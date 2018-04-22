Лидер чемпионата России «Локомотив» не сумел на родном стадионе победить «Уфу» – 0:0. Железнодорожники остаются на первом месте, но, если в понедельник «Спартак» в Москве обыграет «Ахмат», их отрыв от главного конкурента сократится до четырех очков. Ждем жаркого финиша.

«ЛОКО» ЖДЕТ ЛОГИЧЕСКОГО КОНЦА ЧЕМПИОНАТА

«Уфа» никого не боится. Да тренер у нее такой. Сергей Семак, казалось бы, звезд с небес не хватал, но почти во всех командах становился лидером. И любимцем болельщиков. Фанаты ЦСКА продолжали его обожать, даже когда он приезжал в Москву в форме «Рубина» и «Зенита». Это – народная любовь и не каждому она достается. Понятно, что Семак, когда был игроком, никого не боялся, завоевал все российские трофеи, а также бронзу чемпионата Европы-2008. Такая же у него команда. Единственное, чего, возможно, ей не хватает – лидера, каким был ее главный тренер.

Матч в Черкизове обещал быть огненным. Гостям с южного Урала 27-й тур принес сплошные огорчения. Совсем недавно команда шла на шестом месте и мечтала, что «Спартак» выиграет Кубок России и подарит ей путевку в Лигу Европы. Но 21-22 апреля уфимцев догнал «Рубин», а «Урал» и «Арсенал» и вовсе обошли! А после гостевой победы над «Тосно» к середнякам подтянулся «Амкар», и «Уфу» от зоны стыковых матчей стали отделять лишь четыре очка.

«Локомотив» нынче летает совсем в других стартосферах. Команда уверенно лидирует, ведет обратный отсчет (все знают, что для чемпионства нужно набрать шесть очков) и точно никого не боится. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин даже позволяет себе откровенничать с журналистами: «У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы довести чемпионат России, на мой взгляд, до логического конца».

Незадолго до стартового свистка пошел снег. В Москве. 22 апреля. Сразу вспомнились самые снежные матчи текущего чемпионата России. «Локо» в первой весенней игре принимал «Спартак» (0:0), а «Уфа совсем недавно (1 апреля) поиграла в снежный футбол с «Зенитом» (1:2). Навыки имеются. Правда, белая крупа сыпала всего 5 минут и на поле не осталось ни одной снежинки.

ВРАТАРСКИЕ «ГОРЧИЧНИКИ» И НУЛИ

Едва команды сыграли 20 минут, хозяйские фанаты взорвались овациями – арбитр назначил штрафной в 23 метрах и чуть левее от ворот Беленова. Все же помнят, как 14 апреля сначала Антон Миранчук забил «Динамо» примерно с этой же точки, а затем Фарфан исполнил на бис. После той игры Юрий Семин улыбался: «Люблю инициативу игроков. Кто более уверен, тот и бьет». Сейчас исполнять взялся Фернандеш (с «Динамо» он не играл). Причем, даже не взглянул на «конкурентов»! И пробил выше левой «девятки». Миранчуку с Фарфаном оставалось только вздыхать.

В самом конце первого тайма вяло текущий ход матча попытался «взорвать» Фанфан – а кто ж еще! Он пробил из-за штрафной – в небеса.

Сразу после перерыва партнеры вывели к воротам Антона Миранчука, но он ударил как-то поспешно и коряво. Так уверенные в себе мастера не бьют – они исполняют: с чувством, толком, расстановкой и длиннющей паузой. Юрий Семин со злости выскочил на поле – нервничает.Через 10 минут вместо Антона на поле появился Эдер.

Супермоменты оставались только в фантазиях болельщиков до 73-й минуты. Игбун (именно он принес победу «Уфе» в первом круге чемпионата России) прекрасно бил в касание после прострела с правого фланга, мяч скользнул по влажной траве – Гилерме вытянулся и взял мяч намертво!

Вратарь «Локо» очень хотел победить: получил даже «горчичник» за выпрашивание углового (в концовке желтый свет увидел и Беленов v за затяжку времени), а на 87-й минуте даже прибежал к центру поля, чтобы помочь команде начать решающий штурм. А вот он никак не получался. Лидер чемпионата России гораздо лучше творит быстрые контратаки.

После этой ничьи «Локо» сделал совсем маленький шажок к возможному третьему чемпионству. Задача не меняется: осталось три матча и нужно набрать пять очков. то есть, ничьими не отделаться – нужно побеждать! А календарь легкой жизни не обещает: «Зенит» (дома), «Краснодар» и «Арсенал» в гостях.

РФПЛ

27-й тур

«Локомотив» – «Уфа» – 0:0

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Чорлука (В. Денисов, 89), Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Ан. Миранчук (Эдер, 58), Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан



«Уфа»: Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 82), Игбун

Предупреждения: Неделчару (21), Игбоун (35), Карп (43), Чорлука (52), Гильерме (77), Беленов (90)