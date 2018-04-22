Команда Юрия Семина, стоило ей оторваться от «Спартака», перестала побеждать, второй раз подряд сыграв на своем поле нулевую ничью с середняком. Уже в понедельник «Спартак» может сократить отставание до четырех очков, которые за три тура, конечно, отыгрываются.

НЕ ИДУТ СТАНДАРТЫ – НЕТ ГОЛОВ

Чем-то нынешний «Локомотив» напоминает настоящий поезд – тот тоже подъезжает к конечной станции потихонечку, сбросив скорость, и нулевые ничьи в этом образе – колесные пары. Но табличная арифметика подсказывает, что до золота эти нолики могут и не довезти – нужна хотя бы одна единичка в счете слева от двоеточия. Или, говоря напрямую, пять очков в оставшихся трех турах, а не три.

Матчи «Локо» на этой неделе, помимо счета, имели мало сходства. «Ахмат» старался контратаковать и в обороне был не слишком строг, поэтому лидер вполне мог выиграть у него и крупно, да помешал голкипер Евгений Городов. Против «Уфы» же, выставившей тройной защитный заслон, у железнодорожников не нашлось ни одной пробивной или прорывной идеи, и Александр Беленов, тоже рассчитывавший на матч года, не сильно утрудился. По количеству «сэйвов» Маринато Гилерме оппонента даже превзошел – выловленный им удар Сильвестра Игбуна из центра штрафной был гораздо опаснее всего, что летело в ворота уфимцев.

Есть подозрение, что уже после двух разгромов от «Атлетико» лидер слегка утратил уверенность в себе и присущую ему по осени изобретательность. Словно, столкнувшись с настоящим, большим футболом, стал переоценивать себя и завис в мыслях. Именно после этого стряслось необъяснимое поражение от «Амкара» и натужный выигрыш у «Ростова». Потом, правда, удалось забить четыре безответных гола динамовцам, но счет в тот день, честно говоря, был не совсем по игре. А следом – две нулевые ничьи. Причем почти все мячи на этом отрезке «Локо» забил со стандартов. Едва они перестали получаться – против «Ахмата» и «Уфы», пропали и голы.

ПРОВЕРКА «БЫКАМИ» – РЕШАЮЩАЯ

Осенью, когда что-то шло не так, Мануэл Фернандеш и братья Миранчуки смело брали игру в свои руки и тащили за собой, иногда даже наплевав на тактические рисунки. Вонзались в штрафную, изящно комбинируя, и забивали, забивали, забивали. Может быть, в оставшихся матчах им нужно заняться тем же самым? Отказаться от позиционной укатайки, прекратить бесконечные забросы на бестолкового Эдера, взять инициативу на себя и за счет стенок, забеганий, финтов, – всего того, что они своими ногами-шпагами умеют лучше всего, – пробиваться на голевые позиции. Ведь «Локомотиву» нужны не преимущество на поле, и уж точно не ТТД, для того чтобы стать чемпионом, а голы.

Иначе конкуренты не упустят шанса, отправят медленно едущего лидера в тупик. ЦСКА выдающимся усилием воли отвоевал три очка у «Краснодара» – такими темпами он запросто наберет еще девять, и не важно, «Зенит» напротив или кто поскромнее. И догонит «Локо», если тот не начнет выигрывать. И «Спартак», доведенный последними неудачами до красно-белого каления, наверняка постарается в понедельник сократить отставание до четырех очков, а в воскресенье – до одного, с верою в «быков», которым принимать лидера в следующем туре.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» теперь со всех сторон выглядит решающим. Не сможет «Локо» снова добиться успеха, того хуже, проиграет – рискует сломаться психологически, услышав за спиной горячее дыхание преследователей, и не найти на финише нужного запаса нервов и характера. Для титула команде Семина обязательно нужна победа. Во-первых, чтобы не откладывать ее на потом, когда ситуация станет безвыходной. А во-вторых, чемпиону к лицу побеждать, а не докатывать до финиша на нулях.