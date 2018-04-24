Мотивация вылетом. В пяти матчах «Урал» набрал больше ЦСКА, «Спартака» и «Локо»
Таблица пяти последних туров чемпионата России, где команда Тарханова первая, а подопечные Семина – седьмые.
Сверхрезвый «Урал»…
В чемпионате России наступает развязка. До конца сезона осталось всего три тура, и в этих последних матчах решатся судьбы клубов, коллективов, тренеров и отдельных игроков. И во многом итоговый результат будет зависеть от того, в какой форме находятся команды на финишном отрезке.
К сожалению, вылет «Спартака» из Кубка России лишил еврокубковой мотивации сразу несколько команд из середины турнирной таблицы. И теперь нас выручает наличие зоны переходных матчей – идущий в турнирной таблице после 27 туров 13-м «Ростов» имеет всего на пять очков меньше, чем у расположившейся шестой «Уфы».
А если бы зоны переходных матчей не было? Тогда только «Анжи» и «Тосно», имеющие по 24 балла, бились бы до последней капли крови, тогда как остальные спокойно могли бы приступить к «торговле» очками. Просто представьте – за три тура до конца сезона ничего не надо восьми (!) клубам лиги. А ведь это половина чемпионата страны.
Наглядно демонстрирует действенность этой формулы «Урал» Александра Тарханова, ни разу не проигравший в пяти последних турах (3 победы, 2 ничьи при разнице мячей 9:4). Клуб из Екатеринбурга является лидером по количеству очков и разнице мячей(+5). Рывок помог уральцам не только выбраться из глубины турнирной таблицы, но и вплотную приблизиться к шестой строчке, которая совсем еще недавно была еврокубковой.
Впрочем, мы помним, что она вновь станет таковой, если победитель Кубка России («Тосно» или «Авангард») не сможет заявиться в Лигу Европы. Так что биться есть за что.
Крутая драка развернется за выживание. «Анжи» и «Тосно» имеют поровну очков и два матча из трех последних проведут в гостях. Причем махачкалинцам ехать в последнем туре в гости к более чем мотивированному ЦСКА. Тосненцы набрали в пяти последних матчах всего одно очко, а их оппоненты – четыре, но только потому, что одержали победу в личной встрече.
... и суперосторожный «Локомотив»
Также обращает на себя внимание неуверенная поступь будущего чемпиона. «Локомотив» набрал в пяти последних матчах всего восемь очков и забил только шесть мячей. Зато опытный Юрий Семин делает все, чтобы не растерять добытое осенью преимущество, в результате чего соперникам удалось поразить ворота «железнодорожников» всего два раза.
Впрочем, конкуренты «железнодорожников» не смогли воспользоваться их осечками, поэтому явных лидеров лиги на данном отрезке не видно и вообще команды в верхней части таблицы расположены очень плотной группой – первое место от восьмого отделяют три очка.
Показательна статистка «Спартака» в свете его последних неудач. Красно-белые забили больше всех (10 мячей), но и пропустили немало – аж восемь раз. Очень неприятные цифры для претендента на медали (а еще два тура назад – на чемпионский титул).
Для сравнения, по 9 очков набрали на этом отрезке и «Амкар» с «Динамо», решающие совсем другие задачи. Вместе с тем нельзя не порадоваться успехам молодых отечественных специалистов Вадима Евсеева и Дмитрия Хохлова, вытаскивающих свои команды из подвала турнирной таблицы.
Ну а меньше всех забили футболисты абсолютно худшей команды сезона – «СКА-Хабаровска». Дебют в РФПЛ дальневосточникам не удался, и они возвращаются доучивать футбольные уроки в ФНЛ.
Таблица пяти последних туров РФПЛ
|
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Урал
|
3
|
2
|
0
|
9:4
|
11
|
2. ЦСКА
|
3
|
1
|
1
|
9:5
|
10
|
3. Зенит
|
3
|
1
|
1
|
9:7
|
10
|
4. Спартак
|
3
|
0
|
2
|
10:8
|
9
|
5. Амкар
|
3
|
0
|
2
|
6:7
|
9
|
6. Динамо
|
3
|
0
|
2
|
6:8
|
9
|
7. Локомотив
|
2
|
2
|
1
|
6:2
|
8
|
8. Рубин
|
2
|
2
|
1
|
6:9
|
8
|
9. Ахмат
|
2
|
2
|
1
|
6:4
|
8
|
10. Краснодар
|
2
|
1
|
2
|
7:5
|
7
|
11. Ростов
|
1
|
2
|
2
|
6:6
|
5
|
12. Уфа
|
1
|
2
|
2
|
4:5
|
5
|
13. Арсенал
|
1
|
2
|
2
|
8:11
|
5
|
14. Анжи
|
1
|
1
|
3
|
4:7
|
4
|
15. Тосно
|
0
|
1
|
4
|
3:9
|
1
|
16. СКА-Хабаровск
|
0
|
1
|
4
|
0:8
|
1