После игры с «Арсеналом» Смолов, прокомментировав эпизод с желтой карточкой, предъявленной ему ни за что, ни про что, и выяснив, что регламент не допускает отмены ошибочных предупреждений, выдохнул, почти что плюнул: «Тогда мне все ясно с нашим чемпионатом». Не намекая даже, а прямо говоря, что его специально «забанили» перед игрой с ЦСКА, прямым конкурентом «Краснодара» в споре за лигочемпионскую путевку.

На моей памяти никто из действующих футболистов так откровенно и резко не указывал на бенефициаров ситуации и их влияние на процесс.

И все-таки оставалась робкая надежда. На то, что в КДК заседают живые люди, умеющие нестандартно мыслить, а не роботы, запрограммированные алгоритмами. Кому не хочется хотя бы иногда стать наивным и поверить в чудеса… И эти живые люди, обнаружив, что в главном кодексе чемпионата, его регламенте, упущена важнейшая деталь – возможность отменить неправильную штрафную санкцию, наложенную по недосмотру зазевавшимся судьей, сочтут эпизод в Краснодаре за прецедент, заставляющий расширить правовое поле. И вынесут вердикт «согласно не букве, но духу закона».

Четвертый горчичник Смолова вполне можно было аннулировать по той же статье, по какой отменяют красные карточки. Ведь и в том, и в другом случае важнее не вымарать строку из протокола игры, а снять с игрока дисквалификацию, не лишать его работы по прихоти заплутавшего арбитра. Заодно сохранив для клуба ведущего футболиста, а для зрителей – лучшего российского бомбардира. Подшить по этому поводу в регламент поправку, а с нового сезона вписать ее туда отдельным пунктом.

И Смолов цел, и ЦСКА вне подозрений, и судья всего лишь ошибся, с кем не бывает. И с чемпионатом еще далеко не все ясно. Все рады, всем хорошо.

Мечты, мечты…

Юридически члены КДК вроде бы правы: они – не исполком, чтобы рихтовать регламент, и раз тот ничего не предусматривает – ничего и не менять в положении вещей. Только вот, получается, контролеры дисциплины тем самым как бы признали: нет статьи – нет закона. И значит, творите, что хотите, – если найдете в регламенте какую-нибудь прореху. Судьи, игроки, тренеры…

А еще вместо одного – правильного – прецедента КДК создал другой: теперь судья может предупреждать футболиста по той лишь причине, что ему показалось, будто тот нарушил правила. И его решение будет окончательным – топором не вырубишь. Таким нехитрым способом можно довести до дисквалификации любого игрока, если заранее подсуетиться.

Главным же решением дня (поскольку КДК, по сути, ничего не решил) стала замена главы судейского департамента – именно по мотивам краснодарского скандала. И если вдумчиво вчитаться в комментарий и.о. президента РФС, объясняющий отставку Будогосского, то не остается сомнений: Александру Алаеву и его окружению тоже многое, а может быть, и все понятно с нашим чемпионатом. Но они, в отличие от КДК хотя бы пытаются исправить положение и сделать наш футбол чуточку лучше.