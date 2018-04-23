После домашнего поражения отставание красно-белых от лидера за три тура до завершения сезона составляет семь очков.

Двойная мотивация

Поражение от "Тосно", выбившее "Спартак" из полуфинала Кубка России и лишившее шансов на титул, стало большим разочарованием для болельщиков красно-белых. На выручку пришел "Локомотив", потерявший два очка в домашнем противостоянии с "Уфой". Благодаря этому подарку чемпион получил возможность сократить отставание от лидера до четырех очков за три тура до завершения сезона. Для этого надо было на своем поле обыгрывать грозненский "Ахмат", доигравшийся по весне до 11-го места в турнирной таблице.

Матч состоялся в понедельник, поэтому потеря части зрителей на трибунах была неминуема. Тем не менее, на матче собралось более 23 тысяч зрителей. Они стали свидетелями печального зрелища.

После появления Массимо Карреры на тренерском мостике москвичей спартаковцы после поражения всегда выходят на игру заведенными. А тут сразу два поражения подряд - от "Урала" (1:2) в чемпионате и от "Тосно". После такой двойной неудачи футболисты должны были выйти на поле "Открытие Арены" настроенными рвать и метать. Тем более, им хотелось поздравить итальянского специалиста. Ему накануне исполнилось 54 года.

Так думалось автору этих строк перед стартовым свистком, но ход встречи напомнил, что и поражение от тосненцев случилось в день рождения - только клуба. Похоже, это станет новой традицией красно-белых - заранее готовить галстук.

Проклятье капитанской повязки

Главным антигероем встречи с "Тосно" стал капитан красно-белых Денис Глушаков. Эта неудача стала большим ударом для полузащитника, и психологически выдержать такое давление, которое выпало на его долю, непросто. Каррера от греха подальше оставил Глушакова в запасе. Впрочем, и в кубковой встрече он вышел на замену, так что не стоит отрицать и слабую форму, в которой пребывает Денис. Вместо него за центр поля отвечали Фернандо и Роман Зобнин. Бразилец в первомтацме опускался на одну линию с центральными защитниками и начинал атаки команды оттуда.

Интересно, что в центре обороны Каррера поменял обоих игроков - вместо Ильи Кутепова (дисквалификация) и Николы Максимовича впервые за долгое время вместе появились Сальваторе Боккетти и Сердар Таски. Им хватило всего 11 минут, чтобы провалиться прямо по центру. Бернард Бериша проскочил по флангу Дмитрия Комбарова и прострелил в центр, где Магомед Митришев оказался расторопнее окружавших его оппонентов и сильным ударом прошил Александра Селихова. Любопытно, что на табло долгое время в качества автора гола был указан Аюб Бацуев, сидевший на скамейке запасных.

Стадион погрузился в тишину, и стали даже слышны отдельные недоумевающие возгласы фанатов. Третий матч подряд на ключевом финальном отрезке сезона команда откровенно заваливает

Растерялись и футболисты. Они стали торопиться и нервничать, что, конечно, не способствовало вскрытию эшелонированной обороны грозненцев. А еще "Спартак" стал очень предсказуем - перепас по периметру и попытка сделать проникающую передачу (или подача в штрафную), после чего стремительное возвращение к своим воротам. Еще одна контратака гостей - и вышедший с капитанской повязкой Комбаров неудачно сбрасывает мяч сопернику, а Исмаэл из центра штрафной расстреливает Селихова. 0:2.

Болельщики с гостевой трибуны затянули: "Терек"! "Терек"! Похоже, даже собственные фанаты еще не привыкли к новому названию грозненского клуба. А может, это генетическая память болельщика.

Игра не получалась, и спартаковцы стали воевать с арбитром Михаилом Вилковым, принявшим несколько решений в пользу гостей подряд. Дело едва не дошло до потасовки, и судья даже вынужден был помахать желтой карточкой в обе стороны. А Луис Адриано так завелся, что, уже имя предупреждение, бросился на Вилкова после очередного инцидента в штрафной гостей.

Красно-белая серость

После перерыва Таски на поле не вышел. Вместо него появился Никола Максимович. Сказать, что ход себя оправдал, это покривить против истины. Не прошло и пяти минут, как Бериша вновь нашел оперативный простор в контратаке, развернул в штрафной серба и уложил мяч в угол ворот Селихова.

В какой-то момент камера выхватила плакат на трибунах с пожеланиями Глушакову не унывать и улыбаться чаще, после чего на табло показали самого полузащитника. На нем лица не было. Столько шансов конкуренты предоставили красно-белым, чтобы включиться в чемпионскую гонку, но они словно специально избегают этой борьбы.

Что до "Ахмата", то он сыграл сколь предсказуемо, столь же и грамотно. Гости насытили середину поля и не позволяли проводить многоходовые комбинации, не оставляли свободного пространства и напрочь "съели" Квинси Промеса. Голландец провел очередной отвратительный матч. Он много брал игру на себя, но ни обыграть, ни обострить, ни хотя бы сохранить мяч зачастую не мог.

Во втором тайме Каррера продолжил откровенно удивлять своими заменами - сначала выпустил вместо Самедова только восстановившегося Артема Тимофеева, а затем еще и Педро Рошу, так в Москве и не адаптировавшегося. Ожидать, что эти изменения усилят игру команды было бы наивно. Так оно, по большому счету, и получилось.

Несмотря на владение мячом, сколь-нибудь опасные моменты у ворот Евгения Городова можно перечислить по пальцам одной руки, не снимая варежки. Луис Адриано за пять минут до финального свистка один мяч отыграл, но этого было недостаточно.

"Спартак" сенсационно проиграл дома "Ахмату" оставил себе лишь теоретические шансы на золото. Более того, теперь под большим сомнением и попадание в Лигу чемпионов, которое еще недавно казалось делом решенным.

«Спартак» – «Ахмат» – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 11 Митришев, 0:2 – 23 Исмаэл, 0:3 – 50 Бериша, 1:3 – 86 Луис Адриано

«Спартак»: Селихов, Боккетти, Ещенко, Ташчи (Максимович, 46), Комбаров, Самедов (Тимофеев, 53), Зобнин, Фернандо, Промес (Педро Роша, 68), Луис Адриано, Зе Луиш

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Анхель, Семенов, Родолфо (Плиев, 69), Бериша, Исмаэл, Митришев (Роши, 74), Швец, Уциев, Балай (Мбенг, 77)

Предупреждения: Боккетти (29), Анхель (39), Луис Адриано (39), Уциев (64), Плиев (69)