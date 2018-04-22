ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» (2:1) в центральном матче 27-го тура РФПЛ.

НЕ ХВАТАЛО СМОЛОВА И ВЕРНБЛУМА

Липовая дисквалификация Федора Смолова, статус центральной встречи 27-го тура, турнирное соседство (четвертое и пятое места), возможно важнейший матч для соперников в финальной стадии – все это, должно быть, давило на ЦСКА и «Краснодар». Может, даже в равной степени. Но антураж, точнее его отсутствие, «ВЭБ-Арена» заполнилась разве что на половину, не позволяло должным образом воспринять всю важность игры. Это ведь, по сути, матч за третью лигочемпионскую путевку.

У хозяев все еще отсутствовал Понтус Вернблум, также оказался недоступен Алан Дзагоев. В обороне все те же братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, на флангах – набравший тонус Марио Фернандес и не так давно по-новому вспыхнувший Кирилл Набабкин. В опорной зоне неожиданно появились ни разу не разрушители Константин Кучаев и Кристиан Бистрович, чуть выше в роли светлой головы конечно созвучный с Александр Головин и два форварда: тот что потехничечнее – Федор Чалов, и тот что пореактивнее – Ахмед Муса.

Гости, конечно, без Федора Смолова, но с дополнительно настроенным на бывшую команду Павлом Мамаевым. Защитники Андреас Гранквист и Александр Мартынович в верховой борьбе давали фору почти всем, а юркие Кристиан Рамирес и Роман Шишкин добавляли обороне движения. Пока Шарль Каборе лечится, Юрий Газинский безальтернативно играл в середине поля, являясь фундаментом под разгоняющее звено из Виктора Классона и Олега Шатова. Ложную «девятку» сыграл Вандерсон, с флангов его поддерживали Мамаев и Маурисио Перейра.

СИНИЦЫН В НЕБЕ

Разочарование настигло почти сразу. Шатов покинул поле ужена 16-й минуте. Видимо, не восстановился окончательно Олег после обидной мышечной травмы в концовке встречи с «Зенитом» (2:1). Может конечно Шатов и по ногам получил в одном из эпизодов, что неудивительно: борьбы и вправду было больше футбола. Хотя встречались одни из самых техничных, разносторонних и креативных команд РФПЛ.

Жарко если и было, то после навесов, прострелов, корявых киксов, броских рикошетов и ошибок. ЦСКА безусловно контролировал ход первого тайма, но не хватало удачи в завершении. Умный Гранквист и собранный Мартынович снимали практически все вопросы о голевом чутье Мусы и Чалова. «Краснодар» же вылетал вперед малыми силами, но не безынтересно: то Вандерсон пробросит мимо защитников предпенсионного возраста, то Перейра с Классоном придумают что-то интересное на подступах к штрафной. В такие моменты заточенность «быков» на Смолова перла из всех щелей: в отсутствие Федора не хватало гостям завершителя и ментального лидера. Подносчики снарядов были, артиллерист – нет.

Раскачался под конец тайма Чалов, выдал несколько опасных проходов, несколько раз даже шандарахнул по воротам. Но каков был Андрей Синицын, просто бенефис вратаря! И так и эдак выручал команду, а в паре моментов просто спас. Акинфеев по большей части остался без работы и даже успел схлопотать от бывшего одноклубника Мамаева. Павел в партере врезался в кипера, справедливо получил желтую и был громко освистан. Далее из уст Сергея Лапочкина был освистан стадион и команды ушли на перерыв.

МУСА В ОГНЕ

Какая-то магия! В первом тайме ЦСКА лупил по воротам Синицына, а во втором, после смены сторон, в эту рамку тут же стали бомбить футболисты «Краснодара». Медом у фанатской трибуны армейцев было намазано, там игроки и роились. После перерыва за пару минут штрафную Акинфеева гости геометрически верно и красиво искалечили. А в одной из атак даже забили. Газинский обыгрался в стеночку с Вандерсоном и вывалился один на один с вратарем. Не бомбардир конечно Юрий, но из таких позиций не промахиваются. Смолов может быть спокоен, и без него счет «быки» открыли.

Гончаренко не сплоховал, и тут же бросил в бой Георгия Щенникова и Витиньо вместо Набабкина и Кучаева соответственно. Но это не помогало, позиционно «Краснодар» смотрелся просто прекрасно, ЦСКА на его фоне потерялся. Ну и раз атаковать на скорости у хозяев не получалось, тренер сделал последнюю замену. Армейцы перестроились на четыре защитника, Алексей Березуцкий уступил место Бибрасу Натхо и армейцы нагрузили середину поля до неприличия.

Тут же удалось завладеть мячом и красиво сравнять счет! Витиньо протащил мяч по месту левого инсайда, выкатил на Мусу, и нигериец со второй попытки звонко – в прямом смысле слова – сравнял счет ударом от крестовины в девятку. Браво! Для драматургии последнего времени Мамаеву бы еще забить бывшему клубу, чтобы совсем хорошо было. А почему нет? Шатов «Зениту» вложил, Дзюба несколькими часами ранее лестно отгрузил «Зениту».

И посыпался «Краснодар», закружилась голова у гостей. Классон под прессингом отпасовал назад, невольно ассистировав Мусе на второй гол. Ахмед похоронил надежды «Краснодара» на победу и повесил большой вопрос над перспективами гостей все-таки оказаться по итогам сезона в Лиге чемпионов. Жара внутри и апрельский холод снаружи, камбэк армейцев в суперважном матче, триумф Мусы и тактические упущения Мусаева. Парадокс этой встречи в наискучнейшем начале и огненной концовке, в, казалось бы, логичной победе одних и перевороте игры (не путать с русским рэпом!). А, ну и досрочное чемпионство «Локомотива» ЦСКА этой победой чутка отодвинул.

ЦСКА – «Краснодар» – 2:1 (0:0)

Голы: Муса, 73, 85 – Газинский, 53

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Кучаев (Витиньо, 59), Бистрович, Головин, Чалов, Муса

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов (Жоаозиньо, 16), Классон, Вандерсон (Иван, 85)

Предупреждения: Кучаев (21), Мамаев (44)