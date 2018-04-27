Арбитр Коллам засчитал гол рукой Товена и не назначил пенальти в ворота «Олимпика», что очень способствовало победе французов со счетом 2:0.

«РБ Зальцбург» – гроза авторитетов

Давно «Олимпик» не был так близок к победе в еврокубке. В последний раз провансальцы играли в финале тогда еще Кубка УЕФА в 2004 году. Поэтому не стоило и сомневаться, что атмосфера на «Велодроме» будет невероятно горячей. Тем более, что это последний матч марсельцев на своем поле в текущей еврокампании. Зато финал пройдет на французской земле – в Лионе.

Перед началом матча трибуны почтили минутой аплодисментов (да-да, не молчания, а аплодисментов) память известного в прошлом полузащитника сборной Франции, а затем и тренера Анри Мишеля, скончавшегося 24 апреля.

«Олимпик» проделал в Лиге Европы очень большой путь, стартовав еще в конце июля в третьем квалификационном раунде турнира. Любопытно, что команды уже встречались в рамках нынешнего розыгрыша, оказавшись в одной группе. Тогда, кстати, австрийцы дома сумели одержать минимальную победу, а в гостях удержали нулевую ничью. А в плей-офф французы были сильнее «Браги», «Атлетика» и старшего брата австрийского клуба «РБ Лейпциг».

А вот «РБ Зальцбург», который никто не воспринимает всерьез, выбил из турнира «Реал Сосьедад», «Боруссию» Дортмунд и «Лацио». Так что присмотреться к этой команде стоит. Наверняка несколько футболистов летом уедут из Австрии на повышение. Например, израильский нападающий Мунас Даббур, набравший 10 очков (7+3) в 14 матчах, Штефан Ляйнер (1+7) или Валон Бериша (6+1).

Рука бога несправедливости

По первому тайму гости оставили приятное впечатление. «Полыхающие» трибуны их никак не впечатлили, и австрийцы с первых минут стали нагло лезть вперед и прессинговать на чужой половине поля. Недосмотрели они лишь при подаче со штрафного в исполнении Димитри Пайета, которую замкнул Флорьян Товен.

При повторе стало ясно, что мяч после попадания полузащитнику в голову коснулся руки и только после этого влетел в сетку, но в динамике на поле этого не заметил никто, поэтому не было даже намеков на протесты.

Некоторое время вдохновленные хозяева еще имели преимущество, но оно быстро сошло на нет. Правда, и у ворот Йоанна Пелле моментов в первые 45 минут создано не было. Статистика ударов (в створ) к перерыву: 5 (2) – 3 (1).

На помощь «Марселю» пришел Клинтон

Французы очень необычно разыграли мяч, начиная второй тайм – ударом в аут на чужой половине поля. Гости пошли вбрасывать мяч из-за боковой, а хозяева вшестером включились в прессинг. Хитрость не удалась, «быки» быстро сориентировались и от мяча избавились, тем не менее отметим этот необычный ход от Руди Гарсия.

В начале второго тайма сел в лужу шотландский арбитр Уильям Коллам. Он по какой-то неведомой причине не заметил очевидного фола в своей штрафной молодого полузащитника французов Максима Лопеса. Штефан Ляйнер пробросил мяч мимо оппонента и был сбит, но свисток судьи промолчал. Через пять минут Гарсия заменил Лопеса на Клинтона Н’Джие. И угадал на все сто.

Трех минут хватило новичку, чтобы вписать свою фамилию на табло. Причем он сам начал атаку передачей на Пайета на левый фланг, после чего рванул в штрафную, получил ответный пас и уложил мяч в дальний угол.

Австрийцы едва не отыграли один мяч, но вышедший на полчаса норвежский нападающий Фредрик Гульбрандсен с нескольких метров попал в штангу. В целом «быки» ни в чем сопернику не уступили, но пропустили два мяча и поставили под сомнение свои перспективы попасть в финал. А «Марселю» ни в коем случае нельзя расслабляться, в Зальцбурге его ждет очень тяжелый матч.

«Марсель» – «РБ Зальцбург» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 15 Товен, 2:0 – 63 Нжие

«Марсель»: Пеле, Амави, Луис Густаво, Рами, Сарр, Сансон, Лопес (Нжие, 60), Окампос (Ангисса, 52), Пайе, Товен (Жермен, 80), Митроглу

«РБ Зальцбург»: Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Айдара (Ябо, 81), Самассеку, Вольф (Шлагер, 68), Бериша, Хи Чан Хван (Гульбрандсен, 60), Даббур

Предупреждения: Лопес (20), Вольф (22), Митроглу (90)