Дэюба и Тула

При въезде в Тулу вас встречает плакат «Тула – значит «Арсенал». А на фото - Артем Дзюба с раскинутыми руками, видимо, фотограф его запечатлел сразу после забитого гола. Несколько таких же баннеров можно увидеть и в городе. В Туле стараются использовать приход Дзюбы по-максимуму. Надеюсь, вы догадаетесь, кто изображен на программке к матчу с «Зенитом»?

Дзюба – самый статусный игрок в истории «Арсенала». Лидеров, любимцев публики было несколько, но Артем в этом ряду стоит особняком. Однако в Туле он просто играет в футбол, с городом, с болельщиками его ничто не связывает. Как говорится, ничего личного – только бизнес.

Мне тут местные коллеги-журналисты, когда я уточнил у них по поводу статуса, сразу напомнили про Андрадину. Два года, в 1998-99 годах, бразилец блистал в Туле, штамповал голы-красавцы. Но в 90-е народ в глубинке был не слишком избалован, и понятно, что любой бразилец в Туле являлся экзотикой. Напомню, играл тогда «Арсенал» в первой лиге.

Затем в Туле появились Валерий Климов и Валерий Шмаров. Последний, правда, пробыл совсем недолго. А вот Климов задержался перед своим уходом в «Томь» на несколько сезонов, был капитаном и лидером, и стал легендой клуба. Правда, «Арсенал» в те годы курсировал между второй и первой лигами. Поэтому в сравнении с вышеназванными персонами, статус Дзюбы, без сомнения, гораздо выше. Он один из трех ведущих форвардов страны, без пяти минут игрок сборной России, потенциальный участник чемпионата мира.

- С тульскими болельщиками, да и с местными журналистами у Дзюбы контакта нет, - не столько сетует, сколько констатирует факт один из местных журналистов. – Андрадину после матча фанаты прямо до дома провожали. Бразилец был простым парнем. Валера Климов тоже всегда легко шел на контакт. А вот Дзюба после игры - в автобус и только его и видели.

Дзюба и шаурма

Живет Артем в Туле в отеле «Роял», что в самом центре на улице Советской. Это самая шикарная гостиница в городе, построена всего пару лет назад. Носит статут 4-звездной. Там же проживает с женой и защитник Максим Беляев.

Информации по тульской жизни Дзюбы почти нет. Насколько удалось выяснить, Артем не всегда остается в Туле даже после вечерних тренировок, частенько уезжает в Москву. Гуляющего по городу Дзюбу за эти два месяца никто ни разу не видел. Но дня за три до матча с «Зенитом» двое болельщиков заметили форварда за поеданием шаурмы. Артем сидел за столиком в уличном кафе, которое находится прямо напротив его отеля. Парни поинтересовались, будет ли он играть с «Зенитом» - «Не знаю», - пробурчал Артем. На этом диалог завершился.

Дзюба и «Зенит»

Сыграет – не сыграет? Ответ на этот вопрос волновал не только Тулу. Форвард может выйти на поле против своего бывшего клуба, только если «Арсенал» переведет на счет «Зенита» 10 млн рублей. В тульском клубе хранили молчание, то ли интригу подогревали, то ли и правда пытались найти 10 млн рублей.

Перед игрой появилась информация, что форвард и клуб решили поделить расходы пополам – сброситься по 5 млн рублей. В пресс-службе клуба эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли.

- Скоро появится заявка на матч и вы все узнаете, - такой ответ последовал за полтора часа до стартового свистка.

Забегая вперед, Миодраг Божович на послематчевой пресс-конференции сказал, что не знает, кто, сколько и чего платил.

Дзюба аплодирует Манчини

«Аррртем Дзюююба, номер 24!» - объявляет диктор по стадиону, последние буквы тонут в реве трибун.

3-я минута. Дзюба на фланге, отдает на Горбатенко, тот бьет в дальний угол впритирку со штангой. Лодыгин бессилен.

12-я. Дзюба врывается в штрафную, его атакуют сразу два защитника – Иванович мяч выбивает.

16-я. Дзюба активен, постоянно подбадривает партнеров. Восточная трибуна, где самые организованные болельщики, начинает скандировать «Дзюба, Дзюба!» под ритм двух больших барабанов.

18-я. Питерские фанаты вывешивают баннер «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха. Ни пера, ни пуха и по жизни пруха!»

20-я. Дзюба на линии вратарской, готов завершить прострел, но передача с фланга немного не точна.

27-я. Дзюба после навеса сбрасывает мяч головой вдоль линии вратарской, но никто из партнеров не может использовать отличную скидку.

33-я. Кришито оказывают помощь перед своей штрафной, Манчини выбегает к бровке и что-то кричит своим игрокам. Дзюба замечает этот выход тренера «Зенита» и аплодирует ему.

35-я. Дзюба возле бровки борется с Ивановичем, тот падает. Нарушение. Артем приобнимает вставшего серба, что-то говорит ему с улыбкой.

36-я. Угловой у ворот «Арсенала». Дзюба на ближней штанге неожиданно для Левашова решает пропустить мяч на голкипера, тот не успевает среагировать, и мяч залетает в ворота. Левашов высказывает претензии Дзюбе, Артем не сильно спорит.

45-я. Навес на линию ворот, Дзюба навязывает борьбу Ивановичу и Кришито, итальянец выбивает мяч на линию штрафной, где Ткачев после короткой обработки отправляет мяч в ворота.

56-я. Дзюба отбирает мяч у Кришито возле углового флажка. Следует прострел, Кангва в падении бьет головой с пяти метров. Лодыгин спасает команду.

62-я. Дзюба отрабатывает в обороне – головой прерывает подачу с углового.

64-я. Дзюба легко обыгрывает на фланге Кришито, простреливает, кто-то из защитников питерцев выбивает мяч в поле.

88-я. Дзюба тащит мяч к штрафной, отдает Чаушичу, тот бьет - Лодыгин отражает удар, но на добивание первым успевает сам же Дзюба. Счет становится 3:3. Артем бежит к трибуне, положив палец в рот. Привет Кокорину?

90-я. Финальный свисток, овации трибун. Дзюба обнимается с партнерами, затем приветствует зенитовцев. Кого-то просто обнимает, кого-то целует в лоб. Лодыгину что-то с жаром говорит на ухо.

Трибуны скандируют «Дзюба, Дзюба!». Артем выходит на центр поля, аплодирует каждой из трибун, делает жест ладонями – «до свидания» и уходит под трибуну.

Вскоре выясняется, что он сделал ручкой не только болельщикам, но и журналистам – журналисты в микст-зоне форварда так и не дождались, он ушел через черный ход.