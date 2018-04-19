Продолжается конкурс арбитров РФПЛ: после каждого четного тура мы определяем по пять лучших решений, принятых главными арбитрами и их ассистентами. Участники набирают баллы, которые будут просуммированы в конце сезона для выявления победителей. За четыре тура до конца конкурса безоговорочное лидерство захватил Алексей Еськов.

Заметим, что в сегодняшнем хит-параде не учтены перенесенные матчи 23-го тура, которые состоялись в минувшую среду. О них мы вспомним в следующем выпуске конкурса.

25-26-й туры

ГЛАВНЫЕ АРБИТРЫ

1-е место. Решение Сергея Карасева вынести предупреждение за симуляцию на 83-й минуте матча ЦСКА – «Динамо» (1:2).

Забивший в этом матче два мяча Александр Ташаев по левому флангу устремился в штрафную армейцев. Сергея Игнашевича он попробовал обыграть, но затем совершил нырок. Гнев динамовского тренера Дмитрия Хохлова совершенно не уместен – на множестве повторов видно, что Игнашевич не касается полузащитника «Динамо», а само «единоборство», кстати, происходит за пределами штрафной площади.

2-е место. Решение Владислава Безбородова не назначать пенальти на 53-й минуте матча «Урал» – «Спартак» (2:1).

После передачи из глубины поля Софьян Ханни в штрафной обыграл Вараздата Арояна, однако, пробросив мяч мимо него, обойти защитника не сумел, наткнувшись прямо на него. Никаких действий Ароян не совершал, соперника не сбивал, что четко определил находившийся в идеальной позиции арбитр. К слову, и предупреждения за симуляцию в этом эпизоде Ханни не заслуживал.

3-е место. Решение Алексея Матюнина не останавливать игру, а затем вынести предупреждение на 39-й минуте матча «Зенит» – «Анжи» (1:0).

В начале контратаки махачкалинцев в центре поля Игорь Смольников грубо нарушил правила против Владимира Полуяхтова. Атака «Анжи» продолжилась, и арбитр верно применил «принцип преимущества», дав ей дойти до конца (защитник «Зенита» Миха Мевля выбил мяч в аут). Сразу же после этого Матюнин вынес предупреждение Смольникову.

4-е место. Решение Алексея Еськова назначить пенальти на 20-й минуте матча «Динамо» – «Локомотив» (0:4).

После передачи Эдера и грубой ошибки Тони Шунича Джефферсон Фарфан вырвался один на один с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным. В штрафной перуанец пробросил мяч мимо голкипера и тут же был сбит им. Довольно стандартная для футбола ситуация, в которой арбитр принял верное решение: назначить пенальти и не выносить дополнительных санкций в отношении голкипера – никакой грубости в его действиях не было. Реализовать этот 11-метровый «Локомотив» не сумел.

5-е место. Решение Алексея Еськова назначить штрафной удар и вынести предупреждение на 41-й минуте матча «Динамо» – «Локомотив» (0:4).

После паса Владислава Игнатьева Антон Миранчук устремился к штрафной площади «Динамо», пробросил мяч мимо Владимира Рыкова и был сбит защитником. Повторы убеждают в правильности решения арбитра – Рыков даже не смотрит на мяч и откровенно играет «в корпус» соперника. Лишения явной возможности забить гол в этой ситуации не было, и нарушителю справедливо предъявлена именно желтая карточка. С этого штрафного Фарфан сделал счет 2:0.

АССИСТЕНТЫ

1-е место. Решение Александра Кудрявцева не фиксировать положение «вне игры» и засчитать гол на 10-й минуте матча «Анжи» – «Спартак» (1:4).

В ходе первой голевой атаки москвичей арбитру пришлось принимать решение дважды – в момент паса Александра Самедова в штрафную на Ханни, и когда алжирец выводил Квинси Промеса на пустой угол ворот. И в том, и в другом случае игроки «Спартака» располагались правильно, гол забит в точном соответствии с правилами игры в футбол. Во втором случае стоит отдельно похвалить Промеса, располагавшегося дальше от ворот, чем мяч.

2-е место. Решение Алексея Лебедева не фиксировать офсайд на 78-й минуте матча «Уфа» – ЦСКА (1:1).

Уступавший в счете ЦСКА отыгрался после затяжной атаки, начавшейся со штрафного удара. Защитники «Уфы» сумели выбить мяч из штрафной площади, но точно на голову Игнашевичу, который и продолжил атаку ударом головой. В этот момент в положении «вне игры» находились сразу два игрока армейского клуба, но не Федор Чалов, исполнивший голевой пас на Ахмеда Мусу, и не сам нигериец, отметившийся первым голом после своего возвращения в РФПЛ из Англии.

3-е место. Решение Владислава Назарова не фиксировать офсайд, а затем зафиксировать его на 45-й минуте матч «Локомотив» – «Ростов».

Атака «Локо» началась пасом из центрального круга в исполнении Соломона Кверквелии. В этот момент расположение игроков хозяев соответствовало правилам игры, задержался защитник ростовчан Евгений Макеев. Затем Ари сделал скидку головой на Мануэла Фернандеша – и в этот момент португалец уже находился в офсайде. Четкая работа лайнсмена достойна быть отмеченной, даже несмотря на то, что гол в этом эпизоде забит не был.

4-е место. Решение Егора Болховитина не фиксировать положение «вне игры» на 36-й минуте матча «Анжи» – «Спартак» (1:4).

В атаке «Анжи» Олег Данченко обыграл на левом фланге Самедова, и выполнил подачу в штрафную площадь. Хуан Лескано переиграл в воздухе защитников «Спартака» и головой отправил мяч в ворота, сделав счет 1:3. Решение арбитра на линии – совершенно правильное: офсайда в этом эпизоде у аргентинца не было.

5-е место. Решение Александра Богданова зафиксировать офсайд на 15-й минуте матча «Рубин» – «Ахмат» (3:2).

После передачи Егора Сорокина из глубины поля к воротам грозненцев устремился Сердар Азмун и даже отправил мяч в сетку. Арбитр на линии к этому моменту уже давно зафиксировал положение «вне игры» – иранец опередил Алексея Семенова и Вильяма Анхеля и располагался ближе к воротам, чем защитники команды гостей.

ЛИДЕРЫ ОБЩЕГО ЗАЧЕТА

ГЛАВНЫЕ АРБИТРЫ

Эпизоды* Баллы** Алексей ЕСЬКОВ (Москва) 9 28 Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург) 6 13 Роман ГАЛИМОВ (Улан-Удэ) 5 14 Сергей КАРАСЕВ (Москва) 4 6 Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону) 4 14 Виталий МЕШКОВ (Дмитров) 3 10 Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж) 3 11 Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород) 3 13

АССИСТЕНТЫ

Эпизоды* Баллы** Дмитрий МОСЯКИН (Москва) 4 5 Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь) 4 8 Игорь ДЕМЕШКО (Химки) 4 13 Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва) 3 5 Алексей ЛУНЕВ (Новосибирск) 3 8 Александр КУДРЯВЦЕВ (Санкт-Петербург) 3 8 Андрей ГЛОТ (Ярославль) 3 10 Константин ШАЛАМБЕРИДЗЕ (Москва) 3 11 Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль) 3 13

* Число попаданий в хит-парад

** Сумма мест (первое – 1 балл, второе – 2, третье – 3, четвертое – 4, пятое – 5). При равенстве первого показателя преимущество получает судья с меньшей суммой баллов.