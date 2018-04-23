«Советский спорт» называет лучших игроков очередного тура чемпионата России.

5. Бернард БЕРИША, полузащитник

Команда: «Ахмат»

Чем запомнился: сделал гол и результативный пас в игре против «Спартака» (3:1).

Против «Спартака» «Ахмат» Игоря Ледяхова сыграл по схеме 4-5-1. При овладевании мячом грозненцы совершали быстрые доставки мяча на крайних полузащитников Беришу и Магомеда Митришева, которые ускорялись в зоны ушедших в атаку Дмитрий Комбарова и Андрея Ещенко. После игры наставник южан объяснил, что его команда осознанно била по участкам атакующих защитников. В результате рывков в оставленную без присмотра площадь левого защитника красно-белых албанец ассистировал партнеру и забил сам.

Легионер сыграл сильный матч, даже если закрыть глаза не два результативных действия. Дважды он бил по воротам, два раза выводил на удар партнеров, совершил пять удачных обводок и заработал три штрафных – по всем этим показателям Беришу в «Ахмате» не превзошел никто. При этом Бернард за игру сделал всего 18 передач – показатель столь низок, потому что мячом большую часть матча владел «Спартак».

Матч против «Спартака» стал 20-м для Бериши в нынешнем розыгрыше премьер-лиги. Удивительно, но результативными действиями он отметился впервые.

4. Ахмед МУСА, нападающий

Команда: ЦСКА

Чем запомнился: вырвал победу для своего коллектива, забив два мяча «Краснодару» (2:1).

Виктор Гончаренко угадал с парой форвардов: легкие на рывки Чалов и Муса, составившие дуэт форвардов, раз за разом ускорялись от гренадеров Гранквиста и Мартыновича и получали мяч. Именно они в первом тайме создали единственный голевой момент ЦСКА, но с ударом Федора справился Андрей Синицын.

До перерыва форварды армейцев забить не смогли, зато после паузы Муса отличился дважды. Оба раза он сумел выйти на простор в штрафной площади. За игру нигериец нанес сразу семь ударов, трижды попав в створ. После возвращения в ЦСКА так опасен юркий нападающий еще не был.

Если Муса отличился бомбардирским достижением, то Чалов больше участвовал в пасовой игре – 42 передачи. Сразу пять раз после доставок мяча россиянином красно-синие били по воротам «Краснодара». Как и африканец, европеец играл важную роль.

3. РОДОЛФО, полузащитник

Команда: «Ахмат»

Чем запомнился: выжег середину поля в матче с чемпионом России.

Против чемпиона России грозненцы сыграли с тремя полузащитниками в центре поля. Трио составили Родолфо, Швец и Исмаэл. Самого центрального играл экс-игрок «Локо». И ставка на него оказалось оправданной: на счету хавбека пять отборов и четыре перехвата. Никто из его товарищей по амплуа таких показателей не выдал. А ведь Исмаэл и Швец провели на поле 90 минут, тогда как Родолфо был замен уже на 68-й минуте – не смог продолжить игру.

Родолфо организовал сразу две голевые атаки «Ахмата» - вторую и третью. Оба раза бразилец демонстрировал компьютерные расчетливость и быстроту: одним касанием продвигал мяч в атаку. В одном случае южноамериканец сделал доставку мяч на включившегося в атаку по флангу Мохаммади, в другом – выполнил голевую передачу на Беришу. Пас на албанца вышел изящным – был исполнен «шведкой».

После матча Игорь Ледяхов отметил, что грозненцы планировали сыграть внимательно в обороне и быстро убегать в наступление. В таком футболе Родолфо, в прошлом защитник «Локо», сыграл ключевую роль в обеих фазах – оборонительной и созидательной. Тем самым он помог своей бывшей команде.

2. Артем ДЗЮБА, форвард

Команда: «Арсенал»

Чем запомнился: набрал два очка по системе «гол+пас» в матче с «Зенитом» (3:3).

Миодраг Божович дал свободу действий своему подопечному: форвард перемещался по всей ширине поля и комбинировал с партнерами. За игру нападающий сделал 38 передач. Это второй результат в «Арсенале» после Горана Чаушича – 39. Для игрока передней линии такая вовлеченность в розыгрыш комбинаций (второй показатель по передачам) – явление уникальное, если ты не являешься Лионелем Месси, а соперник не паркует автобус у ворот. Трижды с передач Дзюбы туляки угрожали воротам питерцев, а Игорь Горбатенко открыл счет.

Сам Дзюба к чужим воротам пристреливался дважды. И смог выжать один гол, показав себя максималистом. Забил Артем очень вовремя: на 89-й минуте, когда три очка просились в карман к «Зениту».

Но в Туле Дзюба был хорош не только вовлеченностью в игру и высоким КПД – нападающий запомнился своей пахотой. Из примечательных моментов – два отбора мяча у Доменико Кришито.

1. Далер КУЗЯЕВ, полузащитник

Команда: «Зенит»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Арсеналом» (3:3), выйдя на замену.

Хавбек вышел на поле лишь на 66-й минуте. После матча Роберто Манчини пояснил, что Кузяев не был готов отыграть всю игру из-за проблем с голеностопом. Но отведенного времени полузащитнику хватило, чтобы забить дважды.

Два удара из штрафной площадки – и пара голов. Шесть передач – и все точные. Аккуратность – то, что дал Кузяев атаке Питера в выездной встрече.

После очередного тура на счету Кузяева стало 6 голов. Больше за «Зенит» в национальном чемпионате забил лишь Александр Кокорин – 10. Но если голы являются обязанностью нападающего, то хавбек до переезда в Санкт-Петербург на профессиональном уровне не забивал нигде! При этом выступает он давно – ему уже 25 лет. В прорыве спортсмена велика заслуга Роберто Манчини: если в «Терека» Кузяев играл чистого опорника, то в «Зените» действует ближе к чужим воротам. Там его отличает высокий КПД – в текущем розыгрыше премьер-лиги он нанес всего лишь 23 удара – каждый четвертый становится успешным.

Кадры: «Матч ТВ».