После победы над «Динамо» Скроботов сбежал от журналистов, Заболотный ставил на «Тосно», а Набиуллин сдержанно радовался дебюту.

«Психологически стали сильнее»

Добиться комментариев от обеих команд было сложно. Динамовцы были абсолютно угрюмыми, и понятно, почему. Но и очень довольные зенитовцы избегали общения. Дмитрий Полоз несколько раз сказал журналистам «Спасибо» вместо хоть какой-нибудь беседы, а Бранислав Иванович переложил обязанности на Илью Скроботова. Только он не знал, что 17-летний герой матча от беседы отказался.

– Нет, ребят, извините. Дома ждут, школа, – с такими словами автор победного гола убегал на выход. Журналисты просили стюарда закрыть двери и не выпускать игрока, но это была лишь шутка.

Примерно так же после матча с «Анжи» микст-зону пробежал Себастьян Дриусси. Сейчас аргентинец вернул долг.

– Очень рады заработать три важных очка, – сказал нападающий. – Это была необходимая победа, и мы продолжаем бороться.

– Это проблема, что в «Зените» не забивают нападающие?

– Не думаю, что это проблема. Нужно продолжать работать каждый день, улучшать свои качества. Верю, что голы придут, надо просто сохранять спокойствие.

– Победа изменила что-то в раздевалке?

– Да, психологически стали сильнее. Знаем, как достичь поставленные цели: подняться, как можно выше, попасть в Лигу чемпионов.

«Тосно» – фаворит финала Кубка»

Спасителем журналистов снова выступил Антон Заболотный.

– Хочу поздравить всех болельщиков с успешным результатом, – форвард был очень рад, хоть и опять не забил. – Мы на правильном пути. Отдельно хочу поздравить Скроботова с таким великолепным дебютом. Очень рад за этого парня.

– Скроботова поздравляли?

– Завтра на тренировке тоннель сделаем. Этот парень очень много работает. Он заслужил этот гол. Думаю, у него отличное будущее. Пусть дальше работает, и все будет впереди.

– «Зенит» давно не побеждал два раза подряд. Чем объясняете?

– Мы усердно тренируемся. Если спросите людей, которые приходят на наши тренировки – они видят, как работает команда. Мы хотим исправить ситуацию, побеждать в каждом матче. Думаю, нас судьба вознаграждает, и мы побеждаем.

– Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть с «Зенитом». Оно того стоит?

– Это личные моменты, ему решать. Наша задача – готовиться к этому матчу, подходить в как можно лучшей форме. Сейчас есть время восстановиться, поработать над ошибками. Самое главное – хорошо подготовиться и выиграть.

– Вы бы заплатили такие деньги?

– Дай бог, я в такой ситуации не буду. Не знаю, как бы поступил.

Был и другой повод остановить Заболотного – победа его бывшей команды в полуфинале Кубка России.

– Ребят из «Тосно» поздравили с их достижением?

– Нет, конечно, не успел. Но наслышан.

– Кого видите фаворитом финала?

– «Тосно», но не знаю, как матч сложится. Финал непредсказуем. Финал есть финал.

«Чувствовал, что кондиции не те»

Эльмир Набиуллин наконец-то дебютировал в составе «Зенита», но после матча ставил в тупик односложными ответами.

– Думаю, мог еще лучше сыграть, – говорил защитник. – Главное, что мы победили, набрали три очка.

– Вы вышли ближе к атаке.

– Меня наигрывали как защитником, так и полузащитником. Сегодня играл полузащитника.

– Какие в целом эмоции от выхода на поле?

– Я ждал своего шанса. Дождался.

– Надеетесь выйти в следующем матче с первых минут?

– Это будет решать тренер.

– А Манчини поделился мнением о вашей игре?

– Поддержал, сказал: «Молодец».

– Насколько сложно было поддерживать форму без игровой практики?

– Тяжеловато, но я старался поддерживать форму. Чувствовал, что кондиции чуть-чуть не те, но буду с каждой игрой прибавлять.

– Дзюба желает заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть с «Зенитом». Это того стоит?

– Если он хочет – может заплатить.

– Вы бы так сделали?

– Сложный вопрос.