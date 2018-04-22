В 34-м туре ФНЛ нижегородский «Олимпиец» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» - 1:4. После игры наставник гостей Николай Писарев традиционно посетовал на психологию, а болельщики призвали тренера к отставке.

Поражение «Олимпийца» - одно из главных событий уик-энда во втором по значимости дивизионе страны: оно опустило команду с берегов Волги в зону вылета. Уже в следующем сезоне в городе, где к ЧМ-2018 построили 45-тысячную арену, может не быть команды уровня ФНЛ. Для Нижнего Новгорода это катастрофа: в ПФЛ значительно меньше матчей (в нынешнем сезоне в зоне «Урал-Поволжье» выступает всего 13 команд) а зимний перерыв составляет пять месяцев! Почти полгода между двумя частями!

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ВИДИТ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ

Вот что после поражения от «Факела» сказал Николай Писарев: «Психологически на нас давит безвыигрышная серия. Желание победить у ребят было, но мы пропустили контратаку. После забитого гола хозяева получили психологическое преимущество, а мы не преуспели в позиционных атаках». Матч с «Факелом» стал десятым кряду, в котором «Олимпиец» не смог победить.

Интересно, что ментальную проблему главный тренер «Олимпийца» отмечает не в первый раз. Так было осенью: «Есть проблемы психологического плана. Серия поражений привела ребят к боязни ошибиться. Она давит на каждого и, увы, не приводит к положительным результатам». Тогда нижегородцы не побеждали на протяжении 11 матчей!

Подобное заявление случилось и в начале весны, после гостевой ничьи с «Тюменью» (0:0): «Нам не удалось добавить по сравнению с товарищескими встречами. Перед матчами я говорил ребятам, что никакая официальная игра не сравнится с товарищеской. Уделим время работе над психологией».

ЛИБО ПИСАРЕВ НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ, ЛИБО ОНА МИФИЧЕСКАЯ

Что же выходит? Второй раз за сезон наставнику ставит шах психологическая проблема! Кто ее должен решать, если не тренерский штаб? Это не есть хорошо для него.

Впрочем, не факт, что данная трудность существует на самом деле. Есть несколько противоречивых пунктов, заставляющих в этом сомневаться. В таком случае Писарев психологией прикрывает другие проблемы команды. Что тоже минус для наставника.

1. Дебютировав в ФНЛ, «Олимпиец» сходу набрал 8 очков в четырех стартовых встречах! А уже после началась 11-матчевая безвыигрышная серия. У игроков была возможность почувствовать уверенность. И не только на старте кампании, но и в ходе неудачной полосы - нижегородцам удалось зацепить гостевые ничьи с крепкими «Сибирью» (1:1) и «Балтикой» (0:0).

2. О том, что нужно работать над психологией, в 2018-м году Писарев впервые сказал после стартового матча против «Тюмени», который закончился вничью 0:0. На взгляд тренера, команда не прибавила по сравнению с товарищескими матчами. Но должна ли она была прибавить автоматом? С чего бы?

3. Писарев отметил, что «Факел» получил психологическое преимущество, открыв счет. Возможно. Но почему тогда такого не случается с «Олимпийцем»?

Уже трижды в 2018-м году нижегородцы вели в счете, но не победили ни разу, сыграв вничью с «Сибирью» (1:1) и «Спартаком-2» (2:2) и проиграв «Балтике» (1:2). В матче с красно-белыми «Олимпиец» и вовсе выигрывал в счете в два мяча! Но вот проблема: психологического преимущества не получил.

НИ ПРОДУКТИВНОЙ АТАКИ, НИ НАДЕЖНОЙ ОБОРОНЫ, НИ ИНТЕРЕСНЫХ ИДЕЙ

У «Олимпийца» имеется игровая проблема. В Воронеже у команды возникли сложности с созданием голевых шансов. Из штрафной площадки реальная возможность отличиться возникла лишь в компенсированное время - Чирьяк реализовал пенальти после сноса Нежелева. Россиянин тоже мог забить, но с его дальним ударом справился вратарь.

