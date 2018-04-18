ЦСКА в домашнем матче разгромил пермский “Амкар” (3:0) и продолжает суровую борьбу за медали чемпионата России и место в Лиге чемпионов сезона-2018/19. Дублем у победителей отметился Федор Чалов.

На недавно открытой станции метро ЦСКА о предстоящем матче армейцев напоминали только усиленные наряды полиции. Никакого моря болельщиков в красно-синей атрибутике не было. Конечно, многие армейцы отправились поддержать хоккейный клуб, который начинал свою третью встречу в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса» часом ранее.

Как только болельщики ЦСКА спели: «И громче музыка играй победу…», пермский сектор (около 30 уральских фанатов загнали под крышу), напомнили, что они есть: «Только Пермь, только победа!»

ЦСКА в последних двух турах резко притормозил (1 очко из 6), выбыл из чемпионской гонки и ослабил свои позиции в борьбе за лигочемпионские второе и третье места. Но к «Амкару», который играет в гостях, армейцы отнеслись со всей серьезностью. Даже, как к одному из лидеров. Пермяки дважды в Москве обыграли лидирующий «Локомотив», и это - ровно половина от всех поражений железнодорожников! Еще «Амкар» разжился очками в Краснодаре, Санкт-Петербурге и на спартаковской «Открытие Арене».

Армейцы - добрые. Даже не попросили денег за участие отданного в «Амкар» аренду своего форварда Аарона Оланаре. Это резко контрастирует с той историей, что нападающий «Арсенала» Артем Дзюба ищет 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита», где он на контракте. Оланаре сотни раз играл на армейских тренировках против Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. Там не впечатлял. В среду в официальном матче тоже.

В отсутствии Алана Дзагоева, армейские атаки, в основном, разгонял Александр Головин.Однажды онв середине поля нарвался на жесткий подкат Павла Комолова. Армеец упал, был очень недоволен, но сдержался. Помнит, как в Уфе после отмашки мог получить красную карточку. Там, на его счастье, судья ограничился предупреждением. А Комолову спустя пару минут отомстил Алексей Березуцкий.

Гости держались с достоинством и на каждую армейскую атаку старались отвечать своей. К концу первого тайма даже подумалось: как такая команда никак не может выбраться из зоны стыковых матчей? Но тут ЦСКА забил. Ахмед Муса остроумно оставил мяч пяткой, а Витиньо следующим касанием загнал его в ворота - 1:0! Не успели фанаты снизить градус восторга, как отличился Федор Чалов. И тоже после паса Мусы. Тут же команды отправились на перерыв.

Не будь этой голевой минуты, наверняка во втором тайме зрители увидели бы обоюдоострый футбол. Но при счете 2:0 “Амкар” как-то сдулся: пропустил еще один мяч от Чалова, создал пару полумоментов, а матч завершился крупной победой одного из лидеров чемпионата России.

ЦСКА - Амкар - 3:0 (2:0)

Голы: Витиньо 44 (1:0). Чалов 45 (2:0). Чалов 62 (3:0).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Игнашевич, Кучаев (Хосонов, 68), Головин (Бистрович, 63), Натхо, Чалов (Жамалетдинов, 79), Муса, Витиньо

Амкар: Нигматуллин, Занев, Сиваков, Идову, Белоруков, Комолов, Огуде (Гащенков, 71), Мельников, Гол, Баланович (Форбс, 62), Оланаре (Бодул, 46)

Предупреждения: нет - Идову, 71

Судья: Алексей Сухой (Россия)

18 апреля 20:30, ВЭБ-Арена