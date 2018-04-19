Обыграв «Шинник» (1:0) и попав в финал, «Авангард» и его главный тренер стали главной сенсацией розыгрыша Кубка России-2018. Теперь перед подопечными Хасанби Биджиева стоит новая цель – завоевать трофей и получить возможность сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Такое не снилось большинству команд премьер-лиги!

- Хасанби, в среду в раздевалке шампанское лилось рекой?

- Не было его, это же не финал! К тому же, нам предстоит в ближайшее время играть очень часто. Режим нарушать нельзя.

- Ну хоть какая-то сумасшедшинка присутствовала? Водой, может быть футболисты обливались? Или фрукты раскидывали, как игроки «Ромы» после победы над «Барселоной»?

- Этого я не видел (улыбается) – ушел на пресс-конференцию. Но командное фото, естественно, сделали и выложили в соцсети. А до этого ребята долго не уходили с поля - благодарили трибуны и общались с болельщиками.

- Это ваш самый большой успех в роли главного тренера?

- Безусловно.

- Вас наверное, замучили журналисты своими звонками.

- Нормально все, главное – по хорошему поводу звонят. Как только после игры включил телефон, пошли звонки.

- Губернатор поздравил?

- Наверняка. С ним общается президент нашего клуба.

- А экс-наставник сборной России Гус Хиддинк, с которым вы работали в «Анжи»?

- Он меня лично поздравил, написал, что очень рад. Также получил поздравления от Юрия Семина, Миодрага Божовича, Владимира Эштрекова, Валерия Филатова, многих тех, с кем играл и работал. Всех не перечислить. Телефон не умолкает.

- Ажиотаж перед полуфиналом в Курске был?

- Конечно, это же исторический момент для всего курского футбола. Был аншлаг, а болельщики здесь разбираются в игре номер один. Футболисты отблагодарили их победой.

- Удивились, когда узнали, что в другом полуфинале «Спартак» проиграл «Тосно»?

- Почти любое поражение «Спартака» - событие и сенсация. Конечно, он считался фаворитом и вел в счете до последних минут основного времени, но уступил по пенальти. Игроки «Тосно» - молодцы, проявили характер.

- Давайте представим, что вам предложили выбрать соперника по финалу: кто бы назвали?

- Матчи со «Спартаком» - громкая вывеска, высокий статус, полные трибуны. Но мы сыграем с «Тосно», хорошей крепкой командой премьер-лиги. И это будет настоящий кубковый финал.

- Сколько километров от Курска до Волгограда?

- Около 800.

- Будет клуб организовывать автобусы для болельщиков?

- Надеюсь на это. Многие точно поедут своим ходом. Мне они сказали сразу после финального свистка. Это же - финал Кубка страны! Такая игра может быть раз в жизни (Хасанби Биджиев, будучи футболистом играл в финале Кубка СССР-1990. Его «Локомотив» под руководством Юрия Семина уступил несравненно более мощному тогда киевскому «Динамо» 1:6. – Прим. ред.).

- А как в Волгоград поедет команда?

- Пока не знаю, дайте переварить радость от выхода в финал. Хотя, эту победу над «Шинником» нужно забыть – у команды очень тяжелый график («Авангард» в турнире ФНЛ занимает десятое место и еще не обезопасил себя от вылета в низший дивизион).

- Как «Авангард» добирается до мест проведение гостевых встреч?

- В основном, через Москву. Сначала на поезде, а потом – на самолете или снова по железной дороге.

- Сейчас «Авангард» в шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы. Уже думали, где будете принимать соперников, как показать правильный бюджет, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей?

- Мы пока не выиграли финал и не думали, как будем жить дальше. Но если мы все-таки дойдем до Лиги Европы, руководство клуба, города и региона сделает все возможное, чтобы мы принимали гостей на своем стадионе.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Хасанби Эдуардович БИДЖИЕВ

Родился 19 мая 1966 года в Нальчике. Наиболее известен по своим выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого он становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России, а также участвовал в финале кубка страны в 1990 году. Мастер спорта СССР.

Работал спортивным директором «Локомотива», «Амкара» и «Анжи». С сентября 2017 года - главный тренер курского «Авангарда».