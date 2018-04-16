Тему логотипа российской премьер-лиги, который изменится со следующего сезона, болельщики так обсуждают, будто в отечественном футболе нет незаслуженно дисквалифицированного Федора Смолова, проигравшего «Спартака», почти чемпионского «Локомотива» и горе-сборной с домашним чемпионатом мира. Нет, все принялись по косточкам разбирать медведя, которого теперь уже официально представила студия Артемия Лебедева.

Кому-то не нравятся красные глаза, мол, медведь будто с похмелья ищет в холодильнике рассол. Другие выступили категорически против одушевленного символа чемпионата России. Третьих вообще достали медведи, от которых мы вот уже на протяжении четвертого десятка лет никак не можем отойти.

37 лет назад, 3 августа 1980 года, олимпийский Мишка взмыл в небо на церемонии закрытия летней Олимпиады в Москве.#Олимпиада1980 #Москва pic.twitter.com/8Tcp8yuyUP — Андрей Ковалев (@kovalev1972) August 3, 2017

Судите сами… Впервые так масштабно в нашем спорте мишка появился в 1980 году во время Олимпийских игр в СССР. Месяц спустя он также быстро, как появился – улетел под очень грустную песню. На этом наша страна не остановилась. Второе по масштабности спортивное событие, которое прошло в России, тоже не обошлось без мохнатой лапы самого крупного хищника нашей страны – мишка стал одним из трех талисманов зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Многие уже и не помнят, но на чемпионате мира по хоккею 2007 года в России болельщиков развлекал тоже медведь. А еще медведь – логотип правящей в нашей стране партии «Единая Россия».

Единая Россия отпровергла присоединение к партии активиста-оппозиционера https://t.co/Co7Pl9YJZd pic.twitter.com/PvrZwws7YP — Деловой Петербург (@dprunews) April 3, 2018

Ожидалось, что и символом чемпионата мира по футболу 2018 года станет очередная реинкарнация того Олимпийского мишки из 1980 года. Нет, все же продавили ненародного волка Забиваку, который, как Эдгар Давидс играет в футбол в непонятных очках. Плохо видит что ли?

Ладно, что-то мы увлеклись этой темой, хоть против медведя в качестве логотипа российской премьер-лиги ничего и не имеем. Наоборот, косолапый отлично отражает реалии российского футбола, который каждую зиму впадает в глубокую спячку, а по весне чувствует себя не ахти как – будто и правда с похмелья. Тут у кого угодно глаза красными станут. Другой вопрос: почему мишка из РПЛ так напоминает медведя, изображенного на логотипе модной мужской парикмахерской, барбершопа, как их принято сейчас называть, под лаконичным названием «Медведь»?

Кстати, относительно недавно - накануне Олимпиады в Сочи - в нашем спорте уже был проект превращения медведя в символ и логотип: он должен был символизировать олимпийскую сборную страны. Кстати, был тот медведь довольно похож на нового - разве только раскраска иная.

Есть у медведя от Артемия Лебедева дизайнерские находки. Ими студия, видимо, гордится. Нос у мишки, если вы присмотритесь, напоминает идеальный пятиугольник, к которому мы все привыкли на черно-белых футбольных мячах. Да и сам мишка оказывается пятиугольным – на презентации от студии его идеально вписывают в тот самый пятиугольник на мяче. Теперь руководству премьер-лиги не стоит менять технического спонсора, ведь Nike – одна из немногих компаний, который в дизайне своих мячей все еще придерживаются пятиугольной концепции. Мячи от Adidas, который и ввел моду на пятиугольники, уже выглядят совершенно по-другому.

Многие болельщики сразу провели параллель между российским и английским чемпионатом. Мало того, что и там и тут – премьер-лига, так теперь и мы обрели своего хищника на логотипе вслед за английским львом, которого они культивируют аж с 1992 года и сейчас переживает уже пятую реинкарнацию, избавившись от тела – осталось только голова с короной поверх пышной гривы.

Остальные лиги из числа европейской «большой пятерки» оказались не столь оригинальными. В серии А на логотипе кроме спонсора можно найти золотой овал поля, окруженный цветами флага Италии: красным, зеленым и белым. В испанской ла лиге в центре логотипа – черно белый мяч, окруженный секторами сферы всех цветов радуги – очень толерантно и современно, надо отметить. Недавно он претерпел изменения, которые, правда, никто не заметил. Во французской лиге 1 логотип прост, как три копейки – это стилизованный серый футбольный мяч, под которым расположился радостный человечек, в ногах у которого мяч поменьше. Нечто подобное было в немецкой бундеслиге до 2002 года. Теперь в Германии на лого – футболист, который с лету в прыжке бьет по мячу. Мяч, кстати, тоже присутствует – чем-то напоминает американские логотипы баскетбольной и волейбольной лиг с той лишь разницей, что за океаном логотипы трехцветные, а в немецком цвета всего два.

Шутки шутками, а мы всерьез надеемся, что, раз уж российская премьер-лига решила во второй раз в своей истории сменить логотип, она и дальше будет придерживаться именно этой линии, плавно эволюционируя по типу английской. А медведь… В любом случае лучше, чем тот безликий круг, который был с 2001 года и это чудо с перьями, которое мы наблюдаем сейчас.