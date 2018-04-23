"Вся ответственность за поражение на мне"



- Это самый слабый "Спартак" за то время, что вы его тренируете?

- Да. Сегодняшняя игра - не на уровне "Спартака". Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю в поражении, вина в этом только моя.

- До матча с "Уралом" команда не проигрывала восемь месяцев, а теперь потерпела третье поражение подряд. Когда наступил переломный момент и почему?

- Что-то изменилось в матче с "Уралом". Вчера был мой день рождения. А прошлом году, если вы помните, мы после моего дня рождения проиграли "Ростову" 0:3. Сегодня история повторилась.

- В соцсетях активно обсуждается информация о том, что перед матчем на одной из тренировок была драка в команде. Вы можете это опровергнуть?

- Конечно, никакой драки не было. Это слухи. Проблема в том, что когда что-то идет не так, появляются слухи, которые не идут на пользу команде. У меня нет никаких проблем с игроками. Вынужден делать выбор, поскольку на поле выходят только 11 человек, и так как они являются профессионалами, они вынуждены принимать мое решение. Порой я тоже ошибаюсь, но все это нужно мне для того, чтобы лучше понимать команду.



"Отсутствие Глушакова - тактическое решение"



- После неудачного матча с "Тосно" Глушаков не вышел даже на замену...

- (перебивает) Глушаков не вышел не потому, что не забил с "Тосно" пенальти, и не потому, что была какая-то критика в его сторону. Как я всегда говорил, выигрывают 24 человека плюс штаб и проигрывает вся команда. Мы проиграли "Тосно" не из-за Глушакова, проиграли мы все. И сегодня я сделал этот выбор не потому что Глушаков сделал то, что сделал. Я что, каждый раз, когда выбираю состав, должен ругаться с футболистами? Игроки тоже знают, что на поле выходят 11 человек. Так что если они хотят находиться в таком клубе, они должны принимать конкуренцию, как должное. Они могут играть или не играть, но я ни на кого особенным взглядом не смотрю. Не являюсь никому ни другом, ни врагом. Делаю свой выбор исходя из того, что вижу в матчах и на тренировках. Я могу ошибаться, и ошибаюсь часто, но ошибаюсь до матча. Прекратите каждый раз после поражений говорить о слухах, проблемах и конфликтах. Можно выиграть, а можно проиграть. Это футбол.

- Может быть, вы хотели защитить Глушакова от критики?

- У меня с Глушаковым никаких проблем нет. Его отсутствие - это тактическое решение. Точка.

- Вынесли ли вы что-нибудь положительное из этой игры?

- Понравилась реакция команды на результат, но она была слишком поздняя. Также доволен, что на поле вернулся Тимофеев. Он готов играть. Больше ничего.

- Почему футболисты "Спартака" были сегодня такими вареными?

- Потому что у футболистов "Ахмата" было больше мотивации, чем у нас. В футболе разница в качестве играет роль, только когда есть должный настрой и стремление. А когда их нет, когда слаба. Нет матчей, выигранных заранее.

- "Спартак" лишился сначала Кубка, а затем - чемпионства. Как он может быть недостаточно мотивирован?

- К каждому матчу нужно подходить со спортивной злостью, которая нужна, чтобы побеждать. В прошлом сезоне мы хотели побеждать и сделали это. А в этом году кажется - будь что будет. Не выиграем, так не выиграем. В этом вся разница.

- Почему в перерыве был заменен Сердар Таски?

- У него небольшая травма.

После Карреры пришел черед отвечать на вопросы журналистов и. о. главного тренера "Ахмата" Игорю Ледяхову, не скрывавшему хорошего настроения.

- Вы строили игру от обороны на контратаках?

- Да. Мы пытались сыграть организованно в обороне и по возможности быстро переходить в контратаку. И у нас это получилось.

- Когда-то вы забили три гола за "Спартак" в ворота ЦСКА, а сегодня ваши подопечные забили три гола "Спартаку", и ЦСКА обошел его в таблице. Не чувствуете легкого угрызения совести?

- Нет. Сегодня я работаю в "Ахмате", и меня интересует только моя команда. Нам тоже очень были нужны очки. В турнирной таблице у нас очень шаткое положение, и выходили на матч, как на последний бой. Получилось выиграть, с чем я футболистов и поздравил.

- Когда планируете избавиться от приставки "и.о."?

- Ничего не планирую. Руководство само все решит. Я готовлю команду к следующей игре и думаю об этом.

- Бернард Бериша всегда был эффектен, но малоэффективен, а сегодня игра ему удалась. Это стало возможным благодаря действиям на свободном пространстве?

- Да, он попал в свою стихию, но ему эти условия создали мы. Готовились к этой игре и ожидали, что за спиной у защитников будет свободное пространство. Он все сегодня исполнил великолепно. Он был закрепощен, а сейчас раскрепостился и набрал отличную физическую форму. Вижу, что сейчас он играет в футбол с удовольствием. При первом голе атака развивалась именно так, как мы и планировали на установке.