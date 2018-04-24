Опять двойка

Массимо Каррера в очередной раз подтвердил, что он честен перед футболом, без всяких оправданий признав: 1:3 от «Ахмата» – это тренерское поражение. Так и есть. Упущенная в концовке победа при явном игровом превосходстве и неудача в серии пенальти – типичные происки несчастных случаев и частных ошибок. Но когда команду прибивают, громят, и она беспомощна что-либо изменить, это уже не спишешь на злой рок, насмешку фортуны или критический день. Это значит, тренер недоглядел, не предусмотрел, оперативно не среагировал и не справился. В чем и повинился.

Похвальная, подкупающая искренность итальянца. Но «неуд» за работу, даже если не отнекиваешься от того, что провафлил и облажался, и готов исправляться, все равно остается «неудом». И что-то уж слишком много их набралось в этом сезоне. Прошлогодний титул, конечно, навечно выписал Каррере почет, уважение и место в зале славы «Спартака», но нынешний – точнее, шанс побороться за него – Массимо, прямо скажем, упустил лично. И это вполне может стоить ему другого места в «Спартаке», гораздо более осязаемого, чем окружение легенд.

Не принижайте победителей

В то же время нельзя забывать, что 1:3 – это и 3:1 в пользу «Ахмата». Привычка отталкиваться от топ-клубов постоянно приводит к тому, что мы проскакиваем мимо остальных и рассматриваем причины происшедшего однобоко, а то и поверхностно, в узком и оттого нередко неправильном ракурсе. Игорь Ледяхов и его команда, на мой взгляд, гораздо больше заслуживают оваций, чем Каррера и «Спартак» – града камней. В среду «Ахмат» набросил башмак на путь «Локомотива», и если помните, там после страшного первого тайма, когда лишь чудеса Евгения Городова спасли грозненцев от двух-трех пропущенных мячей, был уверенно проведенный ими тайм второй, в котором «Локо» почти ничего не организовал у чужих ворот, зато в свои запросто мог получить. Хрестоматийный пример работы тренерского штаба и правильного понимания игроками задач и требований. В Тушине зафиксирован еще один, только на этот раз протяженностью в два тайма.

Вредные мысли

Есть у трех поражений «Спартака» – от «Урала», «Тосно» и «Ахмата» – и общая причина. Утверждать не могу, но вполне допускаю, что его подвели, скажем так, далеко идущие мысли, перепрыгивающие через ближайшего соперника. И перед матчами чемпионата, и в канун полуфинала спартаковцы, есть подозрение, наедине с собой и в разговорах друг с другом подспудно заглядывали вперед, в расклады на финише и вероятный финал. Подумывали, а то и обсуждали, как две победы на этой неделе могут вплотную приблизить их к «Локомотиву», а у того грядут два сложнейших матча, и можно «взять его тепленьким» и обогнать. Из-за этого не удалось полностью сконцентрироваться на конкретной игре, а когда она пошла не так – переломить ее и себя.

От финала к финалу

В прошлом сезоне весенний календарь у «Спартака» был жестче, и отвлекаться на мечты о будущем в основном было некогда, надо было передвигаться от победы к победе. Но и тогда возникали ситуации сродни описанной выше – во встречах с «Оренбургом» и «Амкаром». Выручало красно-белых, на мой взгляд, не покидавшее их тогда ощущение, что каждый матч – финальный, а не полуфинальный и не очередной, и четкие очертания конечной цели. И они всеми способами искали – и находили – победу. Потому и провели почти все, начиная с Дениса Глушакова, лучший сезон в жизни, что видели цель, и невозможно было удержать их в устремлении к ней.

Здесь четко просматривается отсутствие чемпионской психологии, характерной, скажем, для ЦСКА. У большинства спартаковцев нет устойчивого навыка завоевывать трофеи, адаптирующего к любому турнирному положению, хотя их карьеры уже близятся к закату. Я думаю, именно это, прежде всего, а не головокружение от успеха, короткометражный золотой отпуск или мифические конфликты внутри команды помешали «Спартаку» пройти сезон могучей победной поступью. Они попросту не готовы к чемпионской рутине и ее унылым передрягам.

Не случайно лучшие матчи в этом сезоне спартаковцы сыграли против самых грозных оппонентов – «Локо» за Суперкубок, «Севильи», «Краснодара», «Зенита» и ЦСКА. Для них это были финалы.

Ремонт или перестройка?

Будущее «Спартака» напрямую зависит от оставшихся встреч с «Амкаром», «Ростовом» и «Динамо». Если красно-белые все-таки пробьются в Лигу чемпионов, им нужно хорошенько укреплять состав. А если нет – можно заняться и масштабной реконструкцией. Все-таки по многим позициям команда уже возрастная и прогрессировать вряд ли сможет, но в ЛЧ опыт ветеранов имеет важное значение, а ЛЕ – подходящий повод для закалки свежих футболистов и обкатки новой игровой модели. Наверное, пора отпустить Квинси Промеса, максимально реализовавшего себя в нашем футболе, – дальше ему станет совсем скучно. Скорей всего, достиг пика в «Спартаке» и Глушаков. Я не комментирую слухи и сплетни и не хочу верить, что Денис, игрок исключительно командный, устраивает бузу против тренера. Не похоже это на него. Проще предположить, что он сам чувствует, что в этом сезоне не тянет, разладилась игра, и все, что раньше получалось влет, теперь дается с натугой или вовсе не идет, вот и бухтит с хмурым видом. С другой стороны, бывает же у футболистов ренессанс или, как ее, вторая молодость. Может быть, и Глушаков еще оживет?

Кто-то должен уйти

Уйдет ли Каррера – не мне думать и решать. Вверху я уже обозначил, что это может произойти. Здесь руководителям «Спартака» необходимо детально разобраться, способен ли Массимо выстроить новую команду или может лишь эксплуатировать и заряжать импульсами уже сложившуюся. Задача трудная, поскольку для итальянца «Спартак» – первая и единственная самостоятельная работа, сверить ее не с чем, разве что с какими-нибудь близкими по духу и сути аналогами, да заново изучить его опыт, как игрока и ассистента тренера: участвовал ли он в обновлениях и строительстве, и насколько деятельно и успешно.

Одно могу сказать точно: оставаться вместе на третий год нынешней команде и Каррере не надо. Они устанут друг от друга. Слишком разный темперамент и футбольные воззрения. Либо другие игроки – либо другой тренер. Иначе «Спартак» рискует окончательно съехать с пьедестала.

О главном

За утренними туманами уже встает образ сборной России, которая менее, чем через месяц, займется подготовкой к чемпионату мира. Сейчас ходит много разговоров, пригодятся ли там спартаковцы в их нынешнем состоянии, помогут ли. Но сборная – совершенно иная история. У нее будет специальный тренировочный цикл, в ней другие сочетания и функции игроков. Для нее, в конце концов, любая игра – как финал, что и требуется спартачам. Поэтому решение Станислава Черчесова, опираться ли ему на Дмитрия Комбарова и Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова, не будет зависеть от апрельских впечатлений и, тем более, наших оценок. Его определят конкуренция за место в составе, фактическая готовность, которая в июне может в корне отличаться от нынешней, и небывалая статусность предстоящих матчей, которая тех же Глушакова с Комбаровым заставит распечатать все НЗ мастерства.

И очень может быть, что летом они удивят своей игрой, в том числе, и Карреру.