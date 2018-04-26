Похоже, что в первый раз за всю карьеру Златан Ибрагимович повел себя не по-мужски. После провального Евро-2016 Великий Златан принял решение завершить карьеру в сборной Швеции, но через пару лет передумал и захотел отправиться на чемпионат мира, пропустив отборочную кампанию.

«Я поеду на мундиаль. Пока не могу сказать больше, иначе люди на меня набросятся, надо быть осторожнее. Добавлю, что чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира», – торжественно заявил Ибрагимович в эфире телеканала АВС неделю назад.

Тренерский штаб сборной, привыкший руководствоваться холодным расчетом, а не эмоциями, вежливо Златану отказал. С официальными заявлениями по этому поводу выступили Янне Андерссон (главный тренер) и Ларс Рихт (директор сборной Швеции) – оба сошлись во мнении, что главной звезды «Лос-Анджелес Гэлакси» на мундиале не будет.

Поразило то, что ни с кем из них Златан даже не обсуждал вопрос своего возвращения – если верить словам Андерссона и Рихта. И о своем намерении приехать в Россию, не в качестве почетного гостя, а игрока сборной, Златан поведал лишь журналистам и собственным подписчикам. Как-то неуважительно по отношению к команде.

Неужели Ибра наивно полагал, что хватит одного громкого интервью или запоминающегося поста в Инстаграме, чтобы открыть обратную дорогу в сборную? Болельщики наверняка с этим согласятся, но будут, вероятно, не правы. Поскольку выступление за сборную – это как служба в армии. Не спортсмен в ней решает, когда ему уходить, а когда оставаться. Пока нужен стране (сборной), будешь за нее выступать. В противном случае, это ничем не отличается от выступлений за клуб, который платит игроку зарплату, и только поэтому, кстати, он защищает его цвета. Интересы сборной должны стоять на первом месте, а личные пожелания каждого из ее представителей – на втором, третьем и десятом. Это касается и фигуры главного тренера. Пример упрямства Станислава Черчесова, игнорирующего лучшего опорного полузащитника страны Игоря Денисова, в данном случае показателен.

Но где Денисов (при всем к нему уважении), а где Ибрагимович. Будь в нашей стране «пенсионер» уровня Златана, мы бы, не задумываясь, вернули бы его в сборную. Также поступили бы и несчастные румыны, переживающие кризис и ностальгирующие по временам Георге Хаджи. А у шведов с подбором игроков все нормально. Может, нет звезд типа Хенрика Ларссона, зато есть Эмиль Форсберг, есть Виктор Классон, а главное – есть крепкая команда, не робеющая при виде татуировок Чиро Иммобиле и перчаток Буффона.

В стыках Швеция показала, что и без суперзвезды в составе она в состоянии преподнести сюрприз. Строгая дисциплина, опыт игры в топ-чемпионатах (он есть почти у всех футболистов) и запредельная мотивация способны творить чудеса. Да, со Златаном было бы лучше, учитывая его форму и голы, которые он штампует в MLS. И дело даже не в том, что он не прошел с командой отборочный цикл. Это точно не проблема. Но форма общения, выбранная легендой шведского футбола, слишком уж попсовая и, простите, непрофессиональная. В ней много игры на публику и работы на имидж «крутого парня», каким Златана знает весь мир. А любви к сборной в ней ровно ноль. Поэтому шведам будет лучше без Ибрагимовича.