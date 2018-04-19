20 голов за два сезона, год преимущества над Кержаковым и успехи в пляжном футболе.

Фанат Беккенбауэра

Поверить в это действительно сложно, но 17-летний Скроботов заявил, что его кумиром детства является Франц Беккенбауэр. И это с учетом того, что молодой защитник родился через 17 лет после последнего матча немца в профессиональной карьере. Пожалуй, Скроботов – самый неожиданный фанат Кайзера.

Много забивает

Несмотря на то, что Скроботов – центральный защитник, Илья умеет забивать и делает это часто. Гол в ворота «Динамо» – далеко не случайность. За два года в СДЮСШОР «Зенит» он забил 20 мячей в 48 матчах. А на первенстве Северо-Запада в 2015 году Скроботов с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира.

Играл Илья и в пляжный футбол: за 10 матчей в первенстве Санкт-Петербурга за «Автово-2000» он забил 39 мячей!

А это Илья Скроботов. Супер-бомбардир "Автово-2000" в первенстве Петербурга. Наколотил 39 голов в 10 матчах. Сильно? pic.twitter.com/JaAh3dvlXA — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 19 апреля 2018 г.

«Царское село»

Последние два года Скроботов провел в системе «Зенита», но начинал заниматься футболом в СДЮШОРе «Царское село», куда пришел в 5 лет. В какой-то момент уходил на полгода в Академию «Зенита», но потом получил травму и вернулся назад.

Илья свою первую команду не забывает и частенько приходит в свой родной СДЮСШОР в гости.

Первый автор гола 2000 года

Для многих это станет шоком, но люди, родившиеся в 2000 году, не только уже научились ходить и говорить, но уже заканчивают школу и забивают в премьер-лиге. Скроботов – автор первого гола в РФПЛ для игроков 2000 года рождения.

Дебют молодого защитника за основу случился еще на сборах в матче против «Копенгагена», а в РФПЛ он впервые появился на поле в концовке матча с «Уфой». Игра с «Динамо» – первая для Скроботова на стадионе «Санкт-Петербург».

Рекорд «Зенита»

Своим голом Скроботов также установил рекорд «Зенита». 17 лет и 286 дней – теперь это самый юный гол в истории сине-бело-голубых. Он обошел на два месяца Александра Иванова, который в 1992 году забил «Ротору» и почти на год Александра Кержакова. Лучший бомбардир в истории петербургского клуба впервые забивал «Спартаку».