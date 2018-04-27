Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич в интервью «Советскому спорту» рассказал, почему он не играл против «Зенита», насколько позитивней стала атмосфера в команде с приходом Артема Дзюбы и как отличить черногорца от серба.

«АРТЕМ ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ»

– Понимаете горячее желание Дзюбы сыграть портив «Зенита»?

– Конечно, понимаю. Думаю, любой футболист в России мечтает выйти на поле против «Зенита», потому что там собраны сильнейшие игроки. Когда выходишь против такой команды, это футбол совсем другого уровня и отличная возможность проявить себя. Желание Артема поддержало руководство «Арсенала». Никто не знает, кто в результате заплатил эти 10 млн рублей.

– А у вас какая опция в контракте на этот счет?

– Такая же – надо заплатить 10 млн и можно играть против «Зенита». Я бы, конечно, тоже хотел выйти на поле, но руководство клуба решило, что лучше пусть играет Артем.

– Вы сказали, что получился матч-огонь. Можете пояснить?

– «Арсенал» играл очень здорово, создал много моментов, мог даже победить. Но у нас удалили игрока, и то, что в результате не проиграли, уже хорошо.

– Дзюба внес позитив в команду?

– Конечно, когда он с нами, тихо никогда не бывает – шутки, смех. Если его нет рядом, то сразу становится тише.

– Однажды сын Кришито во время ужина крикнул Артему: «Игрочишка!»

– Да? Не знал про этот случай. Действительно смешно. Видимо, это Доминико сына подучил.

– Как Дзюбу называют в «Арсенале»?

– Божович иногда в шутку называет игрочишка и тренеришка.

– Его последняя шутка?

– Мы разбирали игру с «Зенитом», тренер спросил, почему он не отбил мяч после углового Паредеса, когда стоял на ближней штанге? Артем ответил, что вначале хотел отбить головой, потом решил, что лучше грудью. А пока думал, мяч влетел в ворота. Мы только про Дзюбу будем говорить?

– Конечно, нет. Сейчас к вам перейдем, но хочу лишь ваше мнение узнать: если б вы были Черчесовым, взяли бы Дзюбу на чемпионат мира?

– Не мне решать, кто должен играть за вашу сборную. Артем один из лучших форвардов в России, думаю, он достоин сыграть на чемпионате мира. В моей сборной России он точно бы играл.

– Вы оба высокие, фактурные. Вам не тесно вдвоем в нападении?

– Мы по-разному играем. Мне нравится врываться за спины защитников, находить свободные зоны. Артем любит, чтобы мяч был внизу, в ногах. Мяч у него отобрать тяжело – он большой и мощный.

«САША ДЖОРДЖЕВИЧ? ЭТО ЛЕГЕНДА»

– Фамилию Караджорджевич в Сербии носили цари. Вы, случайно не царского рода?

– Нет, – смеется Лука. – Все-таки, это разные фамилии, хотя и похожие. И, мне кажется, фамилия Караджорджевич ни в Сербии, ни в Черногории давно не встречается.

– Но зато есть Караджорджева шницла.

– Да, это знаменитое сербское блюдо. Очень похоже на ваши котлеты по-киевски.

– Вы знаете, что жена Ивана Новосельцева Катерина Кейру бывшая баскетболистка?

– Знаю, она даже за сборную России играла.

– Вы с Иваном и с его женой в баскетбол не играете?

– Увы, нет. А вообще, я люблю баскетбол. Хотел бы поиграть, но пока не получается.

– В таком случае обязан спросить: кто такой Саша Джорджевич?

– Это великий спортсмен, легенда югославского баскетбола.

– Вы с ним почти одного роста (рост Александра 188 см, рост Луки 185 см. – Прим. ред.), спокойно могли бы на позиции разыгрывающего играть.

– Не мог, я с шести лет начал заниматься футболом, и больше ни о чем другом не думал.

«СПАЛЛЕТТИ ХОТЕЛ МЕНЯ ВИДЕТЬ В «ЗЕНИТЕ»

– Как вы оказались в «Зените»?

– Это было в июне 2012 года. Мне было семнадцать, я играл за юношескую сборную Черногории. Меня заметили скауты нескольких европейских клубов, в том числе и «Зенита». Я уже был одной ногой в европейском клубе, но что-то затянулось, а тут мне сообщили, что сам Спаллетти хочет меня видеть в «Зените». Это сыграло решающую роль.

– Ваша родная Будва небольшой город, а тут – огромный Санкт-Петербург, чужой язык, чужая страна. Как родители вас отпустили?

