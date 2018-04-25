Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня в эксклюзивном интервью «ССФ» рассказал, как едва не стал сталеваром, когда последний раз повышал голос на игроков и почему его команда не повторит судьбу «Томи».

«ЗА ЧТО КАБУТОВУ ШЕСТЬ МАТЧЕЙ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ?»

– Почему Хабаровск, Сергей Александрович?

– Я наслышан о клубе еще с тех времен, когда работал во Владивостоке. Там, в «Луче», существовали серьезные финансовые проблемы, организация работы находилась на низком уровне. А в Хабаровске ситуация уже тогда была иная. Попечительский совет во главе с вице-губернатором Аркадием Николаевичем Мкртычевым уделяет большое внимание клубу, стремится сделать его не просто сильным, а европейским. Финансовое положение стабильно, никаких задержек не было и нет. Есть все условия для работы и амбициозные планы в плане модернизации инфраструктуры: построить манеж, сделать навес над трибуной для удобства болельщиков, полностью заменить кресла...

– Тот факт, что вы год работали в «Луче», повлияло на решение руководства СКА пригласить именно вас?

– Думаю, да. Когда приходил во Владивосток, первые две недели вообще не понимал, где нахожусь. А сейчас все дается в легкую, мгновенно включился в работу.

– Следили за командой по ходу сезона?

– Пытался по возможности смотреть все матчи хабаровчан. Желание у ребят есть, не хватало завершения, гола. Ребята доходили до штрафной и не знали, что делать дальше. Эта болезнь по-прежнему существует, что показала, в частности, встреча с «Амкаром» (СКА уступил дома 0:2. – Прим. ред.). Один Дима Кабутов имел два хороших шанса, но в последний момент совершал какие-то неординарные действия. В игре команды сквозит неуверенность. Тот же Максим Канунников нацелен на ворота, много забивал, но сейчас у него не лучшая статистика по ударам, тем более в створ. Проблемы главным образом в области психологии. Теперь ребятам терять уже нечего, надо просто биться за Хабаровск, за клуб, за свое доброе имя.

– Кабутов в поединке с пермяками заработал удаление за подкат против Петара Занева. Шестиматчевая дисквалификация от КДК РФС – не слишком суровое наказание для хавбека?

– Я просил ребят очень агрессивно сыграть в атаке, при потере мяча быстро вступать в отбор. Диму, наверное, захлестнули эмоции. Он хотел выбить мяч, но высоко поднял ногу и сыграл грубо. Тем не менее не понимаю, за что дали шесть матчей (позже срок дисквалификации сократили вдвое. - Прим. ред.). «Амкар» обращался в КДК, говорил, что у Занева перелом и парень чуть ли не закончил играть. А тот в следующем туре выходит в стартовом составе. Выходит, клуб предоставил фиктивные документы?

– Понятно, что вас приглашали уже с прицелом на ФНЛ. Каковы задачи команды в оставшихся матчах сезона? Где взять мотивацию?

– Тяжелый вопрос. Скорее, нужно адресовать его ребятам. Что бы я ни говорил – за родину, за Хабаровск, – пока они сами не поймут, результата не будет. Когда возглавил СКА, сказал: «Ребят, можно все потерять, кроме своего имени в футболе и доверия болельщиков». Да, чего-то не хватает, но если они видят, что команда сражается, то многое простят. Опять же, важно отношение руководителей, близких, родных. Ради них тоже надо сражаться.



7 апреля. 56-я минута матча «СКА-Хабаровск» – «Амкар». Арбитр удаляет полузащитника Дмитрия Кабутова (справа от №3) за грубую игру. Фото Олега Киреева

«ПОЛОВИНУ КОМАНДЫ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОСТАВИТЬ»

– СКА вылетает по делу, или все же были шансы остаться в элите?

– Это был первый опыт. Команда вышла в РФПЛ неожиданно, набрав очки на кураже, эмоциях. Дальше был необходим запас прочности. Например, у «Амкара» сыгранный состав, футболисты вместе по три-пять лет. Оланаре великолепно влился в этот коллектив, чувствует себя там как рыба в воде. Нужен костяк в виде опытных ребят, прошедших серьезную школу футбола. В нашем клубе некоторые игроки вообще не нюхали пороху премьер-лиги.

