октябре 2015 года после победного домашнего матча с «Волгарем», когда хабаровская команда перервала серию из пяти матчей без побед, Григорян эмоционально высказался по поводу свиста немногочисленных болельщиков в адрес своей команды: «Какие вы нахрен болельщики?! Вас семь червей пришло сегодня. И сегодня был футбол, от которого вы могли получить удовольствие. Чего же вы столько жужжите, столько визга, а болельщиков, блин, с гулькин хрен?! Просто поразительно. Мы будем стараться улучшать качество игры, уже не обращая внимания, сколько людей на трибуне. Мы будем представлять себе эти трибуны полными».

Григорян против болельщиков «СКА-Хабаровск». Часть вторая

В матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России-2017/18 во время матча «Арарат» – «СКА-Хабаровск» болельщики хабаровской команды оскорбляли главного тренера московской команды Григоряна. По разным версиям, поводом был переход Григоряна из армейской команды в «Анжи». Хабаровские фанаты весь матч скандировали: «Банана, банана-мама, поимеем мы сегодня Григоряна». В ответ тренер показал им средний палец. После матча он выразил свое мнение относительно поведения гостевых фанатов: «Я приехал в Хабаровск, когда команда была на последнем месте. Мы титаническими усилиями вытащили команду, а в следующем году заняли третье место. Все успехи были под моим руководством. У меня одно сообщение к этим людям: пройдет время, будет история. В ней будет записано: самый успешный тренер – Григорян. Есть мысль, что с ними, с болельщиками, кто-то работает и делает это специально. Только быдло и конченая свинья может оскорблять тренера, без которого команда могла вылететь во второй дивизион».

Григорян против болельщиков «Торпедо»

Во время матча 10-го тура ПФЛ сезона-2017/18 между московскими командами «Арарат» и «Торпедо» Григорян вышел к трибуне «автозаводцев» и показал болельщикам средний палец в ответ на оскорбления его и игроков команды «Арарат». Этот матч был сразу за кубковой игрой против Хабаровска. КДК дисквалифицировал Григоряна за использование оскорбительных жестов в играх против «СКА-Хабаровск» и «Торпедо» на четыре матча. «Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали «поимеем, поимеем». Торпедовцы были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент», – прокомментировал этот эпизод Григорян на пресс-конференции после матча с «Торпедо».

Григорян против болельщиков «Луч-Энергия»

Суть конфликта была изложена фанатами владивостоксого клуба: «Мы протестуем не только против того, что нашим главным тренером будет Григорян, который в декабре 2014 года добровольно покинул «Луч» ради более высокооплачиваемой работы в «Тосно», а потом тренировал наших заклятых оппонентов из Хабаровска. «Луч» – это не площадка, где сбитый летчик мог бы пересидеть сезончик прежде, чем уехать в более «статусную» команду. В качестве главного тренера мы хотим видеть человека, который способен отвечать за свои слова, который уважает болельщиков и который видит свое будущее, именно с нашей командой. Если бы Александр Витальевич уважал наше мнение, он не стал бы возвращаться во Владивосток. А если он нас не уважает, то почему мы должны отвечать ему тем же?»

Григорян прокомментировал мнение болельщиков в свойственной ему манере: «Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их «петушарами»? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес «деструктив» в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм. Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион. Я этого не допущу».