В этом году бывать на стадионе «Локомотив» приходилось довольно часто – то игра со «Спартаком», то матч Лиги Европы против «Атлетико»… Чтобы куда-нибудь приткнуть автомобиль, нужно было изрядно поплутать по близлежащим дворам. В среду 18 апреля припарковаться удалось практически сразу – за первым же поворотом нашлось много пустых мест.

Подход к стадиону подтвердил опасения: ни очередей на входе, ни толп у пивной через дорогу от арены, очень небольшое количество полицейских… С другой стороны, разве можно было ожидать чего-то другого от матча «Локомотива» с грозненским «Ахматом» посреди недели в 19:30 вечера, да еще и под проливным дождем.

Но, все равно, от игр будущего чемпиона страны, как все полагают, можно ожидать чего-то большего, чем трибуны, которые едва ли заполнены наполовину. Даже на южной, фанатской, трибуне по бокам зияли красно-зеленые дыры кресел.

Футболисты разминались при полной тишине. Даже перед стартом самого матча без проблем можно было расслышать крики отдельных фанатов: «Рудик, возвращайся к нам, чемпионом будешь!»

Этот призыв был адресован лидеру обороны грозненского клуба бразильцу Родолфо, который все чаще в «Ахмате» играет на позиции опорного полузащитника. В начале своей российской карьеры он много лет провел в «Локомотиве». Фанаты не забыли – наградили его аплодисментами.

Вот зазвучал пронзительный «Футбольный марш» Блантера… В этот день на «Локомотиве» все было стилизовано под матчи советских времен – старинные шрифты на табло, марш и даже черно-белая трансляция на громадных экранах стадиона до десятой минуты.

Зато гола ждать долго не пришлось. Мяч уже на второй минуте влетел в ворота Гилерме. Роши классно скинул мяч на Митришева и тот вколотил его в ворота. Правда еще до этого раздался свисток судьи – боковой арбитр уже стоял за боковой линией с поднятым флажком – положение вне игры. Однако звоночек для «Локомотива» был неприятным.

Юрий Семин тут же вскочил на ноги и очень редко после этого присаживался обратно на скамейку. Минуте к пятой голос Юрия Павловича уже пугал своей хрипотой не только футболистов, но и трибуны – Семин умудрялся перекрикивать фанатскую трибуну. Его старания возымели действие – железнодорожники отодвинули игру от своих ворот и принялись ее полностью контролировать. Вот только до опасных моментов дело не доходило. Редкие контратаки гостей смотрелись даже острее, чем то, что создавал лидер чемпионата.

В середине тайма стало понятно, что даже простые навесы в штрафную «Ахмата» таят в себе опасность – Городов часто ошибался на выходе и пару раз даже чуть не привез гол в свои ворота.

Зато в игре внизу ему не было равных. На исходе получаса он накрыл проникающий пас на Фарфана, выбегавшего на вратаря в одиночку, а потом и вовсе нейтрализовал выход один на один Ари после паса Фарфана. Бразилец уже, казалось, катил мяч мимо распластавшегося вратаря, но тот умудрился отбить его, а потом и вовсе намертво поймать в перчатки.

Опасность в первом тайме исходила в основном от Ари и Фарфана. Братья Миранчуки смотрелись на удивление беззубо и безыдейно, зато бразило-перуанская связка на скорости терзала оборону «Ахмата» будь здоров. Правда, безрезультатно.

Во втором тайме «Ахмату» удалось отодвинуть игру от своих ворот и даже организовать несколько острых набегов на владения Гилерм. Самым ярким моментом стала потасовка, организованная у штрафной площади «Ахмата» Фернандешом, который не по правилам остановил Уциева. Горячий кавказский парень вспылил, горячий португальский – поддержал его запал, но градус быстро спал – потолкались и разошлись.

То же самое можно сказать и о матче – потолкались и разошлись. Сердце екнуло только на последней минуте, когда Алексей Миранчук почти с линии штрафной бил под перекладину. Городов успел дотронуться до мяча и отвести удар в перекладину, от которой мяч вылетел за пределы поля.

Для «Ахмата», недавно расставшегося с главным тренером, очко, которое команда увезла из Москвы – за три. Для «Локомотива», потерявшего два очка – это сравни поражению, потому что в актив команде все записывали виртуальные три. Теперь же виртуальное восьмиочковое преимущество команды Семину над преследующим «Спартаком» превратилось в реальное шестиочковое. А это – всего два поражения, например, от «Краснодара» и «Зенита»…

Локомотив - Ахмат - 0:0

Локомотив: Гилерме, Чорлука, Лысов, Кверквелия, Миранчук А., Тарасов, Игнатьев, Миранчук А., Фарфан, Коломейцев (Эдер, 68), Ари (Фернандеш, 46)

Ахмат: Городов, Семёнов, Анхель, Родолфо, Уциев, Митришев (Плиев, 85), Иванов, Швец, Мохаммади, Роши (Балай, 72), Бериша (Лима, 90)

Предупреждения: Коломейцев, 58; Тарасов, 89; Кверквелия, 90 - Швец, 8; Иванов, 71

18 апреля 19:30, РЖД Арена