– Работай вы в команде с начала сезона, что поменяли бы в составе, тактике, тренировочном процессе?

– Некорректно оценивать работу предшественников. Конечно, по мере возможностей я старался бы приобрести больше опытных футболистов. Зимой в последний момент запрыгнул Канунников. Но каких-то серьезных приобретений я не увидел. Пришла, в основном, молодежь. Этим составом и играем.

– Канунников шел лично к Ринату Билялетдинову. Но, как правило, заманить игроков высокой квалификации на Дальний Восток – подвиг.

– Разумеется, если футболисту предлагают аналогичную сумму в Подмосковье или в той же Перми, он не выберет Хабаровск. Но игроки ведь тоже общаются между собой. Они знают, что у нас не обманывают, платят вовремя. И, самое главное, клуб хочет расти. Это видно, в частности, по клубной и городской инфраструктуре. Был в Хабаровске с «Лучом» два года назад. Помню набережную Амура: темень, народу никого. Зрелище унылое. Сейчас там сделали подсветку, построили фонтаны – все красиво! Команде нужно крепко встать на ноги и уже целенаправленно двигаться вверх.

– Что ждет СКА летом?

– В данный момент на контракте немного футболистов, в их числе Кабутов, Самсонов, Секульски и Довбня. У всех остальных соглашения истекают. Придется как-то договариваться с ребятами или укомплектовываться заново. Есть игроки, с которыми спортивный отдел уже ведет переговоры о продлении контрактов. Половину команды хотелось бы оставить.

– Помимо Канунникова в СКА есть футболисты, способные заинтересовать клубы РФПЛ?

– Первый, кто приходит на ум, – Саша Довбня. Но чтобы кто-то еще ярко сыграл в этом сезоне… Нет, такого не было. Бывает, Никифоров с Кабутовым выдадут хороший матч. Иной раз проявит себя оборона во главе с Сашей Димидко. Но целостной картины в чьих-то действиях не наблюдалось.

– Довбня блестяще сыграл в Москве со «Спартаком», зазвучали даже призывы пригласить 31-летнего вратаря в сборную России.

– Буду только рад за Сашу, попади он в национальную команду. Но прежде всего хочется, чтобы Довбня выступал в клубе РФПЛ. Если будут какие-то предложения, конечно, мы пойдем на уступки, поможем ему сделать шаг к сборной (улыбается).

– Уровень зарплат в СКА соответствует уровню премьер-лиги или ФНЛ?

– Премьер-лиги. Конечно, сейчас они будут пересмотрены в сторону уменьшения.

– Футболисты отнесутся с пониманием?

– Повторюсь, если ребятам предложат столько же, например, в «Химках», они выберут подмосковный клуб. Но для некоторых важна еще фигура тренера. Кто-то уже знаком с моими требованиями и хочет играть под моим руководством.

– Вы сами себя считаете жестким наставником?

– Тираном себя не назову. В жизни, а зачастую в тренировочном процессе я очень мягкий. Но на игре перевоплощаюсь – завожусь, не могу остановиться. До метания бутс и стульев не доходит, но иногда могу пройтись красным словцом (смеется).

– Когда последний раз случалось подобное?

– Я только возглавил «Луч», и мы уступили в Калининграде – 0:3. В раздевалке сказал ребятам: «Спасибо за теплый прием». А дальше пошла тирада…

– Подействовало?

– Следующий матч выиграли у «КАМАЗа» – 2:1 (раскатисто смеется).



15 апреля. «Ростов» – «СКА-Хабаровск» – 2:0. Дальневосточники не сумели подпортить хозяевам праздник по случаю открытия нового стадиона. Фото Артема Гусева

«ИЗ МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ ЖИВЫ ДВОЕ»

– Правда, что вы могли стать не футболистом, а сталеваром?

– Да. Когда мне было 15 лет, случилась семейная трагедия: умер отец. Мама сказала: «Заканчивай восемь классов, бросай футбол и иди на Нижнетагильский металлургический комбинат». Профессия сталевара в моем родном городе очень популярна и высокооплачиваема. К счастью, мой детский тренер Виктор Георгиевич Коньшин пришел и практически на колени упал перед мамой: «У парня есть все задатки вырасти в хорошего футболиста!» Безмерно благодарен ему за ту настойчивость.