У «Олимпийца» возникли сложности в созидании. Привычные. Это отметил и Нежелев в послематчевом флеш-интервью: «Когда мы пропускаем, нам тяжело отыгрываться».

С творчеством у нижегородцев вообще туго - они забили всего лишь 32 мяча. Это четвертый результат снизу, меньше отличились лишь «Томь» (30), «Химки» (29) и «Факел» (21). А с игры «Олимпиец» забил и вовсе 16 мячей - остальные стали следствием стандартов. 16 мячей в 34 матчах - с игры нижегородцы забивают всего по 0,47 мяча за 90 минут! А в 2018 году показатель еще ниже: 2 гола (всего 5) с игры в 9 матчах! Иногда «Олимпиец» подводит реализация, но чаще - создание шансов. Как в Воронеже.

В такой ситуации стать спасение «Олимпийца» могла надежная игра в обороне. Но ее нет. Это вторая серьезная проблема. И матч с «Факелом» показателен: впервые в сезоне воронежцы забили четыре мяча в одной игре! А нижегородцы пропустили уже 48 - четвертый результат снизу. Дважды по ходу сезона команда Писарева играла вничью 2:2, ведя в счете 2:0.

С точки зрения игры «Олимпиец» ничем не цепляет. И речь не только про качество - можно влюбить в себя идеями. Но трудно по-хорошему сойти с ума от фланговые подач и забросов мяча в штрафную.

«ПИСАРЕВА - В ОТСТАВКУ»

Писарев считает, что команду подводит психология. Болельщикам «Олимпийца» кажется, что у коллектива трудности в игре. Об этом они писали после матча на страничке клуба «ВКонтакте».

Сразу 34 лайка собрал комментарий Александра Воинова: «Команда реально дно. Проиграть подряд двух слабейшим соперникам». Речь о матчах с «Факелом» и «Зенитом-2» (0:1).

Дмитрий Козлов переиграл название команды: «Параолимпиец какой-то...». Его публикация собрала 20 плюсиков.

Матвей Николаевич вспомнил слова Писарева после предыдущей неудачи: «Но «Зенит-2» оказался сильнее нас в реализации моментов. Это наша главная проблема, но впереди еще пять матчей, и мы знаем, как ее решить. Благодаря болельщикам и ауре этого замечательного стадиона мы будем прибавлять от игры к игре.» Николай Писарев.© Прибавили, че». Данный комментарий собрал 9 сердечков.

Как быть дальше? У болельщиков есть версия. Им кажется, что Николаю Писареву пора покинуть тренерский пост.

«Писарева в отставку! Он только позорит Нижегородцев». Данный комментарий Александра Осянина собрал 13 лайков.

7 плюсов набрала публикация Михаила Круглова: «Писарев будь мужиком, уйди сам!!»

В такие моменты по логике нужно показывать и вторую сторону комментариев - в защиту тренера. Но они единичны и остаются без поддержки.

Что «Олимпиец» останется в ФНЛ, веры у фанатов все меньше.

«ПФЛ передает привет», - написал Ваня Ежов. Комментарий собрал 7 лайков. У Елены Вуколовой есть надежда только на клубы из второй лиги: «На то, что команда останется в ФНЛ, и копейки не поставлю. Разве что если из ПФЛ никто выходить не захочет…».

После 34 туров «Олимпиец» располагается на 17 месте и имеет 34 очка. От спасительной 15-й строчки, на которой обосновалась «Тюмень», нижегородцев отделяют всего два балла. За четыре тура их можно отыграть. Календарь не самый сложный: «Ротор» (д), «Кубань» (г), «Луч-Энергия» (д) и «Авангард» (г). Но игра ставит под большой вопрос перспективы волжской команды остаться в ФНЛ.