Москвичи набрали 33 оста и поднялись на десятое место. А дальневосточники официально оформили понижение в классе - в сезоне-2018/19 они сыграют в ФНЛ.

У «Динамо» последняя неделя выдалась очень плотной. В субботу, 14 апреля - игра с лидером, «Локомотивом» в Химках, в среду - матч с «Зенитом» уже в Санкт-Петербурге. А уже через три дня москвичам нужно было оказаться на Дальнем Востоке и сыграть с местным «СКА-Хабаровском». Поражение от «Локо» (0:4) и гол, пропущенный в Питере на последней минуте настроения не добавили.

Такой график подразумевает четкое планирование. Поэтому еще десять дней назад главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов сказал корреспонденту «Советского спорта»: «Полетим в Хабаровск прямо к игре». Других вариантов у москвичей не было. Прилетать за сутки, чтобы ночью не спать - гораздо хуже. В Хабаровск «Динамо» отправилось в субботу вечерним рейсом Аэрофлота и в 7.45 по местном у времени прибыли на место. До матча оставалось почти 10 часов.

Хабаровчане же готовились к игре в классическом недельном цикле. Сходили всей командой на премьерный показ фильма «Тренер». Наставник хабаровчан Сергей Передня даже пообещал учитывать сюжет и некоторые фразы в установке на матч с «Динамо».

В случае поражения в этом матче «СКА-Хабаровск» окончательно оформил бы понижение в классе и возвращение в ФНЛ. Однако сдаваться дальневосточники не собирались. Передня прямо сказал: «Для нас каждый матч - как финал Кубка».

Итак: день рождения Владимира Ульянова (Ленина) на стадионе имени Ленина встречаются «СКА-Хабаровск» - «Динамо». Весна в Хабаровске - в полном разгаре. Днем воздух прогревается до 15-17 градусов, правда, с Амура дует свежий ветерок. Болельщики его хорошо чувствуют, поскольку арена расположена в красивейшем парке на берегу могучей реки.

Матч - особый для динамовца Евгения Луценко, который поиграл в Хабаровске и для капитана хозяев Александра Димидко (он провел в бело-голубой майке «Динамо» 34 матча, забил 4 гола, стал бронзовым призером чемпионата России и сыграл в Лиге Европы).

В первом тайме были только желтые карточки. И здесь динамовцы перещеголяли хозяев (1:3). Забивать начали после перерыва. Сначала гости сделали пробный выстрел - Марков замкнул передачу Ташаева, но судьи зафиксировали оффсайд. А через девять минут сам Ташаев получил мяч на линии штрафной, успел прицелиться и точно пробил в дальний верхний угол - 0:1! Динамовский твиттер отреагировал на успех мгновенно: «ТАЩИ ОТ ТАШАЕВА!!! ГООООООЛЛЛЛЛ!!!»

Радость игроков, тренеров и их поклонников понятна - до последнего тура (13 мая «Динамо» принимает рвущийся в Лигу чемпионов «Спартак») желательно обезопасить себя даже от попадания в стыки). Потом были еще пара моментов у Маркова и Рауша - отлично сыграли защитники вратарь хозяев Довбня. Последнему не привыкать - выручает партнеров в каждом матче. «СКА-Хабаровск» тоже огрызнулся парой неплохих выпадов - Марковичу и Канунникову не хватило точности.

СТАТИСТИКА

СКА-Хабаровск - Динамо (Москва) - 0:1 (0:0).

СКА-Хабаровск: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Наваловский, Савичев (Секульски, 68), Карасев, Федотов (Самсонов, 70), Канунников (Черевко, 84), Маркович.

Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Теттех, Ташаев, Соу, Черных (Темников, 64), Панченко (Марков, 56), Луценко (Соснин, 80).

Гол: Ташаев, 69 - 0:1.

Предупреждения: Шуньич, 7. Соу, 34. Гришко, 36. Рыков, 43.

Судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

22 апреля. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 6500 зрителей.