Арсен Венгер объявил о своем решении по окончании текущего сезона покинуть лондонский «Арсенал», в котором проработал 22 года. В РФПЛ есть свой Венгер – Юрий Семин.

«Локомотив» Юрия Семина в оставшихся четырех турах может проиграть чемпионство только «Локомотиву» Юрия Семина. Как бы ни закончился чемпионат, Семин останется легендой клуба навсегда. Кто из тренеров сможет развить успех Юрия Павловича в «Локо»? Возможно, преемник Семина уже работает в клубе.

Меньше чем через месяц Семин отметит свой 71-й день рождения. Средний возраст тренеров в РФПЛ в последнее десятилетие колеблется в районе 50-53 лет. Вот и сегодня Семин с отрывом возглавляет список самых возрастных наставников чемпионата. Кстати, в прошлом году Юрий Павлович по этому показателю был третьим! Титулованный Мирча Луческу возглавил «Зенит», когда ему уже исполнился 71 год, но в случае с румынским тренером опыт не помог ни ему, ни богатой команде из Санкт-Петербурга. 72-летний Гаджи Гаджиев работал с «Амкаром» даже по ходу текущего сезона, но все-таки решил оставить «Амкар» своему преемнику Вадиму Евсееву, неизменно помогая тому советом.

На днях о завершении тренерской карьеры заявил 71-летний Фабио Капелло. Очевидно, что даже для самых титулованных тренеров 70-летний барьер становится во многом знаковым. Тот же Гус Хиддинк, который добивался успеха едва ли не на всех континентах, переступив в восьмой десяток, уже два года числится в безработных (если не считать гонораров за съемки в рекламных роликах). Вот и Арсен Венгер, казавшийся вечным канониром, в пятницу объявил, что в конце сезона покидает тренерский мостик «Арсенала». 68-летний Венгер проработал в «Арсенале» 22 года. Поэтому Юрия Семина, для которого этот сезон также является 22-м по счету в «Локомотиве», сегодня смело можно назвать последним из могикан. Надо признаться, что Венгер выбрал не лучшее время для прощания со своим уже породнившимся клубом. За те 22 года, которые Венгер возглавлял «Арсенал», канониры в английской премьер-лиге ни разу не опускались ниже четвертого места. В текущем сезоне «Арсенал» уже точно не поднимется выше пятой позиции. Уходить после собственного антирекорда такому легендарному тренеру, как Венгер, конечно же, грустно.

Сегодня Семин, несмотря на всю схожесть историй, выступает антиподом Венгеру. В прошлом году 70-летний тренер выиграл с «Локомотивом» Кубок России, в этом году имеет реальный шанс в третий раз сделать клуб чемпионом страны. Очевидно, что для Семина, которому в мае исполнится 71, максимально важно застыть в умах болельщиков «Локо» в образе победителя. И вполне вероятно, что Юрий Павлович, в отличие от Венгера, сможет оставить команду на пике результатов.

Желание Семина остаться в образе победителя понятно. А потому ни у кого не вызвал удивление вопрос, который был задан Юрию Павловичу после победного матча с «Динамо»: кого тренер железнодорожников видит своим преемником? Семин к этому вопросу был готов и уходить от ответа не стал, откровенно заявив: «Мои помощники по тренерскому штабу «Локо» хоть сейчас готовы стать главными и повести вперед любую команду. Это преданные клубу люди, которые знают, как побеждать. Хохлов, Карпин, Евсеев — все это новое поколение тренеров».

Сегодня в тренерском штабе «Локомотива» вместе с Семиным трудятся сразу четыре молодых тренера, которые еще недавно выступали под началом Юрия Павловича в качестве футболистов. Олег Пашинин, Саркис Оганесян, Заур Хапов и Дмитрий Лоськов ковали славу того самого «Локомотива», который на стыке веков превратился в настоящего отечественного гранда.

Наиболее готовым для самостоятельной работы из вышепредставленного квартета выглядит Пашинин, который провел в «Локо» всю свою игроцкую карьеру – с 1993 по 2007 года. Тренерская карьера Пашинина также в большинстве своем связана с железнодорожниками. Он успел поработать и с «Локомотивом-2», и с молодежным составом клуба. Пашинин уже входил в тренерский штаб Семина, когда Юрий Павлович приходил в «Локо» в 2009 году. А в 2016-м перед возвращением Семина Олег Алексеевич в течение двух недель исполнял обязанности главного тренера железнодорожников.

Очевидно, что собрав тренерский штаб из бывших футболистов «Локо», Семин следует своей определенной стратегии по подготовке преемника. Да и Дмитрий Хохлов с Вадимом Евсеевым, на которых Семин также обратил внимание в контексте разговоров о следующем тренере клуба, также в свое время играли в «Локомотиве» под руководством Юрия Павловича и добывали железнодорожникам чемпионские звания в начале нулевых годов.

Пожалуй, единственным отечественным тренером, кто мог бы возглавить «Локомотив» не из числа бывших железнодорожников, является действующий наставник «Уфы» Сергей Семак. В текущем чемпионате страны «Локо» потерпел четыре поражения. В трех из четырех проигранных матчах (дважды с «Амкаром» и один раз с «Тосно») «Локомотив» доминировал, но позволил соперникам реализовать немногочисленные контратаки. Единственным клубом, переигравшим «Локо» в этом сезоне по всем статьям, стала именно «Уфа» Семака. За год самостоятельной работы в столице Башкортостана Сергей Богданович вырос в одного из лучших российских тренеров. В текущем сезоне «Уфа» Семака претендует на шестую позицию, которая может стать высшим достижением клуба в РФПЛ. Близок к титулу и «Локомотив» Семина. Почему бы не сделать стратегический ход на пике результата?

А пока мы мысленно прощаемся с эпохой Венгера в «Арсенале» и обращаем свой взор на финишную прямую чемпионата России, в котором «Локомотив» из последних сил тянется к заветному титулу. Последний раз «Локо» становился чемпионом 14 лет назад под руководством Семина. История имеет шанс закольцеваться.