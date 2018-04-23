Три экс-спартаковца лишили Карреру трофеев. Но счет все еще в пользу итальянца
Массимо Каррера 19 раз противостоял визави со спартаковским прошлым.
В предыдущем туре РФПЛ «Спартак» сенсационно уступил в Екатеринбурге «Уралу» Александра Тарханова, который в 90-е ассистировал в штабе красно-белых Олегу Романцеву. В полуфинале Кубка спартаковцев в серии пенальти выбил «Тосно» под руководством Дмитрия Парфенова. Наконец, последним стал матч против «Терека», возглавляемого Игорем Ледяховым – и именно в этой игре «Спартак» фактически лишился шансов на чемпионство.
Тем не менее, Каррера до сих пор имеет положительный баланс встреч против тренеров со спартаковским прошлым. Даже с Юрием Семиным (легенда «Локомотива» свою футбольную карьеру начинал в «Спартаке») Каррера имеет положительный баланс: две победы, две ничьи и одно поражение в пяти матчах. Только с Ледяховым баланс после матча «Спартак» - «Ахмат» стал отрицательным, хотя – возможно – дело просто в малом количестве встреч. В сумме набралось 10 побед в 18 играх с 31 забитыми мячами.
Результаты Карреры против команд, руководимых бывшими игроками и тренерами «Спартака»
|
Тренер-оппонент
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Юрий СЕМИН
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7:6
|
Александр ТАРХАНОВ
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4:2
|
Игорь ШАЛИМОВ
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8:3
|
Дмитрий ПАРФЕНОВ
|
2
|
1
|
2
|
0
|
5:4
|
Рашид РАХИМОВ
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4:0
|
Андрей ТИХОНОВ
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3:1
|
Игорь ЛЕДЯХОВ
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1:3
|
Всего
|
16
|
10
|
5
|
3
|
32:18
В следующем туре "Спартак" сыграет на выезде с "Амкаром". Главный тренер пермского клуба Вадим Евсеев тоже является экс-спартаковцем. Он выступал за этот клуб в период с 1993 по 1999 годы. А в рамках 29-го тура "Спартак" сыграет с "Ростовом", который сейчас тренирует Валерий Карпин.
Каррера - бывшие спартаковцы:— Футбол (@soccer_sovsport) 23 апреля 2018 г.
Каррера - Тарханов - 1:2
Каррера - Парфенов - 1:1 (4:5 - пен.)
Каррера - Ледяхов - 1:3
А впереди еще:
29.04. Каррера - Евсеев
05.05. Каррера - Карпин.