– Куда еще было идти подростку в Тагиле, кроме как на завод или в футбольную секцию?

– Вообще некуда! В 90-е молодых съедала улица, губили вредные привычки. Только через спорт можно было выбиться в люди. Из пятнадцати моих одноклассников сейчас живы двое.

– Вы выросли в рабочей семье. Это закалило характер начинающего игрока?

– Да. Голодные футболисты более настойчиво стремятся к своей цели и в итоге добиваются ее. Не скажу, что был талантливым игроком. Но – упертым. Благодаря трудолюбию и дошел до РФПЛ.

– Какой этап тренерской работы был для вас наиболее сложным?

– Самый первый – в нижегородской «Волге». Я только завершил карьеру футболиста и буквально через полгода принял команду. Еще не имел лицензии, так что мне помогал Хазрет Дышеков. «Волга» тогда находилась на дне таблицы первого дивизиона. Нам удалось поднять клуб на четвертое место. Момент был непростой: игроки – твои сверстники, а надо ими как-то руководить, проявлять жесткость. Спасибо Высшей школе тренеров, там получил необходимые знания, в том числе по психологии.

Потом был дзержинский «Химик». Вместо фишек использовали пластиковые бутылки, поездки на автобусе в Тюмень занимали 38 часов. Но это тоже полезный опыт. Считаю, надо пройти все лиги.

– Вернувшись в «Волгу», вы входили в штаб Дмитрия Черышева. Почему у него лучше получается в роли телеэксперта, чем тренера?

– У Димы испанское образование и соответствующий менталитет. Он привел в «Волгу» двух испанских специалистов – по тактике и по физподготовке. Все строилось на эмоциях: «Vamos! Vamos!» (исп. «Давай!»). Ребят постоянно пытались зарядить. Очень много внимания уделялось тактике и вот этой «испанской» энергетике. Кто-то воспринимал такую методику с иронией, кто-то старался, но не получалось. Разница в ментальности, наверное, и сыграла роль. У нас футболисты более закрытые, их тяжело вывести на «vamos» (смеется).

– Кто ваш любимый тренер в Европе и в России?

– В Европе – Зидан. Он тоже не так давно принял тренерские бразды и уверенно движется в этом направлении. У «Реала» есть свой игровой почерк. Очень хочу посмотреть, получится ли у француза в другой команде. А в России симпатизирую Слуцкому. Он начал тренировать в 23 года, учился, прошел все этапы, включая футбольные академии, и дорос до национальной сборной. Кажется, Леонид Викторович досконально знает все тактические схемы.



Дмитрий Черышев и Сергей Передня: дружеские объятия коллег. Фото Павла Новикова

«НАДО РАСШИРИТЬ РФПЛ ХОТЯ БЫ ДО 18 КЛУБОВ»

– Вернемся в Хабаровск. Город всегда был знаменит зимними видами спорта – хоккеем с шайбой, хоккеем с мячом. Сегодня на первом месте уже футбол?

– Футбол должен быть в Хабаровске на высоком уровне. Во Владивостоке же был. «Луч» три сезона выступал в РФПЛ, и весь город жил футболом! Хабаровск тоже заслужил премьер-лигу, причем не мимолетное выступление, не команду-лифт. Болельщики относятся к нам очень дружелюбно, переживают, не говорят гадостей глядя на турнирную ситуацию.

– В не чужом вам Томске клуб тоже содержали много лет, а потом, по сути, бросили. Нет опасений, что сценарий повторится в Хабаровске?

– Во-первых, у «Томи» спонсорами были крупные компании – «Роснефть» и «Газпром». Два таких мощных гиганта могут в любой момент прекратить поддержку. У нас же все планомерно, СКА поддерживают губернатор и правительство края, спонсоры. Команда не зависит от кого-то одного. А руководит клубом, как я говорил, человек, который лично разбирается во всем, включая финансовые вопросы.

– Не исключаете, что Хабаровск во второй раз попросту не пустят в элиту? Соперники, выражаясь аккуратно, не в восторге от многочасовых перелетов.

