Массимо Каррера 19 раз противостоял визави со спартаковским прошлым.

В предыдущем туре РФПЛ «Спартак» сенсационно уступил в Екатеринбурге «Уралу» Александра Тарханова, который в 90-е ассистировал в штабе красно-белых Олегу Романцеву. В полуфинале Кубка спартаковцев в серии пенальти выбил «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова. Наконец, последним стал матч против «Терека», возглавляемого Игорем Ледяховым – и именно в этой игре «Спартак» фактически лишился шансов на чемпионство.

Тем не менее, Каррера до сих пор имеет положительный баланс встреч против тренеров со спартаковским прошлым. Даже с Юрием Семиным (легенда «Локомотива» свою футбольную карьеру начинал в «Спартаке») Каррера имеет положительный баланс: две победы, две ничьи и одно поражение в пяти матчах. Только с Ледяховым баланс после матча «Спартак» - «Ахмат» стал отрицательным, хотя – возможно – дело просто в малом количестве встреч. В сумме набралось 10 побед в 18 играх с 31 забитыми мячами.

Результаты Карреры против команд, руководимых бывшими игроками и тренерами «Спартака»

Тренер-оппонент И В Н П М Юрий СЕМИН 5 2 2 1 7:6 Александр ТАРХАНОВ 3 2 0 1 4:2 Игорь ШАЛИМОВ 3 2 1 0 8:3 Дмитрий ПАРФЕНОВ 2 1 2 0 5:4 Рашид РАХИМОВ 2 2 0 0 4:0 Андрей ТИХОНОВ 1 1 0 0 3:1 Игорь ЛЕДЯХОВ 1 0 0 1 1:3 Всего 16 10 5 3 32:18

В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Амкаром". Главный тренер пермского клуба Вадим Евсеев тоже является экс-спартаковцем. Он выступал за этот клуб в период с 1993 по 1999 годы. А в рамках 29-го тура "Спартак" сыграет с "Ростовом", который сейчас тренирует Валерий Карпин.

Каррера - бывшие спартаковцы:

Каррера - Тарханов - 1:2

Каррера - Парфенов - 1:1 (4:5 - пен.)

Каррера - Ледяхов - 1:3



А впереди еще:

29.04. Каррера - Евсеев

05.05. Каррера - Карпин. — Футбол (@soccer_sovsport) 23 апреля 2018 г.