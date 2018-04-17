Главный тренер «Тосно» рассказал о подготовке к кубковому полуфиналу против «Спартака», цвета которого он сам когда-то защищал.

«ВСЕ ГОВОРЯТ О СМОЛОВЕ, А О СУДЕЙСТВЕ В ГРОЗНОМ НЕ ВСПОМИНАЮТ»

- В минувшем туре РФПЛ и «Тосно», и «Спартак» проиграли. Ваша команда уже отошла от поражения в Грозном?

- О матче с «Ахматом» уже не думаем. Премьер-лига и Кубок России – разные турниры. В них решаются разные задачи. Единственное – считаю, в Грозном на результат повлияли судьи. Понимаю, что «Тосно» - клуб маленький, но когда в твои ворота засчитывают гол из офсайда, а в твою пользу не назначают очевидный пенальти, это нельзя оставлять без внимания. Но в стране по поводу нашего матча тишина. Все обсуждают желтую карточку Федора Смолова… Ну да ладно. Опять же, к нашему полуфиналу со «Спартаком» все это не относится.

- Кстати, ваше мнение об эпизоде со Смоловым?

- Я его не видел. Но если игрока несправедливо наказали предупреждением, то я всегда на стороне игрока. Никогда не буду называть черное белым. Впрочем, такие ситуации разбирает КДК, а не мы, тренеры.

- «Тосно» совсем недавно встречался со «Спартаком» в РФПЛ. Какие выводы сделали из того поражения со счетом 1:2?

- Все позитивное из той игры попробуем перенести на среду. Думаю, соперник тоже хорошо запомнил тот матч. Игра получилась для москвичей непростой. «Тосно» смотрелся достойно, но, к сожалению, очков это не принесло. Рассчитываем, что, в полуфинале у нас тоже будут шансы на положительный результат.

«ПРИЯТНО ОТНОШЕНИЕ СПАРТАКОВСКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

- Осечка «Спартака» в Екатеринбурге добавляет уверенности?

- Конечно, я сделал для себя выводы из увиденного. Какие – не скажу. Но «Спартак» остается действующим чемпионом России, и один неудачный матч не выбьет эту команду из колеи. Мы же будем делать ставку на командный футбол и четкое выполнение каждым игроком тренерской установки.

- Для вас, как бывшего спартаковца, матчи с красно-белыми – особенные?

- Во время этих игр всегда положительные эмоции, болельщики «Спартака» меня тепло приветствуют. Я многое отдал этому клубу, выигрывал титулы. Разумеется, «Спартак» для меня не пустой звук.

- Павел Погребняк, который забил «Спартаку» в том самом матче премьер-лиги, уже набрал оптимальную форму?

- Игра покажет. Я надеюсь, что это так. Но, как говорится, нет предела совершенству. Футболисты должны все время прибавлять.

- Но до «Тосно» о Погребняке все забыли. Как удалось вернуть его на уровень основного нападающего команды РФПЛ?

- Когда Павел приехал к нам на сборы после ухода из «Динамо», я не сомневался, что у него получится. Игрок согласился на очень скромные условия, был невероятно мотивирован. И с каждым матчем я все больше убеждаюсь, что мы угадали, поверив в Погребняка. Думаю, его еще надолго хватит.

«ПОГРЕБНЯК – ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ»

- Погребняк помогает доносить тренерские идеи до игроков на поле?

- Любой опытный футболист является проводником идей тренера - и Паша не исключение. Я ему сразу сказал: мы поможешь тебе – ты поможешь нам. Молодым игрокам «Тосно» полезно иметь рядом такого ветерана. Они видят, как человек пашет на тренировках, как на зубах вытаскивает команду в сложных матчах. Погребняк – отличный пример для подражания.

- До Погребняка в атаке «Тосно» результативно играли Евгений Марков и Антон Заболотный, которые зимой ушли в другие команды…

- Да я уже давно об это не вспоминанию. Какой смысл горевать? Ребята пошли на повышение – мы за них рады. Видите, как получается. Одного опытного нападающего «Тосно» реанимировал и подарил российскому футболу двух новых форвардов. Клуб работает. А нам остается решать поставленные задачи с той обоймой, какая имеется на данный момент. Будем выжимать из себя максимум, чтобы пробиться в финал Кубка и сохранить прописку в премьер-лиге.