– Для молодого парня из маленькой страны, маленького клуба, переход в такой большой клуб, который играет в Лиге чемпионов, является одним из ведущих в России, огромный шаг вперед. Я знал, что, как только мне исполнится восемнадцать, сразу уеду. Родители это тоже прекрасно понимали, поэтому ничего неожиданного в таких переменах в жизни не было. Родители отправились в Питер вместе со мной. Их помощь стала большим подспорьем на первых порах. Ведь мне тогда еще даже не исполнилось восемнадцати.

– Почему вы выбрали в «Зените» 77-й номер?

– Я хотел 7-й, он был свободен, но мне сказали, что это номер для большого игрока. Тогда я решил: пусть будет 77-й.

– Пробиться в основу «Зенита» тогда было не реально?

– Очень сложно. По окончании первого сезона мы поговорили со Спаллетти и решили, что было бы правильно отправиться в аренду. Появился вариант с «Твенте», и я уехал в Голландию. Скажу так: это был год, который я хотел бы забыть. Когда вернулся в Питер, там уже был Виллаш-Боаш. За две недели до начала первого сбора я получил небольшую травму. А перед отъездом на сбор в Австрию Виллаш-Боаш сказал, что я не еду с основной командой и мне стоит поискать варианты. Так появилась «Сампдория». Играл я там немного, но получил очень хороший опыт, и не только футбольный, о котором не хотел бы говорить.

– Так понимаю, что при Виллаше-Боаше у вас шанса оказаться в основе не было?

– Думаю, да. Поэтому через год вновь стоял выбор: «Зенит-2» или опять аренда. Я выбрал второй вариант и отправился в Испанию, в клуб «Понферрадина», это сегунда. Там играл постоянно.

– Когда предложили вариант с «Арсеналом», долго раздумывали?

– Были еще варианты в Европе, но Божович хотел меня видеть в Туле. Хотя мы с ним не были знакомы. У меня оставалось несколько дней на раздумье, но процентов на 90 я уже склонялся к варианту с Тулой, о чем совершенно не жалею. Божович мне дал шанс, и я и его стараюсь использовать.

– Ваша аренда скоро заканчивается. Здесь вы игрок основы, забиваете, а в «Зените» сейчас два состава. Какое решение примите – продлить аренду или вернуться в Питер?

– Для начала нужно выяснить, какие в «Зените» планы по поводу меня. Моя цель очевидна – пробиться в основу «Зенита», забивать годы и приносить пользу клубу. Если же скажут, что в основе меня не видят, тогда буду думать, что делать дальше.

– Манчини почти наверняка уйдет. Появилась информация, что возглавить «Зенит» может Синиша Михайлович. Для вас плюс приход соотечественника?

– Я футболист, и не должен отвечать на такие вопросы. Сейчас в «Зените» есть тренер, его фамилия Манчини.

– В «Арсенале» больше шансов обратить на себя внимание тренеров сборной.

– К сожалению, за сборную Черногории играю немного. Хотя считаю, что могу принести пользу. Но это сборная, это престиж страны, если тренеры решили, что другие футболисты принесут больше пользы, пусть так и будет.

– «Локомотив» – чемпион?

– «Локо» еще играть с «Зенитом», да и в Туле ему не будет легко. Поэтому от прогнозов воздержусь.

– На главном сербском дерби «Црвена Звезда» – «Партизан» бывали?

– Бывал. Это огромные эмоции, это адреналин. Кто-то говорит, что это самое горячее дерби в Европе, кто-то считает, что в Стамбуле, когда встречаются «Галатасарай» и «Фенербахче», не менее горячо. Но могу сказать, что всем, кто любит футбол, нужно обязательно побывать в Белграде на дерби.

– Давно меня занимал один вопрос: как отличить серба от черногорца?

– Русскому человеку это сложно сделать. У нас с сербами есть небольшие отличия в языке. Когда говорит серб, я сразу пойму, что это серб. Но я смотрю на наши народы, как на одну нацию и считаю сербов братьями.

– В Туле скучно по сравнению Питером?

– В любом городе будет скучно по сравнению с Питером. Санкт-Петербург один из самых красивых городов мира. Если же вы имеете в виду, что в Туле меньше выбор мест для активного отдыха, то желающие потратить силы и энергию в любом городе такие места найдут. Мне же это совершенно не нужно.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

Нападающий. Родился 9 июля 1994 года в Будве (Черногория)

Карьера: «Морген» (Черногория) 2011-2012, «Зенит» 2012 – по н.в.

Выступал на правах аренды: «Твенте» (Голландия) 2012-2014, «Сампдория» (Италия) 2014-2015, «Понферрадина» (Испания) 2015-2016. «Арсенал» (Тула) 2017 – н.в.