Лидер «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о подготовке к заключительным трем турам чемпионата, в которых его команде необходимо обезопасить себя от участия в стыковых матчах.

Весенний отрезок чемпионата складывается для «Ростова» неоднозначно. Первую победу при Валерии Карпине удалось одержать только с шестой попытки (2:0 – над «СКА-Хабаровском»). При этом в большинстве матчей команда показывала симпатичный футбол, позволявший рассчитывать на более высокое положение в таблице. Пока это 12-е место. При равном количестве набранных очков с «Амкаром», расположившимся на 13-й строчке, то есть в зоне стыков…

В минувшем туре «Ростов» увез ничью из Казани, отыгравшись в середине второго тайма (1:1). Этот матч 36-летний Тимофей Калачев наблюдал по ТВ. Из-за перебора желтых карточек ведущий полузащитник команды не мог принять участия в игре.

«ТЯЖЕЛО СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ ПО ТВ»

– Было много эмоций во время трансляции из Казани. Если честно, выходить на поле намного проще, чем смотреть такие матчи по телевизору, – отметил ветеран, который выигрывал с «Ростовом» Кубок России и серебро РФПЛ.

– В «Рубине» много бывших ростовчан. Для вас эта встреча могла стать особенной.

– Нет. Да, там тренер, с которым мы многого добились, но нужно жить настоящим, а прошлое просто осталось в памяти. Сильнее расстроился от того, что не смог помочь «Ростову» в важной игре.

– Понравился матч?

– Во втором тайме мы хорошо действовали, сравняли счет. Главное, что не проиграли и смогли набрать важное очко.

– Что-то «ростовское» в «Рубине» увидели?

– «Рубин» старается играть в тот же футбол, что и «Ростов» при Курбане Бердыеве. Видно, что требования остались прежними. Но это неудивительно. Все-таки сейчас там такой же тренерский штаб и много бывших наших футболистов.

– На днях тренер «Рубина» Виталий Кафанов назвал вас одним из лучших исполнителей стандартов в премьер-лиге.

– Спасибо ему за теплые слова. Приятно, что такой специалист и хороший человек помнит меня. Но в каждой из команд найдется мастер, который исполняет стандарты не хуже.

«ХОРИК – МОЛОДЕЦ. ПОРАДОВАЛ НАС И БОЛЕЛЬЩИКОВ»

– В оставшихся турах вам играть с «Тосно», «Спартаком» и «Уралом» . Цель – избежать стыков?

– Да. У нас переходный сезон, поменялось много игроков. Уверен, что в будущем все будет хорошо, а сейчас главное закончить сезон без нервов. Постараемся, чтобы наши болельщики не переживали.

– Ваш ближайший соперник – «Тосно» – недавно вышел в финал Кубка России, выбив из турнира «Спартак»…

– Смотрел их полуфинал против «Спартака». Они заслуженно пбедили, были лучше соперника. При том, что играли в гостях. Так что никакой недооценки у нас быть не может. Нужно брать три очка и покидать опасную зону.

– «Локомотив» – чемпион?

– Да. Из трех игр одну они точно возьмут. Думаю, никакой интриги здесь уже нет. Если они упустят такой шанс, это будет сенсация.

– По качеству игры железнодорожники – лучшая команда РФПЛ?

– Выделил бы клубы, которые занимают первые пять мест в таблице. Что касается «Локомотива», они просто стабильнее, плюс часто удача на их стороне.

– Кто-нибудь из футболистов премьер-лиги в уходящем сезоне удивил?

– Выделил бы нашего Хорена Байрамяна, который, наконец, забил первый гол за «Ростов» (смеется). Хорик молодец – порадовал нас и болельщиков.

«ВИДИМО, С ВОЗРАСТОМ Я СОВСЕМ ВЫСОХ»

– Как ваша роль на поле изменилась при Карпине?

– Я стал действовать в центре поля. Но мне нет разницы, куда меня ставит тренер. Почти везде удобно. Главное играть, а не сидеть на скамейке.

– В этом сезоне изменилась и ваша статистика – больше голов, меньше результативных передач.

– Это как раз связано с тем, что я стал реже смещаться на фланг. Там от меня было больше подач, прострелов. Сейчас же возросло количество ударов, острых передач.

– Что бы могли выделить в работе с Карпиным?

– Мне нравятся многие вещи, которые сейчас происходят в команде. У нас много теории, работы с мячами, тренировки стали намного интереснее. Главное, чтобы не подводили и результаты.

– Первый матч после зимней паузы вы начали на скамейке запасных. В социальных сетях тут же начали говорить о конфликте между Карпиным и Калачевым.

– Полная ерунда. У меня с Валерием Георгиевичем прекрасные рабочие отношение. Он тренер и отвечает за результат, поэтому вправе принимать любое решение. Например, если он вдруг захочет заменить меня на 15-й минуте матча, с понимаем отнесусь к этому.

– Не секрет, что Карпин следит за весом. Александр Гацкан рассказал нам, что у вас с этим никаких проблем нет.

– Видимо, с возрастом я совсем высох (смеется).

– Какой у вас процент жира в организме?

– Все стабильно – 6-7%. При этом могу есть все, что угодно. Главное не переедать. Видимо, помогает генетика. Во время первого сбора нам прочитали лекцию о правильном питании, но у меня никогда не было с этим проблем. Может, только в начале карьеры.

«СЫГРАТЬ НА НОВОЙ РОСТОВСКОЙ АРЕНЕ БЫЛО МЕЧТОЙ»

– 15 апреля, наконец, открылась «Ростов Арена».

– Долгожданное для меня событие. Сумасшедший стадион. Трудно описать эмоции, которые испытал, когда вышел на поле. Думаю, теперь болельщикам будет еще интереснее ходить на наши игры. Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве.

– Несколько лет назад вы рассказали, что не закончите карьеру до тех пор, пока не сыграете на «Ростов Арене».

– Значит, теперь пора заканчивать (смеется). Это было моей мечтой. Что теперь? Сколько смогу – столько сыграю. Пока что силы есть, поэтому очень рад, что продлил свой контракт с «Ростовом» еще на сезон.

– После окончания следующего соглашения вам будет уже 38.

– Не хочу загадывать, что будет потом. Нужно понимать, что силы небезграничны. Сейчас же я живу сегодняшним днем, много тренируюсь. Бывает тяжело, но от футбола я получаю удовольствие.

– А где находите мотивацию?

– Новый стадион, хорошая семья, которая радуется успехам. А главное – наши болельщики. Это невероятно, когда тысячи людей скандируют мою фамилию. Буду играть, пока с трибун слышится «Калачев»!