– То же самое говорили про Томск. Но спустя лишь один сезон (в 2013 году. – Прим. ред.) мы вернулись в премьер-лигу. У нас огромная страна. Что, за Уралом не существует футбола? Это все пустые разговоры. Если команда будет хорошо играть и претендовать на возвращение в РФПЛ, никто не станет ее тормозить.

– Как относитесь к предложению Валерия Газзаева разделить ФНЛ на три географические зоны – «Запад», «Центр» и «Восток»?

– Идея здравая. Это сократит затраты клубов на перелеты. Но как сделать зоны примерно равными по силе? Здесь не совсем справедливая спортивная составляющая. В итоге решат, что из «Запада» выходят в элиту две команды, ведь в остальных зонах клубы не соответствуют должному уровню. А вот с предложением расширить РФПЛ хотя бы до 18 участников соглашусь. Надо подтягивать и средние коллективы, чтобы у нас, как в Англии, чемпионат до конца был непредсказуемым. Думаю, можно провести данную реформу безболезненно. В каждом городе открываются стадионы, манежи.

– Судя по всему, вы не сторонник возвращения российского футбола на систему «весна-осень».

– С тренерской точки зрения, футболистов лучше готовить при формате «весна-осень». Сезон закончен, и, чтобы собирать команду, у тебя есть два-три месяца. Перестроиться, набрать необходимых игроков в авральном порядке за 30–40 дней тяжело, особенно когда клуб получает повышение в классе. Но как возвращаться к прежней системе? Снова придумывать переходный чемпионат или играть в один круг? Лучше пока оставить все как есть.

– Соперничество СКА и «Луча» – главное на Дальнем Востоке. Каковы деловые отношения клубов?

– За пределами футбольного газона нормально общаемся. Мне в СКА помогает специалист из Владивостока Александр Ушахин. Случается и наоборот: «Луч» возглавляет бывший тренер хабаровчан Александр Григорян (беседа состоялась накануне его увольнения. – Прим. ред.). Все переплетается, но на поле никаких друзей быть не может. Накал дальневосточного дерби высок, страсти бушуют нешуточные.

– Как относитесь к эпатажному стилю Григоряна?

– Мы знакомы давно, еще со времен работы в Нижнем Новгороде. У Григоряна своя манера поведения, своя харизма, я его не осуждаю. Хоть сейчас могу ему позвонить, обсудить любой вопрос. Александр Витальевич всегда меня выслушает. В последнее время у Григоряна тяжелая ситуация с болельщиками, даже не знаю, что ему посоветовать. Наверное, только результат вернет их расположение.

– Кому симпатизируете в золотой гонке?

– «Спартаку». Команда выделяется мощной линией нападения, Промес может в любой момент «вытащить» матч. До поражения красно-белых от «Урала» считал, что именно они станут чемпионами. После смены тренерского штаба в «Краснодаре» переживаю и за этот клуб. Интересно, как проявит себя молодой местный специалист Мурад Мусаев.

– В заключительных двух турах СКА встречается с «Краснодаром» и «Зенитом». Чувствуете, что можете повлиять на распределение медалей?

– Надо смотреть, в каком психологическом состоянии подойдем к этим матчам. В любом случае руки опускать на собираемся, будем стараться пить кровь. По жизни я оптимист.



2003 год. Капитан «Томи» Сергей Передня (в центре в белой футболке) против «Кубани» в матче первого дивизиона. Фото Сергея Арсеньева

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Александрович ПЕРЕДНЯ

Родился 30 апреля 1972 года в Нижнем Тагиле.

КАРЬЕРА ИГРОКА

Выступал на позиции нападающего за нижнетагильский «Уралец» (1989-1992), «Уралмаш» (1993-1996), нижегородский «Локомотив» (1997-1998), димитровградскую «Ладу» (1998-1999), «Томь» (2000-2004), челябинский «Лукойл» (2004), «Содовик» из Стерлитамака (2005-2006), нижегородскую «Волгу» (2006-2008).

КАРЬЕРА ТРЕНЕРА

Нижегородская «Волга» (2009-2010, 2011), дзержинский «Химик» (2010-2011), «Томь» (2011-2013), «Тамбов» (2013-2015), «Луч-Энергия» (2015-2016). С 3 апреля 2018 года – главный тренер «СКА-Хабаровска».