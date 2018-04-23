Неужели же господа болельщики и товарищи журналисты, те, которые из наиболее пылких и простодушных, после увиденного в матче с «Ахматом» опять выберут и назначат крайними кого-то из находившихся на поле в форме «Спартака»? Так же, как они поступили после проваленного командой кубкового полуфинала, объявив персонально Дениса Глушакова врагом, а персонально Николу Максимовича – слабаком?

И снова грудью встанут на защиту Массимо Карреры, любимого и незаменимого?

Любопытно, к слову: перед игрой с «Ахматом» тренер «Спартака» с пылкими и простодушными наблюдателями вроде как солидаризировался. Изъяв из стартового состава как раз таки Глушакова и Максимовича. Но сей ротационный жест Карреры ситуацию только усугубил. Ибо теперь крайним можно было смело назначать практически любого. Равно как и команду целиком. Вообразив, в жанре теории заговора, что на секретном собрании вся команда «Спартак» открытым голосованием единогласно решила от итальянского тренера избавиться.

Единственное возражение – на лицах игроков «Спартака», выхватываемых телекамерой по ходу встречи с «Ахматом», как-то не улавливалось ни хитрого общекомандного умысла, ни равнодушия. А читался весь спектр негативных эмоций, от досады до обреченности.

То, что в матчах с «Уралом» и «Тосно» для кого-то оставалось тайным, теперь сделалось явным. С каждым новым матчем, с каждым очередным таймом команда «Спартак» уходит все дальше от нормального состояния профессиональной пригодности.

Ну да, дальше – больше. И в этот раз приходила на ум совсем уж причудливая и несуразная мысль: если бы форвард гостей Бериша задался целью пробежать с мячом в ногах пару отрезков длиною в поле, то в этом своем начинании он бы не встретил на своем маршруте сопротивления ни от одного из спартаковских игроков. А коли бы и встретил, то не заметил бы.

«Спартак» в эти дни не состоянии совершать рывки, прыгать и вести борьбу. Отдать перспективный пас и прицельно пробить. Вы видели, как спартаковские игроки вспотели – в такую-то прохладу?!

Не нам, сторонним наблюдателям, судить о причине. Перетренирована команда, недотренирована или подготовлена по методике, в корне неправильной.

Ясно одно: Массимо Каррера со своим штабом в очередной раз напортачил. Явил вопиющий тренерский непрофессионализм. Собственно, мало кто решался аттестовать итальянца как состоявшегося крепкого профи. Но по меньшей мере жила надежда, что по ходу работы он необходимых знаний и умений доберет.

Однако качнулось в другую сторону. В самый глубокий провал за то время, что Каррера в «Спартаке». Потому что – затяжной. И потому, что с каждым, повторюсь, таймом команда выглядит все мертвее.

И произошло это на ключевом отрезке сезона. Когда все карты шли в руки. И Кубок туда, в спартаковские руки, прямо-таки сам просился. И золото чемпионата, оказывается, тоже было на расстоянии требовательно простертой к нему руки.

Проведя пару дополнительных матчей, кубковых, «Спартак» взял да и резко испустил дух. Притом что Каррера располагает, подчеркну, практически двумя дееспособными составами.

И теперь красно-белые пропускают в лигочемпионскую зону «Зенит», который со своей стороны не выказывает никаких оснований на то, чтобы в этой желанной зоне оказаться.

Не представляю, как после такого можно Карреру всего лишь пожурить. Похлопать по плечу, приговаривая: «Мы верим, что ты научишься и все исправишь». Уже не научится.