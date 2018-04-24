Сверхрезвый «Урал»…

В чемпионате России наступает развязка. До конца сезона осталось всего три тура, и в этих последних матчах решатся судьбы клубов, коллективов, тренеров и отдельных игроков. И во многом итоговый результат будет зависеть от того, в какой форме находятся команды на финишном отрезке.

К сожалению, вылет «Спартака» из Кубка России лишил еврокубковой мотивации сразу несколько команд из середины турнирной таблицы. И теперь нас выручает наличие зоны переходных матчей – идущий в турнирной таблице после 27 туров 13-м «Ростов» имеет всего на пять очков меньше, чем у расположившейся шестой «Уфы».

А если бы зоны переходных матчей не было? Тогда только «Анжи» и «Тосно», имеющие по 24 балла, бились бы до последней капли крови, тогда как остальные спокойно могли бы приступить к «торговле» очками. Просто представьте – за три тура до конца сезона ничего не надо восьми (!) клубам лиги. А ведь это половина чемпионата страны.

Наглядно демонстрирует действенность этой формулы «Урал» Александра Тарханова, ни разу не проигравший в пяти последних турах (3 победы, 2 ничьи при разнице мячей 9:4). Клуб из Екатеринбурга является лидером по количеству очков и разнице мячей(+5). Рывок помог уральцам не только выбраться из глубины турнирной таблицы, но и вплотную приблизиться к шестой строчке, которая совсем еще недавно была еврокубковой.

Впрочем, мы помним, что она вновь станет таковой, если победитель Кубка России («Тосно» или «Авангард») не сможет заявиться в Лигу Европы. Так что биться есть за что.

Крутая драка развернется за выживание. «Анжи» и «Тосно» имеют поровну очков и два матча из трех последних проведут в гостях. Причем махачкалинцам ехать в последнем туре в гости к более чем мотивированному ЦСКА. Тосненцы набрали в пяти последних матчах всего одно очко, а их оппоненты – четыре, но только потому, что одержали победу в личной встрече.

... и суперосторожный «Локомотив»

Также обращает на себя внимание неуверенная поступь будущего чемпиона. «Локомотив» набрал в пяти последних матчах всего восемь очков и забил только шесть мячей. Зато опытный Юрий Семин делает все, чтобы не растерять добытое осенью преимущество, в результате чего соперникам удалось поразить ворота «железнодорожников» всего два раза.

Впрочем, конкуренты «железнодорожников» не смогли воспользоваться их осечками, поэтому явных лидеров лиги на данном отрезке не видно и вообще команды в верхней части таблицы расположены очень плотной группой – первое место от восьмого отделяют три очка.

Показательна статистка «Спартака» в свете его последних неудач. Красно-белые забили больше всех (10 мячей), но и пропустили немало – аж восемь раз. Очень неприятные цифры для претендента на медали (а еще два тура назад – на чемпионский титул).

Для сравнения, по 9 очков набрали на этом отрезке и «Амкар» с «Динамо», решающие совсем другие задачи. Вместе с тем нельзя не порадоваться успехам молодых отечественных специалистов Вадима Евсеева и Дмитрия Хохлова, вытаскивающих свои команды из подвала турнирной таблицы.

Ну а меньше всех забили футболисты абсолютно худшей команды сезона – «СКА-Хабаровска». Дебют в РФПЛ дальневосточникам не удался, и они возвращаются доучивать футбольные уроки в ФНЛ.

Таблица пяти последних туров РФПЛ