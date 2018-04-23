В день рождения Анатолия Федоровича Бышовца мы подобрали наиболее яркие и резонансные цитаты о тренерах, футболистах и болельщиках.

Бышовец о футболе

«Как тренер я был противником любых договорных матчей, что ставило меня автоматически на другой уровень».

«Есть предел человеческой порядочности, но нет предела человеческой мерзости».

«Серебро, бронза все это – дерьмо! Блестит только золото! Все остальное – пахнет!»

«Говорил игрокам «Локомотива», что не в силе Бог, а в правде».

«А вообще это полная глупость, платить дважды – сначала судьям, потом еще и футболистам премиальные за победу».

«Первый мяч был забит просто прекрасно. Это следствие того, что мы на тренировках играли в теннисбол».

Бышовец об игроках

«В беседах с игроками я обращаюсь к истории: древней, античной, современной».

«Возможно, благодаря мне Тимощук стал одним из лучших полузащитников-универсалов в Европе».

«Несколько лет назад в «Зените» точно также, как Месси, у меня играл Куртиян».

«Когда я пришел тренировать португальский «Маритиму», команда была разрознена. Я обратил внимание, что собранные в клубе португальцы и бразильцы очень религиозны. Тогда я попросил как бы невзначай повесить в кабинете мою фотографию на аудиенции с папой Иоанном Павлом II».

«Пепе наконец начал сильно играть, и я очень рад, что в свое время не ошибся в нем, когда тренировал «Маритиму».

Бышовец о тренерах

«Тренер – не тот, кто знает методику, а тот, кто ищет».

«Смог бы плохой тренер сделать чемпионом Азии сборную Южной Кореи, с футболистами которой позже добился успеха Хиддинк на мундиале 2002 года?»

«С Хиддинком мы только здороваемся при встрече. Нам даже не нужно лишних слов, чтобы понять друг друга. Мы, как два мудреца: смотрим в глаза и осознаем, что происходит».

«Тренер привносит в коллектив жизненную энергию – это неуступчивость, прежде всего».

«Спартак» объединен единой волей. Каррера придал энергию тому, что делал Аленичев, развил качества футболистов. «Спартак» выглядит сильным духом».

Бышовец о себе

«Я думаю, что был в оппозиции, с первых шагов, что я сделал на этой земле».

«У меня нет контракта с собственной совестью».

«Предпочитаю односолодовый виски после работы в Шотландии».

«Нужно быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит».

«В какой-то момент пришел к тому, что меня не интересует мнение толпы, мне важна только своя собственная оценка самого себя».

«Светочи делятся своими знаниями. Они учат людей».