Все – за Арсена! Последний шанс Венгера выиграть в Европе с «Арсеналом»
Сразу после объявления о скорой отставке тренера болельщики «Арсенала» снова прониклись к нему симпатией.
Стоило руководству «Арсенала» объявить об уходе Арсена Венгера по окончании этого сезона, как болельщики тут же сменили гнев к вечному главному тренеру лондонцев на милость. Теперь все жаждут красивых проводов 68-летнего француза. Иначе говоря, победы в Лиге Европы.
От ненависти до любви
Многочисленные транспаранты в поддержку Венгера появились еще в минувшие выходные, на игре АПЛ против «Вест Хэма». Признания в любви к тренеру мы наверняка увидим и сегодня на «Эмирэйтс», куда пожалует главный фаворит Лиги Европы – «Атлетико» Диего Симеоне. Люди, которые еще недавно призывали бойкотировать домашние игры в еврокубках – лишь бы Венгер досрочно покинул «Арсенал» (а его контракт действовал до конца сезона-2018/19), теперь, когда расставание с французом стало неизбежностью, повернулись к команде лицом. И вспомнили, что выиграть Лигу Европы – это очень даже круто.
Этот трофей действительно приобрел для «Арсенала» сакральное значение. 22 года стоял у руля «пушкарей» Венгер, знавал и громкие взлеты, и оглушительные падения, но никогда (!) не выигрывал ничего в Европе. Лондонцы и до француза не слыли еврокубковой командой, а при нем постепенно сползли в категорию вечных неудачников. С 2011 по 2017 год «Арсенал» неизменно вылетал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Более стабилен в ЛЧ только «Реал», который вышел этой весной в свой восьмой полуфинал подряд…
Европейское проклятье
И даже когда Венгер вплотную подбирался к континентальной мечте (были, поверьте, и такие времена), следовала осечка. В финале Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны» (еще без Лионеля Месси) на 18-й минуте удалился Йенс Леманн, и, хотя потом Тьерри Анри вывел англичан вперед, в заключительной 15-минутке все усилия пошли прахом из-за голов Самуэля Это’О и Беллетти. А еще раньше, в 2000-м, «Арсенал» не реализовал статус безоговорочного фаворита финала Кубка УЕФА. Имея в составе Анри, Патрика Вьейра и Денниса Бергкампа, команда не смогла пробить оборону «Галатасарая», который доигрывал дополнительное время без удаленного Георге Хаджи. Итог – поражение в серии пенальти.
Сейчас «Арсенал» уже распрощался с надеждами попасть в Лигу чемпионов-2018/19 через премьер-лигу. Получить путевку туда можно только за счет триумфа в Лиге Европы. Где не может играть не дозаявленный на еврокубки зимой после трансфера из дортмундской «Боруссии» лучший нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг. И не сыграет главный креативщик – Генрих Мхитарян, который получил неприятную травму в четвертьфинале против ЦСКА.
Короче, Венгеру сейчас не позавидуешь. Взламывать симеоновскую оборону, держа в уме ответный поединок в Мадриде, будет крайне тяжело. Но футбол часто дарит нам самые красивые сказки. Так почему бы не случиться еще одной? Ведь уход Венгера из «Арсенала» с первым и единственным за 22 года европризом – это, согласитесь, будет сказочно красиво.
А если вдруг «Арсенал», пройдя «Атлетико», проиграет затем финал, допустим, «Марселю», это будет очень по-венгеровски.
Венгер в «Арсенале» (1996-2018)
|
Три победы в чемпионатах Англии: 1997/98, 2001/02, 2003/04 (сезон без единого поражения – рекорд АПЛ).
|
Семь побед в Кубке Англии: 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17.
|
Семь побед в Суперкубке Англии: 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017.
Кто останавливал Венгера в плей-офф еврокубков
|
Сезон
|
Турнир, стадия
|
Результат
|
2016/17
|
ЛЧ, 1/8
|
Бавария – 1:5 (г), 1:5 (д)
|
2015/16
|
ЛЧ, 1/8
|
Барселона – 0:2 (д), 1:3 (г)
|
2014/15
|
ЛЧ, 1/8
|
Монако – 1:3 (д), 2:0 (г)
|
2013/14
|
ЛЧ, 1/8
|
Бавария – 0:2 (д), 1:1 (г)
|
2012/13
|
ЛЧ, 1/8
|
Бавария – 1:3 (д), 2:0 (г)
|
2011/12
|
ЛЧ, 1/8
|
Милан – 0:4 (г), 3:0 (д)
|
2010/11
|
ЛЧ, 1/8
|
Барселона – 2:1 (д), 1:3 (г)
|
2009/10
|
ЛЧ, 1/4
|
Барселона – 2:2 (д), 1:4 (г)
|
2008/09
|
ЛЧ, 1/2
|
МЮ – 0:1 (г), 1:3 (д)
|
2007/08
|
ЛЧ, 1/4
|
Ливерпуль – 1:1 (д), 2:4 (г)
|
2006/07
|
ЛЧ, 1/8
|
ПСВ – 0:1 (г), 1:1 (д)
|
2005/06
|
ЛЧ, финал
|
Барселона – 1:2 (н)
|
2004/05
|
ЛЧ, 1/8
|
Бавария – 1:3 (г), 1:0 (д)
|
2003/04
|
ЛЧ, 1/4
|
Челси – 1:1 (г), 1:2 (д)
|
2000/01
|
ЛЧ, 1/4
|
Валенсия – 2:1 (д), 0:1 (г)
|
1999/00
|
Кубок УЕФА, финал
|
Галатасарай – 0:0 (н), пен. 1:4
|
1997/98
|
Кубок УЕФА, 1/32
|
ПАОК – 0:1 (г), 1:1 (д)
В сезоне-1996/97 Венгер занял пост главного тренера уже после поражения «Арсенала» от ПАОКа в 1/32 финала Кубка УЕФА. В сезонах 1998/99, 2001/02 и 2002/03 команда не преодолевала групповую стадию Лиги чемпионов.