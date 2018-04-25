Три бывших игрока сборной России поделились мнением о лидере египтян Мохамеде Салахе, которого 19 июня в Санкт-Петербурге придется сдерживать нашей национальной команде во 2-м туре группы А домашнего чемпионата мира.

Александр МОСТОВОЙ:

– Салах заменил Неймара в тройке лучших футболистов мира. Думаю, египтянин навяжет конкуренцию Лионелю Месси и Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч». И у него есть шанс забрать приз себе. «Ливерпуль» – почти в финале Лиги чемпионов. А сборная Египта способна выстрелить на чемпионате мира. Если золото в России не возьмут Месси или Роналду, почему бы Салаху их не опередить? Мохамед проводит фантастический сезон.

Думаю, защита сборной России на данный момент не в состоянии справиться с таким форвардом. С другой стороны, сборная Египта – это не «Ливерпуль». Там нет Джеймса Милнера, Роберто Фирмино, Садио Мане… А футбол – командный вид спорта. Поэтому летом Салаху придется гораздо труднее. Это как у Месси в сборной Аргентины и «Барселоне». Разный уровень партнеров – разная результативность.

И все же, нашим не позавидуешь. Во вторник, когда Салах возил бедного Жуана Жезуса, тот готов был на трибуну убежать, лишь бы не видеть этого египтянина. Боюсь, если ему на пути в ситуации «один в один» попадется Федор Кудряшов, Владимир Гранат или кто-то еще из защитников сборной России, то будет то же самое. В общем, во втором туре группового этапа ЧМ нам надо включать все мастерство и всю волю, какие есть. Иначе Салаха не остановим.

Юрий КОВТУН:

– Салах индивидуально настолько силен, что способен проявить лучшие качества с любыми партнерами. Да, в сборной Египта ему сложнее, чем в «Ливерпуле». Но и там он забивает регулярно. Потому что умеет оказываться в нужном месте в нужное время и решать эпизод в считанные секунды. По перемещениям, скорости мышления он сейчас впереди всех. Работа с мячом у Салаха доведена до автоматизма, есть пристреленные точки в штрафной площади, из которых он поражает ворота с закрытыми глазами.

В общем, перед защитой сборной России будет стоять крайне непростая задача. Важно выбрать правильную тактику. Персонально держать Салаха бессмысленно, нужно играть позиционно, перекрывать зоны, подстраховывать. Нельзя позволять ему получать мяч на скорости даже в середине поля. Он ведь способен разогнать атаку чуть ли не от центрального круга. В матче с «Ромой» это было особенно хорошо заметно.

Возможно, в каких-то моментах придется останавливать Салаха ценой желтых карточек. Лучше получить предупреждение, чем гол в свои ворота.

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС:

– Я бы не стал обожествлять Салаха. Роналду и Месси – космонавты, а нападающий «Ливерпуля» – пока нет. Безусловно, у египтянина хорошие данные, техника, скорость. Но для него это только первый яркий сезон. А надо провести хотя бы три-четыре, чтобы делать выводы об уровне игрока.

В английской премьер-лиге Салах сейчас – безусловно, номер один. Однако посмотрим, что он покажет на чемпионате мира. И гадать, как сыграют против египтянина наши защитники, сейчас не имеет смысла. Надеюсь, Станислав Черчесов объяснит им, что нужно делать на поле. Да и потом, сборная Египта – это же не один Салах. Там есть еще десять футболистов. Неправильно думать, что если мы остановим одного игрока, то другие не доставят нам проблем. В футболе так не бывает.