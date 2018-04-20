«Арсенал» – «Зенит»

Дзюба сам говорил, что готов заплатить свои деньги только бы сыграть с «Зенитом». Думаю, в Туле найдут деньги. Участие Дзюбы в матче – главная интрига этой игры. Мы видели, как сыграл Шатов против «Зените», видели его слезы. Может, и Дзюба поплачет. Шучу.

Если не изменяет память, «Арсенал» тогда только вернулся премьер-лигу и в первых турах проиграл в Туле «Зениту» 0:5. И тогдашний тренер «Арсенала» Павлов сказал: «Мы получили мастер-класс». Тогда «Арсенал» и «Зенит» находились на разных полюсах, но времена изменились и сейчас они почти в одном ряду.

Прогноз: ничья 1:1.

ЦСКА – «Краснодар»

После смены тренера «Краснодар» встряхнулся. Мне очень нравится Мусаев – спокойный парень, говорит нормальным, человеческим языком. Он дал шанс игрокам, которые при Шалимове были вечными запасными. И Лаборде забил прекрасный гол «Арсеналу». Он уже не думает о том, как бы побыстрее уехать куда-то в Германию, ему самому интересно играть за «Краснодар».

Это встреча ближайших конкурентов. Думаю, матч получится очень интересным. К сожалению, не будет играть Смолов. Это большой минус для «Краснодара», который наверняка сделает ставку на контратаки.

Прогноз: ЦСКА победит 2:1.

«Локомотив» – «Уфа»

Все думали, что «Локо» «Ахмат» в предыдущем матче обыграет, но не получилось. Хотя моментов было немало, не забили. «Локо» опять будет методично атаковать, много вряд ли забьет, «Уфа» крепкая команда. И в то же время, в «Локомотиве» все понимают: где же еще набирать очки для чемпионства, если не в матчах с такими командами, да еще дома? «Локомотив» выиграет, но не крупно.

Прогноз: «Локомотив» победит 1:0.

«Спартак» – «Ахмат»

«Спартак» против «Тосно» провалился. Если б получили в первом тайме гол и так бы мурыжили и не забили ответный, это одно. Но когда вели 1:0, пропустили в конце и в добавочное время не порвали соперника, это другое. Мне после матча начали звонить, возмущаться: что же это такое, почему так хромает дисциплина?

И я вспомнил, как «Спартак» дебютировал в Кубке чемпионов в 1970 году. Играли первый матч в «Лужниках» с «Базелем». На игру приехал Брежнев. Мы ведет 3:0 минут за 15 до конца. Вроде бы все ясно. И в концовке швейцарцы забивают нам два гола. После матча Брежнев говорит: «В «Спартаке» неважно с дисциплиной».

Мы разъехались по домам, а ночью нам, игрокам, пошли звонки, на утро вызывают в Тарасовку. Будут с нами срочно разбираться на счет дисциплины. Помню, я сказал: «Мы же сильнее, там выиграем и все нормально будет». А мы в Швейцарии проиграли 1:2 и вылетели из Кубка. А в Тарасовку ранним утром приехало половина московского горкома, искать что не так в команде с дисциплиной.

Нынешний «Спартак» приучил к качелям. Не думаю, что спартаковцы с первых минут бросятся на штурм. Но по ходу игры потихоньку раскачаются.

Прогноз: «Спартак» выиграет 2:0.