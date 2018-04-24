У Федуна подвисли минимум 12 млн евро: почему теперь главная цель – второе место
«Локомотиву» для чемпионства достаточно набрать три очка в трех матчах. А основная борьба развернется за вторую и третью российские путевки в Лигу чемпионов-2018/19. В гонке сразу четыре участника – ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». При этом, с финансовой точки зрения, разница между вторым и третьим местом не менее существенна, чем между третьим и четвертым.
МЕЖ ДВУХ ПЛАНЕТ
Если отбросить в сторону чистый спорт, а рассуждать сухим языком денег, то сезон для «Локомотива» фактически уже завершен. Команда Юрия Семина по сути обеспечила себе минимум второе место – а это прямая путевка в групповой турнир Лиги чемпионов, которая гарантированно пополнит клубную казну на 12,7 млн евро. Российское чемпионство никаких бонусов со стороны УЕФА не предусматривает. Так что экономической разницы между первым и вторым местами в РФПЛ попросту нет.
А как насчет третьего российского участника главного еврокубка? С ним все не так просто. Бронзовый призер нашего чемпионата стартует в ЛЧ-2018/19 только с квалификации. А это два дополнительных барьера. И если их не преодолеть – вместо 12,7 млн получишь от УЕФА жалкие 420 тысяч евро. При этом в самом групповом раунде можно заработать еще до 15 миллионов (каждая победа оценивается в 1,5 млн, ничья – в 0,5 млн, выход в 1/8 финала – в 6 млн). В Лиге Европе, куда отправятся неудачники лигочемпионской квалификации, такие суммы и близко не светят. Это другая планета.
Призовые для участников ЛЧ-2018/19*
|
Стадия
|
Млн евро
|
Вылет из квалификации
|
0,42
|
Участие в групповом турнире
|
12,7 (+1,5 за каждую победу, 0,5 за ничью)
|
Выход в 1/8 финала
|
6,0
|
Выход в 1/4 финала
|
6,5
|
Выход 1/2 финала
|
7,5
|
Поражение в финале
|
11,0
|
Титул
|
15,5 млн
* Без учета поступлений от реализации ТВ-прав.
ПЕЧАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
В общем, «Спартак» в свете последних неудач должен горевать не о том, что безнадежно отстал от «Локомотива» и вот-вот официально сложит с себя чемпионские полномочия, а о том, что пропустил вперед себя ЦСКА. Текущая третья позиция красно-белых – это лишь условная Лига чемпионов. До «настоящей» еще нужно будет дожить. Кстати, во всех трех предыдущих случаях, когда Россия получала шанс на три клуба в групповой стадии ЛЧ, реализовать эту возможность не удавалось. Первую попытку запороло «Динамо»-2009, вторую – «Зенит»-2010, третью – «Рубин»-2011. Они спотыкались в квалификации соответственно на «Селтике», «Осере» и «Лионе».
Как наши третьи клубы в ЛЧ проваливали квалификацию
|
Сезон
|
Квал. раунд
|
Результаты
|
2009/10
|
3-й
|
Динамо – Селтик – 1:0 (г), 0:2 (г)
|
2010/11
|
4-й
|
Зенит – Осер – 1:0 (д), 0:2 (г)
|
2011/12
|
4-й
|
Рубин – Лион – 1:3 (г), 1:1 (д)
Кто попадется нашему бронзовому призеру на пути к заветным 12,7 млн евро предстоящим летом? В восьмерке соискателей двух путевок в групповую стадию Лиги чемпионов вместе с ним окажутся третья команда Франции («Монако», «Марсель» или «Лион»), вторые команды Португалии («Порту», «Бенфика» или «Спортинг»), Бельгии (видимо, «Андерлехт») и Украины (видимо, «Динамо», но с киевлянами нас разведут при жеребьевке), а также три победителя предварительного отбора (в нем сыграют серебряные призеры чемпионатов Турции, Чехии, Швейцарии, Голландии, Греции и Австрии). И вот в этой компании надо преодолеть два (!) раунда плей-офф. Нынешнему «Спартаку» это по силам?..
СУДЬБА КАРРЕРЫ – В РУКАХ МАНЧИНИ
В общем, когда некоторые СМИ сообщают о якобы готовности Леонида Федуна расстаться с Массимо Каррерой в случае непопадания «Спартака» в Лигу чемпионов, им следовало бы уточнять, о какой Лиге чемпионов идет речь – «настоящей» или «гипотетической». В первом случае для тренерской отставки необязательно вылетать из числа призеров, достаточно «удержать» текущую третью строчку, которая с высокой вероятностью сулит клубу такие же финансовые потери.
Ключевым в борьбе за второе место, скорее всего, станет матч «Зенит» – ЦСКА. Если команда Роберто Манчини уступит дома армейцам, то те своего на финише уже наверняка не упустят. Им останется победить в Москве «Арсенал» и «Анжи» – тогда для Карреры ЦСКА станет недосягаемым. Даже при 9 набранных очках в играх с «Амкаром», «Ростовом» и «Динамо».
Но что-то подсказывает, что никаких девяти баллов в этих играх красно-белым не видать. Удержать бы третье место, которое, впрочем, не так уж сильно отличается от четвертого, памятуя о печальной «русской традиции»…
Календарь матчей участников гонки за вторым местом в РФПЛ-2017/18
ЦСКА (51 очко)
«Зенит» (г)
«Арсенал» (д)
«Анжи» (д)
«СПАРТАК» (50)
«Амкар» (г)
«Ростов» (д)
«Динамо» (д)
«ЗЕНИТ» (49)
ЦСКА (д)
«Локомотив» (г)
«СКА-Хабаровск» (д)
«КРАСНОДАР» (47)
«Локомотив» (д)
«СКА-Хабаровск» (г)
«Рубин» (д)