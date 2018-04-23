V4x3 l 1524506249961

Массимо Каррера 19 раз противостоял визави со спартаковским прошлым.

В предыдущем туре РФПЛ «Спартак» сенсационно уступил в Екатеринбурге «Уралу» Александра Тарханова, который в 90-е ассистировал в штабе красно-белых Олегу Романцеву. В полуфинале Кубка спартаковцев в серии пенальти выбил «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова. Наконец, последним стал матч против «Терека»,  возглавляемого Игорем Ледяховым – и именно в этой игре «Спартак» фактически лишился шансов на чемпионство.

Тем не менее, Каррера до сих пор имеет положительный баланс встреч против тренеров со спартаковским прошлым. Даже с Юрием Семиным (легенда «Локомотива» свою футбольную карьеру начинал в «Спартаке») Каррера имеет положительный баланс: две победы, две ничьи и одно поражение в пяти матчах. Только с Ледяховым баланс после матча «Спартак» - «Ахмат» стал отрицательным, хотя – возможно – дело просто в малом количестве встреч.  В сумме набралось 10 побед в 18 играх с 31 забитыми мячами.

Результаты Карреры против команд, руководимых бывшими игроками и тренерами «Спартака»

Тренер-оппонент

И

В

Н

П

М

Юрий СЕМИН

5

2

2

1

7:6

Александр ТАРХАНОВ

3

2

0

1

4:2

Игорь ШАЛИМОВ

3

2

1

0

8:3

Дмитрий ПАРФЕНОВ

2

1

2

0

5:4

Рашид РАХИМОВ

2

2

0

0

4:0

Андрей ТИХОНОВ

1

1

0

0

3:1

Игорь ЛЕДЯХОВ

1

0

0

1

1:3

Всего

16

10

5

3

32:18

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Амкаром". Главный тренер пермского клуба Вадим Евсеев тоже является экс-спартаковцем. Он выступал за этот клуб в период с 1993 по 1999 годы. А в рамках 29-го тура "Спартак" сыграет с "Ростовом", который сейчас тренирует Валерий Карпин.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.