За четыре тура до конца чемпионата борьба за скудетто резко обострилась: занимающий второе место в таблице "Наполи" обыграл в гостях лидеров - туринский "Ювентус" со счетом 1:0 - и сократил отставание до одного очка. Впервые со времен Марадоны неаполитанский клуб оказался в такой близости от титула. "Советский спорт" собрал самые яркие видео того, как неаполитанцы праздновали эту победу.

1. Небо над Неаполем сразу после победы над "Юве"

2. Неаполитанцы на улицах сразу после финального свистка

3. Неаполитанцы-авиапассажиры приветствуют футболистов на борту самолета Турин - Неаполь

4. Фанаты встречают автобус с игроками, вернувшимися в Неаполь

5. И финальное - видео из раздевалки "Наполи" сразу после матча