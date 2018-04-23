ВАНДЕРСОН – НЕ СМОЛОВ

Об этом матче – по сути, отборочном в Лигу чемпионов, – заговорили еще по ходу предыдущего тура. Тогда судья, чье имя уже не вспомнить, зато «подвиг» войдет в историю, нарисовал Федору Смолову дисквалификацию за выдуманное нарушение правил. Несправедливо обвиненный футболист так и не добился ни правды, ни даже понимания от контрольно-карательных органов. Которые, прикрывшись, словно лопухом в конфузной ситуации, сделанным на коленке регламентом, отказались аннулировать липовый штраф. Против ЦСКА лучший бомбардир «Краснодара» сыграть не смог.

Сейчас, после игры, уже можно уверенно сказать: Смолова «быкам» не хватило. Выдвинутый вперед Вандерсон в нескольких фрагментах сыграл шикарно, особенно в дебюте, когда прошмыгнул сквозь четверых или пятерых армейцев и перевел мяч свободному партнеру. Но и эта передача, и все прочие в острых ситуациях, и удары по воротам у него неизменно выходили неточными. Во втором тайме это стало буквально лезть в глаза: дважды Вандерсон выскакивал на убойную позицию – и не попадал в створ. Смолов, скорей всего, хотя бы один такой момент наверняка реализовал бы – и исход мог быть предрешен задолго до того, как пошла невиданная «пруха» у Мусы.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ

Игра условно разбилась на четыре отрезка. Первый прошел на условиях «Краснодара», вдохновенно проводившего контратаки. Второй, вплоть до перерыва, – под диктовку ЦСКА, и уже у ворот гостей, несмотря на холодную погоду, становилось знойно и потно. Начало второго тайма краснодарцы, вняв тренерским советам, отыграли сверхактивно: поджимали соперников прессингом, пронзали их линии проникающими передачами. И забили – оглушительно просто, отрезав «стенкой» всю оборону, и еще минут пятнадцать господствовали на поле, имея немало возможностей довести дело до разгрома.

Но затем армейцы отошли от шока и разозлились, а краснодарцы, видимо, этот момент прозевали – и не успели собраться. Четвертый отрезок раскололся на куски, в которых индивидуальное мастерство и воля москвичей преодолели не всегда уравновешенную краснодарскую страсть. Иллюстративными получились оба гола Мусы. В первом Рамирес как-то несерьезно бросался под удар, открыв прямую трассу мячу в ближний угол. Во втором излишне горячно и оттого бездумно пошел в борьбу Классон – не трогай он мяча или вовремя остановись, опасности, скорей всего, и не возникло бы. А Гранквист мог стать виновником третьего гола: когда он едва не срезал Витинью пол-лица, тот так рассвирепел, что заиграл почти неудержимо и от души саданул в перекладину.

Интересно получается, кстати: Смолову ни за что горчичник выписали, а шведу за явную грубость не сделали даже устного внушения. Чудны вы, российские арбитры.

БРАВО, ТРЕНЕРЫ!

Оба тренера за этот матч заслуживают восклицательных знаков. Мусаев верно подметил слабости его команды, и после перерыва «Краснодар», руководствуясь подсказками, полностью подчинил игру. Но и Ганчаренко не стоял на бровке боковым флажком, а разбирался в проблемах, и его коррективы тоже кардинально повлияли на сюжет. Сняв третьего центрального защитника в угоду атаке, тренер ЦСКА явно расшевелил своих игроков, и как раз с выходом Натхо они встряхнулись и помчались исправлять положение.

Важный показатель тренерского труда – командный и игроцкий рост. И в этом плане оба наставника на высоте. Армейцам вроде бы уже некуда прибавлять, их потенциал был сполна реализован Слуцким – и тем не менее даже на рекордных для российского футбола высотах Ганчаренко ухитряется еще по чуть-чуть, по сантиметру улучшать, модернизировать игру. То подыщет новые маршруты на поле для Щенникова, то откроет широкие перспективы для Кучаева, и Витинью при нем наконец-то заиграл, и Чалов постепенно становится опасным форвардом. В последнее время воскрес и Муса, отыгравший с «Краснодаром», на мой взгляд, великолепно. Но и Мурад Мусаев, еще и месяца не проработав, успел зарекомендовать себя умным стратегом, тонко просчитывающим все игровые вероятности. ЦСКА он, как мне кажется, не проиграл. Подвели его и команду отдельные ляпсусы отдельных футболистов.

Может быть, в том и подтекст итогового счета, что Ганчаренко работает уже полтора сезона, а Мусаев только взялся за дело. Поэтому у армейцев уже есть искомый результат (по крайней мере, близок), а у южан все впереди.